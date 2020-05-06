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О жертвах – видимых и гуманитарных

15:37. 6 мая 2020 187 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Профессор Александр Асмолов: о жертвах пандемии – видимых и гуманитарных

Доктор психологических наук, профессор Александр Асмолов рассказал о том, что происходит с психологией обычных людей и лидеров государств в ситуации кризиса.

Как отмечает профессор, в наступивший кризисный период людьми, в первую очередь, овладевает синдром утраты перспективы жизни. Человек из привычной действительности попадает в совершенно новую и незнакомую ему реальность. Психология лидеров различных государств, которые сталкиваются сегодня с выбором между видимыми человеческими и гуманитарными жертвами, по словам ученого, одна из проблем, от решения которой зависит жизнь многих из нас.

«Но перед властью, лидерами государств и правительств всегда появляется эта альтернатива. Выбор между реальными, то есть видимыми жертвами, и так называемыми гуманитарными жертвами. Последние возникают, когда мы жертвуем тем, что некоторые называют экономикой, другие – крахом малого, среднего и крупного бизнеса», - подчеркивает Александр Асмолов.

Как считает психолог, «если страны выбирают стратегию минимизации видимых жертв, то это очень важный и понятный выбор», но, при этом, за крахом малого и среднего бизнеса стоят сломленные люди, личности, их утраченные надежды.

«Попробуйте посмотреть выступление Ангелы Меркель или королевы Великобритании. Они говорят не про экономику, а про людей и с людьми. А это есть абсолютно другая ценностная установка. Причем она лишена какого бы то ни было популизма, - поясняет Александр Асмолов. - Такие разговоры с обществом в трудные времена дают ему силы и вдохновение. А это необходимо государству, попавшему в трудное положение, чтобы сделать невозможное – одновременно бороться с коронавирусом и ослабить экономический шок, который может превратить жизнь в нескончаемую драму».

Профессор отмечает, что даже если человека обошла стороной пандемия, его семья может оказаться «вышибленной из того образа жизни, в котором она жила».

«Поэтому мы видим по рецептам различных стран, какую долю они бросают на то, чтобы поддержать каждого человека. Потому что они поддерживают не экономику, не бизнес, не те или иные компании независимо от их масштаба. Их поддержка носит антропологический характер. А это значит, что в центре всех действий власти в демократической стране стоит человек. А уже из этого базового условия как раз и вырастает сильное государство», - заключает ученый.

 

Источник: https://argumenti.ru/society/2020/04/662997

Метки: власть, общество

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 635 475
    Татьяна 6 мая 2020 в 16:32

    Интересно, а вот брошенные старики в домах престарелых, отказ от лечения больных пожилого возраста – это тоже вписывается в картину «большой доли на поддержку каждого человека»? Поголовно воруют друг у друга маски и расходники, а потом поддерживают каждого человека. Господи!!! Ну откуда у нас столько умников!!!

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    2
  • 8641 7003
    марина 6 мая 2020 в 17:02

    вот обрадуется Хохол ,он всё ждал, когда привлекут к оболваниванию Чумаков,кашпировских,асмоловых-вот Серый первым пошел,на то он и серый.

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  • 445 365
    dloca 6 мая 2020 в 17:23

    Помоему, психолог не так сказал, а как раз наоборот, людя попадая в масштабную стрессовую ситуацию выподает из своей реальности в единственную для всех действительность. И это им ненравится (вот такие это “люди”), третий сорт не брак.

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