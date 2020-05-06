Новости Украины и Новороссии 06 мая 2020

4 мая 2020 г. сразу два высокопоставленных украинских чиновника объяснили позицию Киева относительно встречи в Трехсторонней контактной группе — глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции т.н. «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Позиция Украины проста, как вареник — во всём якобы виноваты… Россия и ЛДНР!

По крайней мере, так считает то самое львовское недоразумение в вице-премьерском кресле — реинтегратор Алексей Резников. Назначить министром по вопросам реинтеграции т.н. «временно оккупированных территорий», находящихся на Востоке Украины, человека из самой националистической области Западной Украины — это всё равно, что назначить вора охранять банк: а вдруг исправится?

Только вдруг бывает неожиданно — и всегда плохо пахнет. Что, собственно, и демонстрирует все два месяца своей каденции новоиспеченное юридическое чудо на министерской должности.

Так вот, этот «коренной» львовянин с самой настоящей русской фамилией Резников и этническими замашками адвоката врёт, как в суде — не моргнув глазом:

«Консультационный совет был проговорен 11-го марта в Минске, и уже вряд ли состоится, потому что Российская Федерация поняла, что ей невыгодно его создание. Она будет делать вид, что это мы вместе с европейцами виноваты. Что, собственно, уже и происходит…»

А вот комментарий уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой относительно итогов заседания в формате видеоконференции гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы, прошедшей 26 марта 2020 г.:

«К сожалению, встреча была практически полностью сорвана украинской стороной в связи с невыполнением протокола заседания ТКГ, принятого 11 марта 2020 года…»

Так кому невыгодно проведение ТКГ? Уж не тем ли представителям Украины, которые как раз его и сорвали?

Тем более, что такие инциденты с украинской стороны уже стали отвратительной традицией: к примеру, 16 января 2020 г. заседание ТКГ также было сорвано по вине Киева — представитель Украины Валерия Лутковская попросту не явилась на встречу в Минск…

Но Резников, ничтоже сумняшеся, гнёт свою линию дальше — и наводит тень на плетень, а точнее на представителей России и ЛДНР.

«Они боятся этого Консультационного совета, — брешет, как сивой мерин, пан Резников. — Классика в манипуляции со стороны: чтобы деморализовать что-то или кого-то — нужно получить похвалу от России. Когда меня спросили во время заседания политической группы о механизме согласования и консультаций, я напомнил им о Консультационном совете и увидел адский ужас в глазах. Т. е., на публику они говорят, что это хорошо, а во время переговоров — уходят в сторону. Все то же и с выполнением Минских соглашений, договоренностей на Парижском саммите и т. д., и т. п.».

Да, вот так всё с ног на голову перевернул фантазер Резников…

Оказывается, это Россия, которая и была инициатором подписания Минских договоренностей, уходит куда-то в сторону.

А вот «белая и пушистая» Украина прямо-таки алчет выполнения «Минска — 2» — но только почему-то перевирает не только порядок выполнения этих договоренностей (тот самый «механизм», о котором рассусоливает Резников), но и сам их смысл.

Всё по Оруэллу — ЛДНР сами себя обстреливают, а Россия настояла на заключении мирных договоренностей… для продолжения войны!

Вот как-то так и получается у профессионального вруна Резникова. А чего удивляться? Натаскался по судам лгать и водить всех за нос, отрабатывая грязные деньги своей клиентуры из украинской оргпреступности, за что и получил в итоге в награду свой министерский пост…

Поэтому немудрено, что этому пройдохе-юристу Резникову вторит один из его патронов в среде той самой оргпреступности Украины — глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Тот самый, который с помощью своего братца продаёт прибыльные должности в органах власти Украины.

«В соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с „представителями территорий“, — вещает Ермак. — Украина воспринимает как „представителей территорий“ представителей гражданского общества, граждан Украины, у которых единственное украинское гражданство, которые не принимали участие в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются сегодня преступниками, не убивали наших воинов, не принимали преступных решений…»

Красивые слова — ничего не скажешь. Язык у Ермака работает как надо — и порассуждать красиво к месту, и повылизывать при необходимости это самое место. Но есть одно «но»…

Если в предложениях Ермака кое-где заменить слова «Украина» на «ЛДНР», получается весьма интересная картина:

«В соответствии с Минскими договоренностями ЛДНР должна согласовать три законодательных акта с „представителями Украины“. ЛДНР воспринимает как „представителей территорий“ представителей гражданского общества, граждан Украины, у которых единственное украинское гражданство, которые не принимали участие в войне против ЛДНР, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются сегодня преступниками, не убивали наших воинов, не принимали преступных решений…»

Оценили?

А ведь так всё и обстоит на самом деле — Украина всё время подсовывает на переговоры представителей своих властных структур, а вот от ЛДНР требует заменить представителей республиканских органов власти на каких-то абстрактных гражданских лиц!

Т. е. Киев пытается усадить за один стол переговоров преступников со своей стороны — и их жертв с другой! Каково?

Что это? Верх украинского цинизма — или же украинской хитро*****сти?

Ведь если память никому не изменяет, то в результате государственного переворота 2014 г. абсолютно легитимных органов власти на территории Украины попросту нет! Так называемые «центральные» органы власти в Киеве были сформированы незаконно — путем насильственного вооруженного захвата правительственных учреждений.

И позиция ЛДНР здесь выглядит на порядок лучше — формирование самостоятельных республиканских властных структур в период тотального уничтожения правового поля в стране было единственной возможностью ответить на царящий на Украине беспредел.

Причем, в отличие от вооруженных до зубов боевиков-головорезов в Киеве, здания областных администраций в Донецке и Луганске изначально занимали безоружные люди — а после того, как украинские управленцы оттуда попросту сбежали, для защиты молодых Республик от надвигавшихся банд погромщиков из сформированных путчистами националистических батальонов в ЛДНР пришлось срочно создавать уже и вооруженные отряды ополчения.

Так что легитимность так называемых «украинских властей» весьма призрачна и очень условна — и держится только на факте признания киевской хунты странами НАТО, как раз и заинтересованных в хаосе на Украине.

Поэтому «игра в напёрстки по-киевски» уже изрядно утомила и Донецк с Луганском, и Москву.

Для заключения долгожданного мира на Донбассе нужно играть по правилам: или переговоры ведут представители власти как самой Украины, так и власти ЛДНР — или тогда переговоры пусть ведут гражданские представители как со стороны ЛДНР, так и со стороны Украины.

А пока киевский незаконный режим, у которого руки уже по локоть в крови, пытается мухлевать — никакого просвета в продвижении Минских договоренностей не просматривается.

Вот и ответ на вопрос — кто на самом деле срывает переговоры в Трехсторонней контактной группе.

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Михаил Романенко, для «Русской Весны»