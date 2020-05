Новый мировой порядок под соусом пандемии

Мы живем в удивительное время, когда внезапные перемены общемирового масштаба, безжалостно сметают все мимолетное и наносное в человеческой жизни, оголяя его (человека) сущностные потребности, представляя их такими, какими изначально они были задуманы Создателем.

Именно сейчас мы, разделенные самоизоляцией, имеем краткое время для того, чтобы замедлиться и подумать над тем – кто мы, для чего мы живем, что нам действительно необходимо в жизни?!

Ответы на эти вопросы крайне важны для нас, поскольку в условиях нагнетания всеобщей истерии по поводу коронавируса и обвала глобальной экономики находятся те, кто готов присвоить себе право отвечать за нас!

Управление через страх

Биологи, отвечая на вопросы бытия, будут склонять нас к мысли о том, что все в жизни человека определяется его неосознаваемыми животными инстинктами (врожденными поведенческими реакциями), среди которых важнейшими являются инстинкт доминирования, тесно связанный с сексуальным инстинктом и инстинктом заботы о потомстве, инстинкт утоления жажды и голода, который в стае трансформируется в потребность «справедливого» (с учетом рангов, сложившихся среди животных) распределения жизненных благ, и который тесно связан с потребностью отдельной особи и коллектива особей в защите от неблагоприятных условий окружающей среды (инстинктом самосохранения).

Биологи также скажут, что материнский инстинкт женской особи, выраженный в потребности делиться пищей и заботой со своим ребенком, долгим путем естественного отбора привел к развитию у приматов лобной области мозга, которая в какой-то момент стала использоваться отдельными особями для творческого самовыражения, и началась, собственно, история «креативного» человеческого рода.

Вдумчивая социология будет подводить нас к мысли о том, что на базе врожденных поведенческих реакций возникли базовые потребности человека, среди которых имеются как чисто биологически мотивированные (потребность в утолении голода и жажды, потребность в безопасности, половом размножении и пр.), так и детерминированные социальной природой человека (потребности человека в собственности, свободе, самовыражении и т.д.).

Так неужели все, в конечном счете, определяется животной природой человека, либо ее социальными производными?! А как же «нравственный закон внутри нас», чувство Бога, потребность в любви и творческих возвышенных проявлениях?! Какими животными импульсами могут быть объяснены борьба человека за добро и справедливость, его бескорыстное служение своим ближним?!

Надо сказать, что и здесь биология и социология находят логичные объяснения «высшим проявлениям человеческой психики», объясняя такие проявления по сути «искажением и извращением» первоначальных животных инстинктов!

Ранее религия (аскетическим ограничением) и искусство (эстетическим усложнением) шли по пути возвышения творческих проявлений человеческого сознания. Современная наука настраивает себя на поиск первоначальных животных инстинктов, лежащих в основе этого сознания.

Делается это с понятной целью, поскольку в основе любого инстинкта лежит страх потери, – ранга в обществе, жизни и здоровья, собственности, пищи и прочего, – а ведь только через страх умаляется свобода человека, и им становится легче всего манипулировать, то есть – управлять!

Поколение, воспитанное русской культурной традицией, включая советский ее период, возразит и скажет, что есть и иной путь! Это путь воспитания человека и общества в целом! Путь долгий, лежащий через многие препятствия. Путь, который можно совершить, только если в твоей душе есть Любовь, – к Богу, к Человеку, к Отечеству, к Своему Делу… Поколения же, «оформленные» постмодернистским глумливым угаром, привыкшие все и вся проверять прагматикой удовольствий, наличием сексуального подтекста, даже такие «пафосные» слова постесняются публично произносить.

Отвечая современному культурному запросу, управляющие элиты перестают использовать воспитание человека как метод улучшения общественных отношений, управленческие воздействия на общество упрощаются до уровня манипуляции базовыми потребностями человека, его страхами! Человек, разумный и творческий, сознательно свергается с пьедестала эволюции, его сознание низводится до уровня животных инстинктов!

