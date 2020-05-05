Полезные сайты и приложения в помощь родителям

В видеообзоре рассказывается о сайтах и приложениях, которые помогут осознанным родителям в воспитании детей.

В условиях, когда пошлость, насилие и глупость заполонили телеканалы и кинотеатры страны, поиск хороших фильмов и мультфильмов, которые можно было бы смело показывать детям, для многих родителей превращается в настоящий квест. Проблема в том, что большинство мам и пап не могут позволить себе пересматривать тонны видеоконтента, извлекая полезные крупицы. А официальные возрастные рейтинги «0+» или «6+» отнюдь не служат гарантией того, что произведение будет полезно ребёнку, также как и штамп «снято при поддержке Министерства культуры России» или «Фонда кино».

Так как в рамках проекта «Научи хорошему» мы уже давно занимаемся оценкой воспитательной и идейной составляющих популярных произведений и хорошо понимаем, что любая продукция для детей должна соответствовать двум главным критериям – быть полезной и безопасной – то мы хотели бы порекомендовать всем нашим зрителям несколько сервисов, создатели которых, на наш взгляд, стараются следовать этим принципам при формировании списков рекомендуемых детям фильмов и мультфильмов.

Во-первых, это онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». Его авторы проводят одноимённый фестиваль детского кино и с 2015 года занимаются развитием «Кинопедагогики» в России, в концепции которой кино рассматривается как инструмент воспитания и образования. Этот подход лёг и в основу недавно созданного сайта как при подборе произведений для детей, так и при создании уникальной функции осмысленного просмотра. При её использовании во время показа мультика или фильма появляются разные вопросы, задания на внимание и развитие памяти. Это стимулирует ребёнка вдумчиво воспринимать информацию и анализировать происходящее на экране. Очень важный навык в современных условиях.

Кстати у проекта есть приложения для Андройд и IOS. Как указано в их описании, целью онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» является популяризация через кино таких ценностей как семья, дружба, любовь, добро, природа, талант, культура.

Для скачивания на телефон сразу порекомендуем вам ещё одно приложение, которое называется «Радио. XX век». В нём собраны переведенные в цифровой формат записи советского радио, выходившие в эфир с 1946 по 1966 годы. Все материалы сгруппированы по возрастам. Для детей вы здесь найдёте большое количество прекрасно озвученных сказок, рассказов и радиопостановок. Например, такие серии как «Денискины рассказы», «Волшебное такси», «рассказы Николая Носова», произведения классической литературы и многое другое. Отметим, что прослушивание хороших аудиопостановок в большей степени развивает фантазию, чем просмотр видеоряда, так как при слуховом восприятии информации, также как и при чтении, мозг сам формирует образы.

Ещё один полезный для родителей ресурс – это сайт http://100kino.info Его авторы стараются проверять добавляемые в базу фильмы на соответствие нравственным и возрастным нормам, из некоторых произведений вырезаются аморальные сцены. На сайте есть даже отдельная рубрика с фильмами, рекомендуемыми проектом «Научи хорошему».

Кроме того, предлагаем обратить внимание на сайт «КиноЦензор», система рейтинга которого включает оценку воспитательной и идейной составляющей произведения. Вы можете как использовать раздел ТОП-100 для выбора хорошего кино, так и через поиск по базе сайта проверять любой популярный фильм – как его оценили другие пользователи с точки зрения влияния на общество. Один из девизов сайта: «Хороший автор воспитывает зрителя, а цензор – автора». Рекомендуем также оставлять свои оценки просмотренным картинам.

Напоминаем, что в предыдущих обзорах мы рассказывали ещё про два замечательных проекта – «Киноуроки в школах России» и премия «На Благо Мира».

И напоследок пару слов о «Научи хорошему». Хотя основные цели проекта в большей степени связаны с формированием навыков различения и критического восприятия у аудитории, но за время нашей деятельности накопилась достаточно большая база созидательных произведений. В шапке сайта есть крупная зелёная кнопка с говорящим названием «Хорошее». При клике на неё вы получите выборку положительных рецензий. Также в сайдбаре есть списки рекомендованных фильмов и мультфильмов для детей.

Обратите внимание, все рассмотренные в этом ролике сайты бесплатные и на них нет рекламы – кому-то это покажется мелочью, но на самом деле это очень важный фактор, характеризующий отношение авторов к своим пользователям и зрителям. Возможно, в своих оценках они иногда допускают те или иные ошибки, но в целом их труд направлен на формирование благоприятной информационной среды для развития общества, в которой коммерческой рекламе просто нет места.

Обсуждайте с детьми то, что они смотрят, и помогайте им формировать навыки критического мышления при работе с информацией.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/utyxqPCHEBk/