Почему президент Лукашенко не боится коронавируса? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Почему президент Лукашенко не ввёл самоизоляцию, не остановил предприятия в Беларуси? Почему президент Белоруссии считает, что коронавирус не опасен?



Неожиданная статистика коронавируса https://youtu.be/RH-024BhjNo





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bBrbEOdXx90