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1910-1915. Судостроительная верфь завода «Сормово». Часть 1.

10:19. 6 мая 2020 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Паровая шхуна «Александра Колесникова»
01. Паровая шхуна «Александра Колесникова»

02. Судостроительная верфь завода «Сормово»
02. Судостроительная верфь завода «Сормово»

03. Судостроительная верфь завода «Сормово»
03. Судостроительная верфь завода «Сормово»

04. Судостроительная верфь завода «Сормово». Пароход «Графиня»
04. Судостроительная верфь завода «Сормово». Пароход «Графиня»

05. Пароход «Императрица Мария Федоровна»
05. Пароход «Императрица Мария Федоровна»

06. Пароход «Александр»
06. Пароход «Александр»

07. Пароход «Н.В.Гоголь»
07. Пароход «Н.В.Гоголь»

08. Пароход «Боярышня»
08. Пароход «Боярышня»

09. Судостроительная верфь завода «Сормово»
09. Судостроительная верфь завода «Сормово»

10. Судостроительная верфь завода «Сормово». Пароход «Судостроитель Некрасов». 1900
10. Судостроительная верфь завода «Сормово». Пароход «Судостроитель Некрасов»

11. Пароход «Дегтярев»
11. Пароход «Дегтярев»

12. Судостроительная верфь завода «Сормово»
12. Судостроительная верфь завода «Сормово»

13. Буксирный пароход «Запад»
13. Буксирный пароход «Запад»

14. Буксирный пароход «Юг»
14. Буксирный пароход «Юг»

15. Катер «Царёв»
15. Катер «Царёв»

16. Катер Сормовского завода
16. Катер Сормовского завода

17. Буксирный пароход «Святогор»
17. Буксирный пароход «Святогор»

18. Пароход «Клеопатра».
18. Пароход «Клеопатра»

19. Пароход «Лебедь».
19. Пароход «Лебедь»

20. Паровой баркас «Сормово».
20. Паровой баркас «Сормово»

Источник: https://humus.livejournal.com/7201685.html

Метки: история, нижегородская губерния, нижний новгород, Россия, сормово, флот, фото

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