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Дивизия СС “Викинг” и “Черкасский котёл”. Почему об этой битве так много лжи? военная история

10:20. 6 мая 2020 200 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=95rG1txXjGU

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