Мы это регулярно видим: сначала управляющей элитой вбрасывается ситуация, грозящая потерей чего-то важного для современного человека (потерей жизни и здоровья, имущества, удовольствий и т.п.), которая раскручивается СМИ и «болтологами» до уровня паники, а далее обществу предлагается «единственно возможный» способ избавления от предъявленной опасности, пусть даже умаляющий права и свободы…

Манифест к Человечеству

Именно по этой схеме («вброс страха – предложение безальтернативного решения проблемы») построена статья давнего интерлокера глобалистских структур Генри А. Киссинджера The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order, опубликованная в Wall Street Journal 3 апреля 2020 года. Степень влияния этого человека на мировую политику очень сложно оценить (тут мы прикасаемся к политическим небожителям!), поэтому научное и политическое сообщества предпочли ограничиться, либо дежурными ссылками на то, что «гегемония США впредь не пройдет», либо постарались вообще заметить слов Киссинджера. Между тем, по степени присутствия в статье смыслов с двойным дном, а равно ультимативных заявлений «для стран и народов», текст воспринимается не иначе, как в качестве своеобразного манифеста скрытых могущественных сил, который обращен к мировому сообществу.

Прежде всего, привлекает внимание то обстоятельство, что ситуация вокруг коронавируса автором статьи преподносится в красках глобального военного противостояния, в ходе которого наносятся «мощные опустошительные удары» по территориям, экономикам, народам. Информированный Генри Киссинджер связывает такое противостояние с давно наметившимися противоречиями между двумя элитными группами в Соединенных Штатах: националистами-ортодоксами (обозначены в статье как приверженцы стратегии «Город-крепость во главе с мудрым и сильным Правителем») и глобалистами-либералами (сторонниками построения «Нового Цифрового Мирового Порядка»). Между строк читается обеспокоенность автора в том, что гибридные информационные и биологические «опустошающие удары» усиливают «разделенность» правящих элит страны, которую в дальнейшем будет крайне сложно преодолеть! - А всем бы сесть и договориться об условиях концессии на строительство этого «Нового Дивного Мира»!

Убеждая нынешнее руководство США отказаться от линии на построение самодостаточного национально-ориентированного экономического кластера, естественно, вкупе с самостоятельным проектом продвижения «Грядущего Глобального Лидера» (возможно даже отговаривая Трампа от притязаний стать «тестем Мошиаха»), Генри Киссинджер фиксирует следующую мысль: «Ни одна страна, даже США, не сможет с помощью исключительно национальных усилий победить вирус»!

Между прочим, это ультиматум Трампу! Для того, чтобы согласиться с подобным тезисом, достаточно вспомнить, что в ноябре 2015 году группой исследователей в журнале Nature Medicine была опубликована научная статья о созданном ими гибридном вирусе, в котором 80% генома составлял коронавирус SARS-CoV, вызвавший вспышку атипичной пневмонии, и 20% генома составлял коронавируc, биологическим резервуаром которого являются летучие мыши. Исследователи в своей научной статье отчитывались, что гибридный вирус активно проникает в клетки человека, размножаясь с высоким титром, против него на дату публикации не имелось ни одного лекарственного «противоядия». Данная группа исследователей финансировалась частными инвесторами, располагала колоссальными финансовыми и научными ресурсами, при этом значительная часть работ по созданию гибридного вируса могла быть выполнена в лабораториях, которые находятся за пределами Соединенных Штатов (фактически размещены вокруг границ России, в том числе располагаются на территории Грузии, Украины, Казахстана, Китая).

Опираясь на факт подобной научной публикации, следует признать, что до нынешнего американского руководства Генри Киссинджер доводит простую мысль о том, что определенные научные и политические группы располагают необходимыми разработками для осуществления биологических атак на любой территории и в любом количестве, а уровень данных разработок таков, что научное сообщество Целых Соединенных Штатов Америки слишком долго не будет иметь подходов в борьбе со смертельным вирусом! Поэтому рано или поздно придется обсуждать условия капитуляции национально-ориентированной политики Трампа! И лучше это делать уже сейчас – до распада глобальной экономики и государственных институтов США!

