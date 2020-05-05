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По следам переворота в Венесуэле

22:54. 5 мая 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


И еще в продолжение темы Джордана Гудро и Трампа https://colonelcassad.livejournal.com/5843830.html
Один из задержанных в Венесуэле американских наемников Люк Денман охраняет Трампа во время публичного мероприятия в ноябре 2018 года в Северной Каролине.
Стоит отметить, что ранее Трамп отрицал, что у него были контакты с ЧВК Silvercorp.
Тем не менее, агент Дональд продолжает отрицать, что правительство США причастно ко всему этому.


А это твит на аккаунте ЧВК Silvercorp в день, когда венесуэльцы накрыли группу. Ударная группа из 60 венесуэльцев и 2 бывших зеленых беретов отправилась в Венесуэлу.


Сюжет венесуэльского ТВ посвященный аресту американских террористов и их местных пособников. На испанском, с английскими субтитрами.


Еще несколько задержанных, которые должны были действовать совместно с прибывшей группой.


Кто может разобрать, что написано на шлеме в первом ряду?


А это бывший капитан национальной гвардии Венесуэлы Виктор Пиминента Салазар. На допросе он показал, что:

1. Он отвечал за местную логистику операции "Гидеон".
2. До предательства и бегства из страны, был специалистом по материально-техническому обеспечению. Также имел связи с наркобизнесом.
3. Джордан Гудро должен был обеспечить участников переворота оружием, а также обеспечить обучение участников "ударных групп", для чего были привлечены два сотрудника ЧВК Silvercorp.
4. Всего было три основных группы дезертиров + группа Гудро.
5. Все участники знали, что операция организована правительством США и приказ идет с самого верха.


Схема переворота. Можно заметить указание на Трампа.


Трамп и Гудро.




"Сотрудники" ЧВК Silvercorp



Гуайдо продолжает официально отрицать свое участие в перевороте, хотя Гудро уже сознался, что Гуайдо напрямую во всем этом участвовал.


Мамой клянусь, я не замешан.




Ой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5844001.html

Метки: silvercorp, венесуэла, спецслужбы, Трамп, ЧВК, южная америка

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