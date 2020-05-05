Пентагон-2020: прививка от гриппа увеличивает риски от коронавируса на 36%
Роберт Ф. Кеннеди-младший, председатель ассоциации „Защита здоровья детей”.
Опубликовано: 26 апреля 2020 г.
12 марта 2020 г. Андерсон Купер и доктор Санджай Гупта провели глобальную конференцию под названием «Корона: Факты и Страхи.» Во время обсуждения Андерсон сказал зрителям: «И, опять же, если вы обеспокоены коронавирусом, и вы не получили прививку от гриппа… вам следует сделать прививку от гриппа».
Если оставить в стороне безопасность и эффективность вакцинации против гриппа, является ли утверждение Андерсона о том, что прививка от гриппа поможет людям бороться с COVID-19 дистанционно, верно? Краткий ответ: нет.
Фактически, результаты многих рецензируемых, опубликованных исследований доказывают, что рекомендация Андерсона, возможно, была худшим советом, который он мог дать общественности.
При поиске литературы единственное исследование, которое нам удалось найти, оценивая прививки от гриппа и коронавируса, – это исследование Пентагона, проведенное в США в 2020 году https://www.sciencedirect.com/…, которое показало, что прививка от гриппа увеличивает риски от коронавируса на 36%. «Получение вакцины против гриппа может увеличить риск других респираторных вирусов, явление, известное как« вирусная интерференция … вирусная интерференция »было значительно связано с коронавирусом…». Вот результаты:
Исследование Пентагона 2020 года: вакцины против гриппа повышают риск коронавируса на 36%
При исследовании вирусов, не связанных с гриппом, шансы на коронавирус у вакцинированных лиц были значительно выше по сравнению с невакцинированными людьми с соотношением шансов (связь между воздействием и исходом) 1,36. Другими словами, у вакцинированных было на 36% больше шансов получить коронавирус.
Многие другие исследования предполагают повышенный риск вирусных респираторных инфекций от прививки от гриппа:
Исследование CDC 2018 года: прививки от гриппа повышают риск развития острых респираторных заболеваний (ОРИ) у детей без гриппа.
В этом исследовании, поддержанном CDC, был сделан вывод о повышенном риске острых респираторных заболеваний (ОРИ) среди детей в возрасте до 18 лет, вызванных респираторными возбудителями гриппа, не вызванными гриппом, по сравнению с непривитыми детьми в тот же период.
Австралийское исследование 2011 года: прививка от гриппа удвоила риск вирусных инфекций, не связанных с гриппом, и увеличила риск гриппа на 73%.
Проспективное исследование «случай-контроль» у здоровых молодых австралийских детей показало, что прививки от сезонного гриппа удваивают риск заболевания инфекциями, не вызываемыми вирусом гриппа. В целом, вакцина увеличила риск вирусно-ассоциированных острых респираторных заболеваний, включая грипп, на 73%.
Исследование, проведенное в Гонконге в 2012 году: прививки от гриппа увеличили риск возникновения респираторных инфекций, не связанных с гриппом, в 4,4 раза и заражения гриппом втрое.
Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование у детей в Гонконге показало, что прививки от гриппа увеличили риск вирусных ОРВИ, не связанных с гриппом, в пять раз (ОШ 4,91, ДИ 1,04–8,14) и, включая грипп, утроили общий риск вирусных ОРИ (ОШ 3,17, ДИ 1,04). -9,83).
Исследование, проведенное в 2017 году: у вакцинированных детей в 5,9 раза больше шансов заболеть пневмонией и в 30,1 раза чаще у них диагностирован аллергический ринит, чем у непривитых детей.
Вакцинированные дети были в 30,1 раза чаще диагностированы с аллергическим ринитом и в 5,9 раза чаще были диагностированы с пневмонией, чем невакцинированные дети.
Исследование, проведенное в 2014 году: у детей, вакцинированных гриппом, в 1,6 раза чаще, чем у непривитых детей, имелась «гриппоподобная болезнь» (ГПП).
Еще больше опубликованной науки
Всесторонний мета-анализ опубликованных исследований вакцины против гриппа, проведенный уважаемым Cochrane Collaboration в 2010 году, показал, что вакцинация против гриппа «не влияет» на госпитализацию и что «нет доказательств того, что вакцины предотвращают передачу вируса или осложнения». Кокрановские исследователи пришли к выводу, что научные данные «похоже, не поощряют использование вакцинации против гриппа у здоровых взрослых в качестве обычной меры общественного здравоохранения».
В своем метаанализе Кокрановские исследователи обвинили CDC в намеренном искажении науки, чтобы поддержать их рекомендацию о всеобщей вакцинации против гриппа . Тем не менее, CNN и другие основные средства массовой информации постоянно транслируют заявления CDC как евангелие и, по иронии судьбы, высмеивают тех из нас, кто действительно читает науку как « поставщиков« дезинформации о вакцинах » .
© [16 апреля 2020 г.] Children's Health Defense, Inc. Данное произведение воспроизводится и распространяется с разрешения Children's Health Defense, Inc. Хотите узнать больше о защите здоровья детей? Подпишитесь на бесплатные новости и обновления от Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Защиты здоровья детей. Ваше пожертвование поможет нам в наших усилиях.
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