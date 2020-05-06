Почему президент Лукашенко не боится коронавируса? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
10:15. 6 мая 2020 270 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Артём Войтенков: Почему президент Лукашенко не ввёл самоизоляцию, не остановил предприятия в Беларуси? Почему президент Белоруссии считает, что коронавирус не опасен?
Неожиданная статистика коронавируса https://youtu.be/RH-024BhjNo
“Почему президент Белоруссии считает, что коронавирус не опасен?” Может быть, потому, что президент Белоруссии знает: останови предприятия в своём государстве и государству, КАК ГОСУДАРСТВУ, уже ТОЧНО кранты, а не останови – не ТОЧНО, есть надежда… К тому же, в отличие от некоторых глав государств, Лукашенко, вероятно, каким бы он ни был и что бы там ни было, любит вверившейся ему народ и свою Родину, чтит предков, предания, уважает человека, верит в бога. Рас имеет смелость так поступать на общем фоне… Ну как, посудите сами, будут выглядеть на фоне уцелевшей Белоруссии те государства, где экономика придёт в упадок, из-за остановки ими производств на время злосчастного вируса?.. Как?.. Очень много будет вопросов и недоумений…
Завидуете.Вчера на очередной встрече в полях с народом,на вопрос из поля,с жалобой на соседей (“каких соседей ,не стесняйся говори -восточных”)что зло пишут про намечающийся Парад,он ответил”Так завидуют ,сами испугались,а мы не имеем права ,нас выкосило в войну (вспомните ,как он ВОВ ранее назвал чужой)и мы должны это провести “.Говорят ,что ездят автобусы и клянут Батю ,но вместе с РФ ,поэтому их не останавливают и они проводят встречи с рабочими. Странно это,как возможно такое.Да здравствует Гейропа ,несмотря на падение их ВВП,стаду указали путь.
“…безстыдно выбивает скидки на нефть и газ” (Войтенков).
- нефть сейчас РБ покупает по мировым ценам, сейчас она дешевая. И есть выбор, сейчас норвежцы предлагают хорошую нефть + оплачивают транзит через Литву;
- газ сейчас РБ покупает ДОРОЖЕ мировых цен, потому, что заключили договор на год, а потом цена резко упала. Ничего не поделаешь – такой договор.