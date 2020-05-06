Генерал Свобода

Дочь национального героя Чехии и Словакии Людвига Свободы — о своем отце, памятнике маршалу Коневу и попытках пересмотреть историю.

Вместе с частями и соединениями Советской армии фашистов громили воины 1-го Чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы. Этот человек, который впоследствии стал президентом Чехословакии, снискал большое уважение у всех, кто чтит историю и помнит о её уроках.

Вот как вспоминал о нем маршал Советского Союза И.С. Конев: «Человек он был организованный и исключительно храбрый. О нем можно сказать без преувеличения: такой на поле боя головы перед врагом не склонит… Он не был в годы войны коммунистом, но был настоящим патриотом, человеком прогрессивных идей, связанных с лучшими стремлениями и чаяниями своего народа… Свобода был настоящим народным героем, одним из самых храбрых людей, каких я знал, солдатом в самом высоком смысле этого слова».

Накануне 75-летия Великой Победы корреспондент «РГ» встретился в Праге с дочерью генерала армии, Героя Советского Союза, президента ЧССР Людвига Свободы Зоей Клусаковой-Свободовой и попросил её вспомнить, с какими чувствами её семья встретила день 9 мая 1945 года.

Зоя Клусакова-Свободова: Три с половиной года мы с мамой скрывались от гестапо у добрых и храбрых людей, не выходили из укрытия. Только после окончания войны узнали, что мой брат Мирослав и оба маминых брата — Ярослав и Эдуард — были казнены в Маутхаузене. Был казнен и папин племянник — Ян Долежал. Моя бабушка Анежка Стратилова погибла в газовой камере в Равенсбрюке. Немцы преследовали нас, поскольку вся семья помогала парашютистам — чешским десантникам, которые проходили подготовку в Москве для борьбы с оккупантами в Протекторате.

Кроме того, в лагере для интернированных лиц в Сватоборжицах находились под стражей тринадцать членов семьи папы, две сводные сестры, сводный брат, десять племянников и племянниц от его собственной сестры. С маминой стороны в Сватоборжицах содержались в заключении её сестра с мужем и жена казненного брата Ярослава.

Поэтому чувства и впечатления от 9 мая были сложными. С одной стороны радость по поводу окончания войны и победы, а с другой — горечь от стольких утрат и несчастий, выпавших на нашу долю.

Командир 1-го чехословацкого армейского корпуса Людвиг Свобода с офицерами корпуса на чехословацкой границе. Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР. Фото: РИА Новости

Ваш отец с 1943 года был на передовой, участвовал в самых кровопролитных сражениях против фашистов. Что он писал об этом в своих письмах? Сохранились ли они?

Зоя Клусакова-Свободова: Папа написал книгу «От Бузулука до Праги», которая вышла в 1960 году в издательстве «Млада фронта». Книга была переведена на несколько иностранных языков. Позднее в 1971 году в издательстве «Наше войско» вышли его двухтомные воспоминания «Дорогами жизни». Позже я издала его личный дневник, написанный от руки под названием «Дневник военных времен», который однако заканчивается его уходом на фронт, где действовал общий запрет на ведение личных записей, чтобы они не попали в руки неприятеля.

Книги пользовались популярностью у читателей и вышли несколькими изданиями. О нашей семье и не только о ней, я написала книжку «О том, что было», её второе издание вышло в 2017 году.

Людвиг Свобода за два года войны сделал стремительную карьеру — от заместителя командира батальона до командующего корпусом. А в апреле 1945 года он уже министр национальной обороны Чехословакии. Интересно, комментировал ли он сам этот взлет?

Зоя Клусакова-Свободова: Нельзя говорить о карьере командира в военный период, на фронте, когда люди ежедневно рискуют жизнью. Мой отец пошел сражаться с фашизмом не для того, чтобы делать карьеру. Он по собственным убеждениям воевал за освобождение Чехословакии от нацистской оккупации. В 1939 году Людвиг Свобода перешел в Польшу, где из группы молодых офицеров и сержантов, находящихся в эмиграции, создал так называемый «Чехословацкий легион в Польше», который затем увел в СССР. Именно эта группа и стала военным ядром чехословацкой воинской части, формировавшейся в Бузулуке. Часть возникла и росла за счет добровольцев, которых отцу и руководителю военной миссии ЧСР в СССР полковнику Гелидору Пике удалось вырвать из ГУЛАГа и рабочих лагерей. В основном они туда попали за незаконный переход границы.

Сначала полковник Свобода сформировал в Бузулуке полк, который впервые участвовал в боях под Харьковом. Позднее полк, с появлением новых добровольцев, разросся до бригады, она участвовала в освобождении Киева. Между прочим, три чехословацких танкиста за участие в битве за Киев стали Героями Советского Союза, что говорит о боевом качестве этого соединения. Затем бригада участвовала в освобождении Западной Украины.

Благодаря освобождению Волыни и проживавших там волынских чехов, бригада выросла до корпуса. 1-й чехословацкий корпус принял участие в Карпатско-Дуклинской операции, вместе с Красной Армией 6 октября 1944 перешёл границу Чехословакии и начал освобождение Словакии. 1-я чехословацкая танковая бригада корпуса шла через Польшу и приняла участие в освобождении Остравы. Корпус вместе с советской армией закончил свой боевой путь в центральной Моравии.

