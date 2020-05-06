Поздно кричать, Дисней банкрот, Мясо по талонам // Галопом по Европам #205
В этом выпуске:
- Четвертый день подряст прирост заболевших в России превышает десять тысяч. В Минздраве считают: плато не достигнуто;
- Вслед за Грефом и Набиуллиной по вертолетным деньгам высказался Силуанов;
- Месяц самоизоляции увеличил количество должников, которые перестают платить по кредитам;
- ВОЗ считает, что решение властей Беларуси провести 9го мая парад победы может привести к всплеску заболевания;
- Беларуськалий резко снизил отпускные цены на калийные удобрения для Китая;
- 65% кафе и ресторанов на Украине полностью закрылись или остановили работу;
- США могут приостановить разведывательное партнерство с Англией, если та не откажется от плана по внедрению технологии 5G от китайской корпорации Хуавей;
- БиБиСи сообщает — началась война разведок за вакцину;
- Форбс обновляет список международных компаний, оказавшихся на грани краха;
- Советник Трампа по коронавирусу доктор Фаучи, предупреждавший, что на вакцину уйдет минимум год, лишится поста;
- Бизнес по всему миру лоббирует скорейшую отмену карантина;
- Американские супермаркеты начали нормировать отпуск мяса.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам