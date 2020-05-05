Пентагон-2020: прививка от гриппа увеличивает риски от коронавируса на 36%

Роберт Ф. Кеннеди-младший, председатель ассоциации „Защита здоровья детей”.

Опубликовано: 26 апреля 2020 г.

12 марта 2020 г. Андерсон Купер и доктор Санджай Гупта провели глобальную конференцию под названием «Корона: Факты и Страхи.» Во время обсуждения Андерсон сказал зрителям: «И, опять же, если вы обеспокоены коронавирусом, и вы не получили прививку от гриппа… вам следует сделать прививку от гриппа».

Если оставить в стороне безопасность и эффективность вакцинации против гриппа, является ли утверждение Андерсона о том, что прививка от гриппа поможет людям бороться с COVID-19 дистанционно, верно? Краткий ответ: нет.

Фактически, результаты многих рецензируемых, опубликованных исследований доказывают, что рекомендация Андерсона, возможно, была худшим советом, который он мог дать общественности.

При поиске литературы единственное исследование, которое нам удалось найти, оценивая прививки от гриппа и коронавируса, – это исследование Пентагона, проведенное в США в 2020 году https://www.sciencedirect.com/…, которое показало, что прививка от гриппа увеличивает риски от коронавируса на 36%. «Получение вакцины против гриппа может увеличить риск других респираторных вирусов, явление, известное как« вирусная интерференция … вирусная интерференция »было значительно связано с коронавирусом…». Вот результаты:

Исследование Пентагона 2020 года: вакцины против гриппа повышают риск коронавируса на 36%

При исследовании вирусов, не связанных с гриппом, шансы на коронавирус у вакцинированных лиц были значительно выше по сравнению с невакцинированными людьми с соотношением шансов (связь между воздействием и исходом) 1,36. Другими словами, у вакцинированных было на 36% больше шансов получить коронавирус.