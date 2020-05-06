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О текущем моменте

23:22. 6 мая 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Вот мне интересно, откуда на Ютубе, который как-бы не является ни российским ресурсом, который ни разу не пропагандирует вещи, направленные на российские национальные интересы, появляются вот такие вот прекрасные с точки зрения РФ-интересов пропагандистские материалы?

Думаю, это интересно будет посмотреть и обсудить на ЯП, т.к. дискуссии сейчас явно развернутся нешуточные, увы, как обычно с оскорблениями и с большой группой всех известных нам участников дискуссий :)

Здесь и Коты, и Сергеи, и многие-многие всем нам знакомые. Добро пожаловать, вот еда подана.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0TcUy8nU83c

Метки: политика

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