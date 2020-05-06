Поздно кричать, Дисней банкрот, Мясо по талонам // Галопом по Европам #205

В этом выпуске:

- Четвертый день подряст прирост заболевших в России превышает десять тысяч. В Минздраве считают: плато не достигнуто;

- Вслед за Грефом и Набиуллиной по вертолетным деньгам высказался Силуанов;

- Месяц самоизоляции увеличил количество должников, которые перестают платить по кредитам;

- ВОЗ считает, что решение властей Беларуси провести 9го мая парад победы может привести к всплеску заболевания;

- Беларуськалий резко снизил отпускные цены на калийные удобрения для Китая;

- 65% кафе и ресторанов на Украине полностью закрылись или остановили работу;

- США могут приостановить разведывательное партнерство с Англией, если та не откажется от плана по внедрению технологии 5G от китайской корпорации Хуавей;

- БиБиСи сообщает — началась война разведок за вакцину;

- Форбс обновляет список международных компаний, оказавшихся на грани краха;

- Советник Трампа по коронавирусу доктор Фаучи, предупреждавший, что на вакцину уйдет минимум год, лишится поста;

- Бизнес по всему миру лоббирует скорейшую отмену карантина;

- Американские супермаркеты начали нормировать отпуск мяса.







_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________









Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6MEUatCh28E