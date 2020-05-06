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Путин выступает с обращением к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:24. 6 мая 2020 593 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Путин выступает с обращением по коронавирусу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Президент России Владимир Путин начинает большое заседание с участием членов правительства, глав регионов, главой Роспотребнадзора.

Главная тема сегодняшней видеовстречи — реализация принятых мер по поддержке экономики и вопрос о поэтапном снятии ограничений, введённых из-за коронавируса.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1588763601

Метки: Новости

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