Что же по Генри Киссинджеру должно последовать вслед за «капитуляцией Трампа»?! Во-первых, это «совместные усилия всего мира, имеющие программу», при том, что «изменится отношение к социальным институтам многих стран, оказавшихся недееспособными». Переводим: эти страны полностью потеряют суверенитет и, возможно, перестанут рассматриваться в качестве государств, они полностью подчинятся проводникам Нового Цифрового Мирового Порядка!

Во-вторых, цитируем автора: «Нынешний экономический кризис более сложен: схлопывание, вызванное коронавирусом, по своей скорости и глобальному масштабу не похоже ни на что известное в истории… необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и закрытие школ и предприятий, усугубляют экономические проблемы», поэтому требуются «программы, направленные на смягчение последствий надвигающегося хаоса для наиболее уязвимых слоев населения мира». Переводим: выхода из «коронавирусного кризиса», «процесса схлопывания мировой экономики» – не предвидится в ближайшей перспективе, поэтому загнанное в социальную изоляцию (буквально, по своим конурам) население должно быть обеспечено «базовым прожиточным доходом», чтоб не умереть от голода и дожить до смерти по «естественным причинам». При этом, вполне очевидно, что дальнейшее наше право на жизнь определено наличием или отсутствием у нас «базового прожиточного дохода», и, по большому счету, зависит не от нашего труда и креативных способностей, но от нашей лояльности, и полностью находится в руках «Распределителей Оцифрованных Благ»!

Генри Киссинджер выступает за «необходимость разработать новые методы и технологии для инфекционного контроля и создания вакцин для больших групп населения». Переводим: речь, несомненно, идет о тотальном цифровом контроле за каждым из нас, поскольку как иначе (без контроля наших биометрических данных) можно контролировать присутствующие в нас инфекции? Каждый из нас подлежит вакцинации в плановом порядке, поскольку если эти вакцины будут планово созданы, они будут планово применяться в отношении каждого из нас (то есть в принудительном порядке). Цель подобного вакцинирования не очевидна! При том, что создание вакцин, по законам функционирования фарминдустрии, неминуемо окажется в руках самих создателей гибридных вирусов (ведь они лучше всех владеют соответствующим предметом научного знания).

В-третьих, Генри Киссинджер защищает принципы либерального мирового порядка. Он говорит о том, что «в основании современного управления лежит представление о городе-крепости под защитой могущественных правителей, иногда деспотичных, иногда доброжелательных, но всегда достаточно сильных, чтобы уберечь граждан от внешнего врага».

Однако, по Киссинджеру, «философы эпохи Просвещения переосмыслили эту концепцию, заявив, что целью легитимного государства является обеспечение основных потребностей людей: безопасности, порядка, экономического благополучия и справедливости», но «люди не могут обеспечить этого для себя самостоятельно»!

Киссинджер говорит: «Демократии мира должны защищать и поддерживать ценности Просвещения». Он констатирует: «Всеобщее нарушение баланса между властью и легитимностью приведет к распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне. И все же этот тысячелетний вопрос легитимности и власти не может быть решен одновременно с борьбой по преодолению чумного COVID-19».

Это ключевая мысль господина Киссинджера! Поучимся у великих, и попробуем разобраться, что же он здесь сказал! -

Легитимность власти – это согласие народа с действиями власти, добровольное признание за ней права принимать обязательные для функционирования государства решения, формализованное либо демократической процедурой выборов представителей власти, либо сословно-религиозным консенсусом. При этом, чем ниже уровень легитимности власти (чем выше уровень непонимания ее действий и недоверия к ней), тем более она (власть) вынуждена опираться на институты силового принуждения.

Говоря о «нарушении баланса между властью и легитимностью», Киссинджер, похоже, настаивает на том, что ситуация с COVID-19 развязывает руки элитным группам, - власти больше не нужна легитимность в глазах населения; поскольку основные потребности человека - безопасность, порядок, экономическое благополучие и справедливость – население не способно обеспечить для себя самостоятельно, оно будет подчиняться любым действиям власти, которые обеспечивают потребности населения. Население лишается ранее декларировавшихся демократических прав и свобод, «глас народа» больше не учитывается в отношениях с властью!

