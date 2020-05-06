1910-1915. Судостроительная верфь завода «Сормово». Часть 1.
10:19. 6 мая 2020 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Паровая шхуна «Александра Колесникова»
02. Судостроительная верфь завода «Сормово»
03. Судостроительная верфь завода «Сормово»
04. Судостроительная верфь завода «Сормово». Пароход «Графиня»
05. Пароход «Императрица Мария Федоровна»
06. Пароход «Александр»
07. Пароход «Н.В.Гоголь»
08. Пароход «Боярышня»
09. Судостроительная верфь завода «Сормово»
10. Судостроительная верфь завода «Сормово». Пароход «Судостроитель Некрасов»
11. Пароход «Дегтярев»
12. Судостроительная верфь завода «Сормово»
13. Буксирный пароход «Запад»
14. Буксирный пароход «Юг»
15. Катер «Царёв»
16. Катер Сормовского завода
17. Буксирный пароход «Святогор»
18. Пароход «Клеопатра»
19. Пароход «Лебедь»
20. Паровой баркас «Сормово»