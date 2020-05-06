Латвия была “донором денег” в СССР, заявили в Риге

“Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР”, – отметил Борданс.

Издание отмечает, что в 2020 году комиссия по подсчету ущерба от “советской оккупации” получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 годы. Также комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике.

Продолжится работа формированием базы данных о репрессированных лицах, комиссия отмечает, что она уже близится к завершению.

Кроме того, эксперты комиссии намерены провести интервью с руководителями различных госструктур советских времен, специалистами, статистиками для получения свидетельств о том, как проходили планирование, организация и управление народным хозяйством в Латвийской ССР.

Российские власти неоднократно заявляли, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к Советскому Союзу как соответствовавшее нормам международного права того времени.