Теперь над лишенным права голоса населением возможны любые социальные эксперименты, которым люди будут безропотно подчиняться, ибо, по Киссинджеру, «общественный договор власти и населения распался» и демократические выборные предрассудки эту власть больше не сдерживают. В вопросах управления государством население впредь не является миноритарным партнером власти, но является нахлебником, целесообразность дальнейшего существования которого под большим вопросом!

Отсюда Киссинджер говорит не о правах населения, обусловленных общественным договором с властью, но об основных потребностях населения. Сводя такие потребности исключительно к биологически мотивированным, Генри Киссинджер не говорит о таких запросах человеческой личности как свобода воли, свобода самовыражения (свобода творчества), свобода совести (свобода формировать свои убеждения) и вероисповедания! Киссинджер не говорит также о праве личности на развитие присущих ей способностей и соответствующей обязанности власти (государства) обеспечивать условия для всестороннего развития человека, его воспитания, образования, права на труд.

По Киссинджеру, свобода воли, свобода самовыражения, свобода совести и вероисповедания, которые делают человека подобным образу Творца, поднимают сознание человека над животным миром, – эти свободы более не являются ценностями вновь выстраиваемой глобальной государственности!

Между тем, призывы к лишению населения права голоса в отношениях с властью, низведение человека до уровня животных инстинктов - в социальном их изводе, призывы к установлению над обществом и личностью тотального цифрового контроля, – все это заставляет сомневаться в том, что стоящие за Киссинджером силы зовут человечество к «миру растущего процветания и человеческого достоинства». Очевидно, что такое «процветание» приведет к укоренению различий между человеческими стратами, созданию жесткой кастовой системы, последовательному социальному и биологическому террору в отношении представителей низших каст («людей количества»), - через вирусное подавление иммунитета человека, коллективного иммунитета больших групп населения (посредством этнического, возрастного, кастового «прицеливания» вирусными атаками), - и одновременно приведет к биологической (видовой) деградации и вырождению представителей правящих каст («людей качества»).

Концептуальные недомолвки автора

Давайте вернемся к противопоставлению Генри Киссинджером концепции «Город-крепость под защитой могущественного и просвещенного Правителя» и вольно процитируем автора: «переосмысленной в эпоху Просвещения концепции легитимного государства, служащего обеспечению потребностей людей в безопасности, порядке, экономическом благополучии и справедливости».

Как следует из текста, Киссинджер настаивает на необходимости принять означенную «концепцию легитимного государства», выстраивая последнюю на пути глобального цифрового объединения национальных государств («городов-крепостей»).

Очень похоже, что здесь Киссинджер отсылает нас к дантовской концепции «Всемирной Просвещенной Монархии», которая, во-первых, должна быть основана на «установлении непосредственной связи каждого человека на земле со Всемирным Монархом»! Во-вторых, потребует включения всех существующих отдельных королевств и вольных городов во всемирное государство! В-третьих, все малые правители этих королевств и городов превращаются в слуг не монарха, но народа, при этом в этих королевствах и городах искореняется какая-либо феодальная зависимость (Данте Алигьери, «Монархия»).

Очевидно, что в силу дантовской концепции «Всемирный Просвещенный Монарх» неподотчетен народам, королевствам и городам, включенным в его «Всемирную Монархию». Власть «Всемирного Монарха» не зависит от демократических процедур (от воли народа). При этом он предстает перед нами Царем-Жрецом, который способен установить «непосредственную связь с каждым своим подданным», посредством которой Великий Монарх, очевидно, может устанавливать предпочтения своих подданных, определять их выбор, может осуществлять свои управляющие воздействия.

В то же самое время, малые правители королевств и городов, составляющих всемирное государство, не имеют подобной полноты власти над народами. Напротив, это они служат народам, которыми формально управляют, и, следовательно, подчиняются власти демократических процедур. Современным языком мы назвали бы таких правителей «выборными слугами народа», «наемными менеджерами». Зыбкость их власти такова, что им проще делать видимость эффективного управления своими королевствами и городами, на деле же в первую очередь обеспечивая своекорыстные интересы.

