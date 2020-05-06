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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после сюжета о коронавирусе (ВИДЕО)

22:24. 6 мая 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после сюжета о коронавирусе (ВИДЕО) | Русская весна

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.

В сюжете «Первого канала» о COVID-19 в Белоруссии говорится, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания».

«Всемирная организация здравоохранения призывает власти Беларуси перенести все массовые мероприятия и ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, — говорит ведущий новостей. — Беларусь уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения. Хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия».

Корреспондент «Первого канала» рассказал о пандемии в Белоруссии на фоне могил на кладбище в городе Столбцы. Несколько местных жителей прокомментировали ситуацию. Например, Сергей Лубченок, который перенес пневмонию, рассказал следующее:

— Симптомы были. Но, по результатам тестов, которые были все отрицательные. Но это на словах, я этих результатов тестов не видел. Но врач говорил, что на 99,9% это был коронавирус.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1588793040

Метки: Новости

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