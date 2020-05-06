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Нашумевший выпуск „Бесогона”

13:00. 6 мая 2020 157 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Предварительно облачившись в спецодежду класса 5 ИК по ГОСТ 12.4.064-84, по настоянию коллеги veter_v_marte довожу до общего пользования нашумевший выпуск „Бесогона” режиссёра и лакея Михалкова.

Вообще талантливым лакеем может стать далеко не каждый. Один из важнейших критериев отбора в такой образ жизни – дар предвидения, а по-простому – чуйка. Чуять надо уметь желания хозяина или власти. Тогда и лакейство приносит свои материальные дивиденды.

Несмотря на своё многомиллионное долларовое состояние, Михалков чует, что в глазах властителей „мирового сообщества” он всё равно относится, опять-таки с точки зрения указанного сообщества, к категории „быдла”. И срабатывает невероятно развитый в роде Михалковых инстинкт самосохранения.

Именно поэтому на данном историческом этапе Михалков является временным союзником народа России. Хотя, и это должно быть понятно, просмотр выпуска „Бесогона” в любом случае сопровождается ощутимым запашком лакейского амбре.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5007521.html

Метки: будущее, вакцина, власть, Запад, народ, образование, общество, прививки, цифровая, четверикова, школа

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