В словах министра юстиции Латвии правды отродясь не бывало

Латвия получала колоссальные деньги от СССР, призвал не забывать политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра юстиции Латвии Яниса Борданса о том, что Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе.

«Думаю, что правды в этих словах отродясь не бывало. Насколько мне известно, Латвия получала колоссальные деньги из бюджета СССР. Естественно, не наличными, а вложениями капитала в её производства. И ценовой политикой, — сказал Вассерман. — При прочих равных условиях товары, произведённые в союзных республиках, как правило, получали наценки к цене аналогичного продукта, произведённого в других республиках, в зависимости от того, насколько союзный центр считал желательным их развивать. Это может показаться мелочью, но из таких мелочей складываются колоссальные суммы».

При этом Вассерман отметил, что «идейные сторонники латышской фашистской диктатуры», существовавшей там с 1934 года по 1940 год, и «латышских фашистских террористов», действовавших там с 1941 года до начала 1950-х годов, придя к власти, порушили практически всё созданное и в имперское, и в советское время, да ещё и утратили колоссальный российский рынок.

«Ну так кто им доктор?» — риторически поинтересовался Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/nu-tak-kto-im-doktor/