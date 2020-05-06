Коронавирус – взляд из Минска

«Интеграция на постсоветском пространстве» — есть такой устоявшийся политологический термин. Наиболее важным и перспективным здесь являются Евразийский и Таможенный союзы. Между Россией и Белоруссией существует ещё более тесная форма – Союзное государство. Однако, к сожалению, в последнее время мы не видим дальнейших шагов в направлении Единства России и Белоруссии и наоборот наблюдаем разногласия по целому ряду вопросов (стоимость нефти, поставки белорусских «креветок» и «авокадо» в Россию), которые выплескиваются на страницы прессы.

Ситуация с коронавирусом опять продемонстрировала невозможность согласования и выработки единой политики Москвы и Минска. Что, конечно, очень огорчает. Меры, принимаемые властями двух частей ОДНОГО союзного государства, сильно отличаются друг от друга. И это – если ещё мягко сказать.

В период эпидемии разделились и мнения рядовых граждан. Кто-то считает, что позиция Лукашенко является верной и не стоило вводить строгих ограничений, кто-то наоборот уверен, что верны принимаемые в России меры. Кое-кто считает, что они правильны по сути, но недостаточны.

Реальность всегда сложнее черно-белых схем. В Белоруссии многие также недовольны позицией своих властей в ситуации коронавируса, как в России некоторые недовольны действиями своих.

Только причины для недовольства – диаметрально противоположные.

В качестве иллюстрации предлагаю вашему вниманию письмо читателя моего сайта nstarikov.ru из Минска Дмитрия Т. Находясь в российской реальности очень важно понимать реалии второй части нашего общего Союзного государства.

«Знаете, как видится из Минска всё, что происходит вокруг коронавирусной эпидемии в России и Белоруссии? Не только мне, а многим моим знакомым. Глядя, на Россию, испытываешь зависть. Это касается всего. Глава государства обратился напрямую к народу, показал серьёзное отношение к проблеме, подчеркнул, что очень важно, что здоровье и жизни людей (а не экономика) является высшим приоритетом. Создал штаб по борьбе с эпидемией, оказал очень существенную помощь простым работникам и бизнесу, начал небывалую социальную помощь населению, позаботился о детях, школьниках и студентах (будущее нации) отправив учиться по домам, бросил все силы биологов, учёных, врачей на производство средств индивидуальной защиты, вакцин и лекарств от коронавируса. За месяц построил два десятка новых медицинских центра, оснащённых по последнему слову техники, направил лучших пропагандистов объяснять на ТВ безответственным гражданам, что от их беспечности и наплевательского отношения может зависеть жизнь и здоровье других людей. Россия мобилизована и показывает всему миру пример отношения к серьёзному биологическому нападению и к своим гражданам. Весь мир смотрит с завистью, а кое-кто с нескрываемой злобой на успехи России в этой войне. Одновременно с болью и стыдом смотришь на свою Белоруссию. Глава государства не придал проблеме должного внимания, показал своё невежество, попал в глупейшее положение и создал панику, которая была обусловлена не «коронапсихозом» по его собственному выражению, а опасением людей за то, что руководитель страны не компетентен в вопросе и неадекватно реагирует на угрозу. В итоге, к гражданам не обратился, всё комментирует, разговаривая с какими-то чиновниками и коллективами рабочих. Поставил экономику выше заботы о жизни и здоровье людей, что вообще говоря, не по-русски, а в лучших либеральных традициях. Подал совершенно ложный пример для массы людей и врачей, что привело к заражению большого количества медиков, а Белоруссия стала лидером по количеству заболевших среди всех своих соседей (кроме России, которую она опережает по количеству заболевших на миллион населения). Посыл был таким: «у нас нет нефтяной трубы, как у России, у нас экспортно-ориентированная экономика, нам нужно зарабатывать».

Но ведь между борьбой с коронавирусом и спасением экономики никакого выбора на самом деле нет! Нефть сейчас очень дешёвая — бери, производи бензин, продавай в ЕС. Но потребление бензина сильно упало, обрушились очень многие цепочки сбыта продукции. Как поможет работа кучи заводов и фабрик спасти экономику, если сбыть продукцию невозможно?! У нас с друзьями своя программистская компания. От нас ушли 100% наших заказчиков, которые в кризис просто избавляются от любых подрядчиков, несмотря на свою прибыльность, несмотря ни на что. Мы вынуждены перевести всех сотрудников на среднюю зарплату по стране, тратя на это все накопления. Вопрос: как более интенсивная работа наших программистов может спасти от сокращения рынка сбыта, от неплатежеспособности заказчиков, от прекращения проектов? Никак. При этом никаких отсрочек по уплате налогов, пенсионных отчислений, никакой помощи от государства ждать не приходится. Есть налоговые льготы «Парка высоких технологий» и обязательства по росту выручки для сохранения льгот. Надеемся, что за невыполнение плана не отнимут льготы. Небольшие накопления позволяют некоторое время держаться, установив всей фирме и себе самим среднюю зарплату по стране. А что делать сотрудникам госкомпаний, где людям объясняют, что экономика важнее жизни? Вы понимаете весь цинизм, другого слова не подберу, такой позиции?! Это значит, коль тебе много лет и боишься заболеть, бери отпуск за свой счёт, то есть сиди дома без зарплаты! Помню, сколько разговоров было при обсуждении дорожных карт Союзного государства, сколько слов было сказано про суверенитет, про независимость. Жизнь показала, где эта независимость и от чего. Это независимость от производства своих вакцин, от массовых и доступных тестов на коронавирус, от производства своего медицинского оборудования, от своей передовой науки в области биологии и медицины, от средств военной биологической и другой стратегической защиты. От производства всего необходимого продовольствия, включая хлеб, от финансовых ресурсов, от золотовалютных резервов и накоплений, от рынков сбыта, от своих энергоресурсов, от всего того, что на самом деле нужно, чтобы говорить о какой-то независимости и суверенитете. Вот такая вот независимость (к сожалению, порой, как в случае с покупкой танкерной нефти с доставкой через Клайпеду, это независимость от здравого смысла). И всё это накануне выборов главы государства.

Так что смотрим мы на Россию с восхищением. И с надеждой, что придёт время достроить Союзное государство.» Дмитрий Т.

Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-vzljad-iz-minska-115255