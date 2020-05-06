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Новости Украины и Новороссии 06 мая 2020

10:32. 6 мая 2020 269 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

18 (Мат!). “Трагедия Мариуполя 9 мая”

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Азаров: Не этой власти судить о действиях СССР


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«Мы же не Украина», — в США вновь унижают «незалежную» (ФОТО)

«Мы же не Украина», — в США вновь унижают «незалежную» (ФОТО) | Русская весна

Итак, Украина становится именем нарицательным в США и вовсе не в положительном смысле.

Так, в ответ на твит Дональда Трампа о том, что богатые штаты не должны оказывать финансовую помощь штатам победнее, используя коронавирус как причину, экономист Microsoft Research Дэвид Ротшильд возмущённо заявил: «Мы же не Украина!»

Ниже Ротшильд напомнил Трампу, что только Нью-Йорк (штат — прим. РВ) отправляет в федеральный бюджет по 22 миллиарда долларов ежегодно: «Напомните, почему мы вообще „соединённые“?!»

Ещё одной причиной упоминания «незалежной» может быть намек на Украина-гейт, который чуть было не привёл к импичменту Трампа. Демократы уверены, что Трамп шантажировал Украину, ну, а теперь пытается шантажировать губернаторов демократических штатов по этой же схеме. Ротшильд уверен, что у Трампа это не получится, потому что штат Нью-Йорк — это не Украина.

«Какое ёмкое слово “Украина”, синоним полной жопы. Зато всемирная известность», — уже потешаются в Сети.

«Не, ну, а чё? Упомянул, значит, знает, что есть такая Украина на карте, а это уже перемога».

«Нет зрады без перемоги. Зато название Украинушки приобретает известность. СУГС!»

«Н-да, весь мир действительно с “ненькой”. Кто бы мог подумать, что именно в США „украина“ станет нарицательным словом в негативном контексте».

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Неонацисты поставили на колени и заставили облиться зелёнкой 14-летнюю девочку в Запорожье (ВИДЕО)

Неонацисты поставили на колени и заставили облиться зелёнкой 14-летнюю девочку в Запорожье (ВИДЕО) | Русская весна

В последний день апреля в украинском сегменте соцсетей набрало популярность видео, как в Запорожье подростки срывают украинский флаг.

14-летнюю девочку, которая снимала эти кадры, разыскали запорожские неонацисты и устроили над ней самосуд. Ребёнка подвергли унижениям, заставили вылить на себя зеленку и встать на колени.

Украинская полиция уже успела открыть уголовное производство по факту срыва флага. В отношении националистов, которые издевались над 14-летним ребёнком, никаких действий предпринято не было. Доставили в отделение полиции и парней, которые срывали флаг, девочку пригласили туда с мамой.

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Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Фото: globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «НВ» рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма, передает RT.

«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», — заявил Кулеба.

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

«Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма», — добавил украинский министр иностранных дел.

Кроме того, ещё одной задачей Кулеба считает поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию.

«А стратегическая задача — это как Крым будет возвращён на Украину… Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт», — заключил глава МИД Украины.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заочно предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заключить пари на «возвращение» Украине Крыма.

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Война до последнего украинца: Кто на самом деле срывает мирные переговоры ЛДНР и Киева? (ФОТО)

Война до последнего украинца: Кто на самом деле срывает мирные переговоры ЛДНР и Киева? (ФОТО) | Русская весна

4 мая 2020 г. сразу два высокопоставленных украинских чиновника объяснили позицию Киева относительно встречи в Трехсторонней контактной группе — глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции т.н. «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Позиция Украины проста, как вареник — во всём якобы виноваты… Россия и ЛДНР!

По крайней мере, так считает то самое львовское недоразумение в вице-премьерском кресле — реинтегратор Алексей Резников. Назначить министром по вопросам реинтеграции т.н. «временно оккупированных территорий», находящихся на Востоке Украины, человека из самой националистической области Западной Украины — это всё равно, что назначить вора охранять банк: а вдруг исправится?

Только вдруг бывает неожиданно — и всегда плохо пахнет. Что, собственно, и демонстрирует все два месяца своей каденции новоиспеченное юридическое чудо на министерской должности.

Так вот, этот «коренной» львовянин с самой настоящей русской фамилией Резников и этническими замашками адвоката врёт, как в суде — не моргнув глазом:

«Консультационный совет был проговорен 11-го марта в Минске, и уже вряд ли состоится, потому что Российская Федерация поняла, что ей невыгодно его создание. Она будет делать вид, что это мы вместе с европейцами виноваты. Что, собственно, уже и происходит…»

А вот комментарий уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой относительно итогов заседания в формате видеоконференции гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы, прошедшей 26 марта 2020 г.:

«К сожалению, встреча была практически полностью сорвана украинской стороной в связи с невыполнением протокола заседания ТКГ, принятого 11 марта 2020 года…»

Так кому невыгодно проведение ТКГ? Уж не тем ли представителям Украины, которые как раз его и сорвали?

Тем более, что такие инциденты с украинской стороны уже стали отвратительной традицией: к примеру, 16 января 2020 г. заседание ТКГ также было сорвано по вине Киева — представитель Украины Валерия Лутковская попросту не явилась на встречу в Минск…

Но Резников, ничтоже сумняшеся, гнёт свою линию дальше — и наводит тень на плетень, а точнее на представителей России и ЛДНР.

