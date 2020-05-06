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Предварительно облачившись в спецодежду класса 5 ИК по ГОСТ 12.4.064-84, по настоянию коллегидовожу до общего пользования нашумевший выпуск „Бесогона” режиссёра и лакея Михалкова.Вообще талантливым лакеем может стать далеко не каждый. Один из важнейших критериев отбора в такой образ жизни – дар предвидения, а по-простому – чуйка. Чуять надо уметь желания хозяина или власти. Тогда и лакейство приносит свои материальные дивиденды.Несмотря на своё многомиллионное долларовое состояние, Михалков чует, что в глазах властителей „мирового сообщества” он всё равно относится, опять-таки с точки зрения указанного сообщества, к категории „быдла”. И срабатывает невероятно развитый в роде Михалковых инстинкт самосохранения.Именно поэтому на данном историческом этапе Михалков является временным союзником народа России. Хотя, и это должно быть понятно, просмотр выпуска „Бесогона” в любом случае сопровождается ощутимым запашком лакейского

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5007521.html