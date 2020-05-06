О чём не любят вспоминать в США и Европе. Нераскрытые страницы Второй Мировой. Игорь Шишкин
Приобрести книгу Игоря Шишкина “”Безупречный пакт”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Писатель Игорь Шишкин рассказывает о нераскрытых страницах истории первой половины 20-го века. Как в реальности складывалась ситуация, почему многие факты замалчиваются.
Поддержать передачи И. Шишкина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #история #ВтораяМировая #ИгорьШишкин #загадкиистории #Черчилль #экономика #МонтегюНорман