«Они боятся этого Консультационного совета, — брешет, как сивой мерин, пан Резников. — Классика в манипуляции со стороны: чтобы деморализовать что-то или кого-то — нужно получить похвалу от России. Когда меня спросили во время заседания политической группы о механизме согласования и консультаций, я напомнил им о Консультационном совете и увидел адский ужас в глазах. Т. е., на публику они говорят, что это хорошо, а во время переговоров — уходят в сторону. Все то же и с выполнением Минских соглашений, договоренностей на Парижском саммите и т. д., и т. п.».

Да, вот так всё с ног на голову перевернул фантазер Резников…

Оказывается, это Россия, которая и была инициатором подписания Минских договоренностей, уходит куда-то в сторону.

А вот «белая и пушистая» Украина прямо-таки алчет выполнения «Минска — 2» — но только почему-то перевирает не только порядок выполнения этих договоренностей (тот самый «механизм», о котором рассусоливает Резников), но и сам их смысл.

Всё по Оруэллу — ЛДНР сами себя обстреливают, а Россия настояла на заключении мирных договоренностей… для продолжения войны!

Вот как-то так и получается у профессионального вруна Резникова. А чего удивляться? Натаскался по судам лгать и водить всех за нос, отрабатывая грязные деньги своей клиентуры из украинской оргпреступности, за что и получил в итоге в награду свой министерский пост…

Поэтому немудрено, что этому пройдохе-юристу Резникову вторит один из его патронов в среде той самой оргпреступности Украины — глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Тот самый, который с помощью своего братца продаёт прибыльные должности в органах власти Украины.

«В соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с „представителями территорий“, — вещает Ермак. — Украина воспринимает как „представителей территорий“ представителей гражданского общества, граждан Украины, у которых единственное украинское гражданство, которые не принимали участие в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются сегодня преступниками, не убивали наших воинов, не принимали преступных решений…»

Красивые слова — ничего не скажешь. Язык у Ермака работает как надо — и порассуждать красиво к месту, и повылизывать при необходимости это самое место. Но есть одно «но»…

Если в предложениях Ермака кое-где заменить слова «Украина» на «ЛДНР», получается весьма интересная картина:

«В соответствии с Минскими договоренностями ЛДНР должна согласовать три законодательных акта с „представителями Украины“. ЛДНР воспринимает как „представителей территорий“ представителей гражданского общества, граждан Украины, у которых единственное украинское гражданство, которые не принимали участие в войне против ЛДНР, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются сегодня преступниками, не убивали наших воинов, не принимали преступных решений…»

Оценили?

А ведь так всё и обстоит на самом деле — Украина всё время подсовывает на переговоры представителей своих властных структур, а вот от ЛДНР требует заменить представителей республиканских органов власти на каких-то абстрактных гражданских лиц!

Т. е. Киев пытается усадить за один стол переговоров преступников со своей стороны — и их жертв с другой! Каково?

Что это? Верх украинского цинизма — или же украинской хитро*****сти?

Ведь если память никому не изменяет, то в результате государственного переворота 2014 г. абсолютно легитимных органов власти на территории Украины попросту нет! Так называемые «центральные» органы власти в Киеве были сформированы незаконно — путем насильственного вооруженного захвата правительственных учреждений.

И позиция ЛДНР здесь выглядит на порядок лучше — формирование самостоятельных республиканских властных структур в период тотального уничтожения правового поля в стране было единственной возможностью ответить на царящий на Украине беспредел.

Причем, в отличие от вооруженных до зубов боевиков-головорезов в Киеве, здания областных администраций в Донецке и Луганске изначально занимали безоружные люди — а после того, как украинские управленцы оттуда попросту сбежали, для защиты молодых Республик от надвигавшихся банд погромщиков из сформированных путчистами националистических батальонов в ЛДНР пришлось срочно создавать уже и вооруженные отряды ополчения.

Так что легитимность так называемых «украинских властей» весьма призрачна и очень условна — и держится только на факте признания киевской хунты странами НАТО, как раз и заинтересованных в хаосе на Украине.

Поэтому «игра в напёрстки по-киевски» уже изрядно утомила и Донецк с Луганском, и Москву.

Для заключения долгожданного мира на Донбассе нужно играть по правилам: или переговоры ведут представители власти как самой Украины, так и власти ЛДНР — или тогда переговоры пусть ведут гражданские представители как со стороны ЛДНР, так и со стороны Украины.

А пока киевский незаконный режим, у которого руки уже по локоть в крови, пытается мухлевать — никакого просвета в продвижении Минских договоренностей не просматривается.

Вот и ответ на вопрос — кто на самом деле срывает переговоры в Трехсторонней контактной группе.

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Михаил Романенко, для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Бесчеловечная практика



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В ДНР снимают первый российский художественный фильм


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Метки: важное, компиляция

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9674 7542
    Павел 6 мая 2020 в 11:02

    Помнится, один из нациков как-то бил маму с ребёнком за георгиевскую ленточку, а спустя какое-то время нарвался на ножевое несовместимое с жизнью…
    Думаю, и эти огребут.

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  • 9072 3409
    nikolay 6 мая 2020 в 13:32

    Грузинский еврей Саакашвили получил должность главного реформатора при украинском еврее Зеленском.

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