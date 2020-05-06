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Латвия была “донором денег” в СССР, заявили в Риге

07:59. 6 мая 2020 156 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Фото: © Victor Lisitsyn / globallookpress.com
Латвийская ССР была “донором денег” в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на “Sputnik Латвия“.
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был именно 48 процентов — почти половина от ее бюджета, добавил министр.
“Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР”, – отметил Борданс.
Издание отмечает, что в 2020 году комиссия по подсчету ущерба от “советской оккупации” получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 годы. Также комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике.
Продолжится работа формированием базы данных о репрессированных лицах, комиссия отмечает, что она уже близится к завершению.
Кроме того, эксперты комиссии намерены провести интервью с руководителями различных госструктур советских времен, специалистами, статистиками для получения свидетельств о том, как проходили планирование, организация и управление народным хозяйством в Латвийской ССР.
Российские власти неоднократно заявляли, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к Советскому Союзу как соответствовавшее нормам международного права того времени.
В ведомстве подчеркнули, что термин “оккупация” неприемлем в этом случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводили на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/51615-latviya-byla-donorom-deneg-v-sssr-zayavili-v-rige.html

Метки: в мире

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8100 6404
    Айва 6 мая 2020 в 12:09

    Если они столько отдавали, сейчас у них должно столько лишних денег накопиться…

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  • 15 11
    an50tik 6 мая 2020 в 13:40

    У людей без чести и совести нет понятия, а сколько же получила Латвия войдя в СССР? Хочется спросить а где вся промышленность, которая позволяла зарабатывать огромные деньги и 48%(?) отдавать в общий котел? Люди, которые с протянутой рукой на паперти никогда ничего не создавали, умеют только ныть…

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