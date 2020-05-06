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Песни войны. Нина Ургант “Здесь птицы не поют…”

12:58. 6 мая 2020 Нет просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oNFCsq1wwR0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8100 6404
    Айва 6 мая 2020 в 13:25

    Автор стихов и мелодии: Булат Окуджава – “Нам нужна одна победа.”
    История создания Песни:
    Когда уже была отснята половина фильма “Белорусский Вокзал”, песни все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали все участники Фильма. Очевидно было, что песня к этому фильму должна была быть написана фронтовиком и нести в себе особый смысловой и эмоциональные нотки. Решили обратиться к поэту Булату Окуджаве – Фронтовику.
    В апреле 1942 года семнадцатилетний Булат добровольцем ушел на фронт.
    Его направили в как раз десятый Отдельный запасной минометный дивизион. После двух месяцев обучения Булат попал на Северо-Кавказский фронт минометчиком. В декабре того же года под Моздоком, в Чечне, Булат Окуджава был ранен. Из госпиталя вернулся на передовую радистом в тяжелой артиллерии. Военная тематика была близка поэту.
    Свое первое стихотворение о войне он написал ещё на фронте в 1943 году. Но, встретившись с режиссером Андреем Смирновым, Окуджава отказался от предложения написать песню про Войну. «Не пишу я сейчас песен. Перешел на прозу. Найдите кого-нибудь другого»…
    Окуджава долго не соглашался, но режиссеру удалось убедить его прочитать сценарий и это ещё ухудшило ситуацию — сюжет Булат Шалвович просто не оценил. «И тогда режиссер пошел на отчаянный шаг— Смирнов решил показать ему уже отснятый материал. Привез на «Мосфильм», усадил в просмотровом зале в кресло. Когда зажегся свет, вижу: глаза у него горят, взволнован. Очень ему это понравилось».
    Окуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся, — вспоминал об этом моменте поэт. — Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах. И неуверенным, каким-то диким от волнения голосом начал петь. К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке, писавшего музыку к фильму «Белорусский вокзал».
    После того, как Окуджава закончил петь — повисла неловкая пауза — ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке, он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень даже интересно». Тогда песню исполнили все хором еще раз. Сам Шнитке сел за фортепьяно, а все присутствующие запели. И всем стало понятно — это именно то, что нужно. Теперь зрители помнят, что в самом конце фильма звучит только знаменитая мелодия без слов, ее оркестровую аранжировку сделал Альфред Шнитке, а сочинил Песнь Окуджава! В 1971 году фильм вышел на экраны страны и имел огромный успех. Весь зал рыдал.
    Зритель этот фильм безоговорочно принял и именно из за Песни. Эпизод, где медсестра Рая – Нина Ургант, поет эту песню «Нам нужна одна победа», стал ключевым сюжетом фильма. В течение сорока шести трех лет песня остается одной из самых популярных песен о Великой Отечественной войне.
    Из публикации:
    https://viktoriiako.livejournal.com/117557.html
    Там же Акбар Атамухамедов, Ширин Маматова и группа “SADO” – “Нам нужна одна победа!”, хорошее исполнение:
    https://www.youtube.com/watch?v=o9xalGXxXCk&feature=emb_logo

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