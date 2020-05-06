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О чём не любят вспоминать в США и Европе. Нераскрытые страницы Второй Мировой. Игорь Шишкин

23:22. 6 мая 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Писатель Игорь Шишкин рассказывает о нераскрытых страницах истории первой половины 20-го века. Как в реальности складывалась ситуация, почему многие факты замалчиваются.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hZaMwuP1lXs

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О чём не любят вспоминать в США и Европе. Нераскрытые страницы Второй Мировой. Игорь Шишкин
Приобрести книгу Игоря Шишкина ""Безупречный пакт": https://xn----8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a...Писатель Игорь Шишкин рассказывает о нераскрытых страницах истории первой половины 20-го века. Как в реальности складывалась ситуация, почему многие факты ...
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