Фронта мой отец не избегал, о чем свидетельствуют как его однополчане, так и советские командиры. Так что «карьера» не является подходящим словом для жизни фронтового командира во время войны.

12 мая 1945 года. Во время награждения командования Советской Армии чехословацкими орденами в Пражском Граде. Слева направо: генерал Людвиг Свобода, маршал Иван Конев, генерал армии Андрей Ерменко, генерал-полковник бронетанковых войск Павел Рыбалко, Посол Чехословакии в СССР Зденек Фирлингер, Посол СССР в Чехословакии Валериан Зорин. Фото: РИА Новости

Возможно, я употребил не очень подходящее слово, извините. Маршал Конев в своих воспоминаниях тоже говорит о том, что Людвиг Свобода отличался необыкновенной храбростью и даже, будучи командующим, иногда сам ходил в атаку, как простой солдат…

Зоя Клусакова-Свободова: Это правда. Также о нем писали и его однополчане. Отец был опытным солдатом, ведь он участвовал в сражениях ещё Первой мировой войны. А потому в трудных ситуациях он, случалось, личным примером показывал, как надо себя вести, чтобы и победу одержать, и не понести напрасных потерь

Расскажите еще, каким он был — в быту, среди друзей? Как относился к обязанностям президента, которые исполнял с весны 1968 года?

Зоя Клусакова-Свободова: Он любил людей, понимал их проблемы, если мог, помогал. Не зря однополчане, вспоминая его, говорили — «наш отец», а девушки, которые служили в армии, называли его «наш папочка».

После войны я со многими из них познакомилась, они приходили к нам домой, обычно, когда у них возникали какие-то проблемы в гражданской жизни и их нужно было решать. Папа хотел, чтобы я их узнала и с ними подружилась.

Людвиг Свобода, его жена Ирена, дочь Зоя, сын Мирослав — снимок сделан в 1939 году. Фото: из личного архива Зои Клусаковой-Свободовой

Сейчас есть много желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль СССР в разгроме фашизма. Чем вы это объясняете и что можете сказать по этому поводу?

Зоя Клусакова-Свободова: К сожалению, это так. Нынешние международные отношения используют и для того, чтобы в угоду своим целям исказить историю. Думаю, что это делают, прежде всего, политики, но никак не историки.

Наше чешское довоенное общество было славянофильским. Свою роль в этом играли, кроме всего прочего, и ничем не оправданные претензии к нам со стороны Германии и Венгрии. Мы искали моральную и историческую опору в славянских странах. Развитию добрых отношений с Россией способствовали и легионеры, которые привезли с собой много позитивных воспоминаний, не говоря уже о приехавших вместе с ними русских женах.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Также я не могу обойти стороной эпизод со сносом памятника маршалу Коневу. У нас в России это вызвало очень болезненную реакцию. Готовясь к беседе с вами, я перечитал мемуары Конева и обратил внимание на то, с какой любовью и уважением он пишет о Чехословакии, как он делал все, чтобы освобождение Праги обошлось без разрушений, без ущерба для города. Чем же объяснить это вандализм, проявленный по отношению к памятнику.

Зоя Клусакова-Свободова: Мне лично вся афера вокруг памятника маршалу Коневу глубоко неприятна, я стыжусь того, что это произошло в Праге. И я не одна такая, но, к сожалению, нас не слышно.

Мне известно отношение маршала Конева к Чехословакии. В ходе совместных боев этот полководец проникся искренним уважением и к Людвигу Свободе, и к другим товарищам по оружию. Могу засвидетельствовать, что именно Конев и маршал Жуков помогли моему отцу выйти из тюрьмы, куда он угодил в годы репрессий при коммунистическом режиме. Я тогда училась в Москве.

Конев добился освобождения и генерала Клапалека, который также оказался в заключении по ложному обвинению. Я была свидетелем того, как он от моего отца услышал об аресте Клапалека. После чего тут же обратился к президенту Запотоцкому и резко заявил: «Я узнал, что генерал Клапалек арестован. Вы знаете, кто такой генерал Клапалек? Это — национальный герой вашей страны»! Спустя несколько дней генерал был освобожден.

Считают ли сегодня ваши сограждане генерала Свободу своим национальным героем? Сохраняют ли память о нем?

Зоя Клусакова-Свободова: Потомки, воевавших в рядах 1-го чехословацкого корпуса создали «Общество Людвига Свободы» и «Клуб потомков военнослужащих чехословацкого армейского корпуса в России и в других чехословацких частях на фронтах Второй мировой войны». Члены этих обществ стремятся сохранить память о нашем участии во Второй мировой войне.

В Восточной Словакии, в Свиднике, на месте захоронения советских и чехословацких воинов, павших в Дуклинской операции, есть и памятник Людвигу Свободе. Здесь тоже хранят память о начале освобождения Чехословакии от немецкой оккупации.

Фото: из личного архива Зои Клусаковой-Свободовой

Расскажите хотя бы вкратце, как прошла ваша жизнь: где вы учились, чем занимались, что делаете сейчас?

Зоя Клусакова-Свободова: Я выучилась на экономиста. Получила степень кандидата наук. Преподавала в Высшей школе экономики в Праге, затем в университете. Муж был дипломатом, чехословацким представителем в ООН, поэтому некоторое время я провела вместе с ним за рубежом. Сейчас — пенсионерка.