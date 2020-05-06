Путин выступает с обращением к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент России Владимир Путин начинает большое заседание с участием членов правительства, глав регионов, главой Роспотребнадзора.
Главная тема сегодняшней видеовстречи — реализация принятых мер по поддержке экономики и вопрос о поэтапном снятии ограничений, введённых из-за коронавируса.
Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
Читайте также: Президент Чехии резко прокомментировал снос памятника маршалу Коневу
Источник: https://rusvesna.su/news/1588763601