Их власть не абсолютна, она зависит от мимолетной перемены в настроениях народа! При этом они не обладают стратегической глубиной в управлении государством, а решают свои тактические политические задачи в пределах выборных каденций!

Над народами и их малыми правителями возвышается власть «Всемирного Монарха», которому подвластны все люди и вещи, который вершит свой суд, является единственным настоящим источником всех социальных добродетелей (мира, благоденствия, справедливости)!

Неужели это не созвучно нашему времени?! Так же и наши правители «королевств и городов», ослабленные демократическими предрассудками, далеко не всегда в состоянии противостоять манипулятивным воздействиям, стратегические планы которых вытекают едва ли не из концепций эпохи Просвещения!

Нельзя обманываться в том, что нынешний призыв Киссинджера, – устранить легитимность из отношений власти и населения, – вроде как, обращен к нашим малым правителям «королевств и городов». Исполняемая этими малыми правителями задача – абсолютно не сводится к усилению их личной власти. Напротив, они должны стать проводниками «Нового Мирового Цифрового Порядка», цифровыми технологиями забрать остатки народовластия из рук населения, и, ослабляя национальный суверенитет, передать контроль над ним в руки «Всемирному Цифровому Монарху».

В эпоху Данте Алигьери возможность установления «Всемирным Монархом» непосредственной связи с каждым из своих подданных была неочевидной! - Как мы видим, все меняется с развитием цифровых технологий.

На наших глазах в общественное сознание последовательно продвигаются идеи «цифровизации»! И, если вначале «цифровизация» вторгалась только в сферу экономики и налогов, то теперь разговор идет о контроле доходов домохозяйств. «Цифровизация» влезает в бюджеты наших семей. Власть работает над созданием глобального ресурса, посредством которого намеревается узнать, какие доходы и на каких основаниях получает каждое домохозяйство (каждая простая российская семья). Нам разъясняют, что это делается для оказания адресной социальной помощи. Но ведь сведения будут собираться не только в отношении представителей незащищенных слоев населения (инвалидов, пожилых, многодетных и т.п.), досье будет собираться на каждого гражданина.

Сбор сведений будет производить не в заявительном порядке, но в порядке навязывания соответствующей «государственной услуги», зачастую помимо сознательной воли гражданина. Власть с неочевидными целями собирается «влезть в карман» каждого россиянина, проверить какие у него имеются доходы (расходы), какое есть имущество, каков состав семьи и т.д., и т.п.

Маневры власти вокруг «оцифровки» личных данных граждан заставляют теряться в догадках: может быть, власть решила далее не развивать производство в нашей стране, не создавать новые рабочие места, не внедрять «природоподобные технологии», таким образом повышая доходы домохозяйств, а решила перейти к выплатам невостребованному населению «базового прожиточного дохода»?! Почему именно сейчас власти потребовалось собрать обширное досье на граждан?! Не приведет ли сбор такого досье к умалению прав и свобод граждан?! Почему действия власти не обсуждаются с обществом?! В вопросах «цифровизации» личной сферы человека народ по-прежнему имеет «право голоса» в отношениях с властью, или такого право у нас уже нет?!... Все эти вопросы остаются без ответа!

Тем временем, пока граждане сидят в «принудительной самоизоляции», в Государственной Думе во втором чтении принят законопроект о единой информационной системе данных о населении – регистре, который отследит все этапы жизни гражданина от рождения до смерти. Сведения о доходах и налоговых поступлениях граждан в данном регистре учитываться вроде как не должны, но учитывая, что держателем информационного регистра будет Федеральная налоговая служба (не ЗАГС?!), не остается сомнений в том, что сведения о гражданине в конечном счете будут объединены с данными о его доходах, его имуществе, неуплаченных им налогах.

Но ведь именно о подобных методах и технологиях контроля за человеком говорит в своей статье Киссинджер! Просто он идет еще дальше и подводит нас к мысли о том, что сведения о человеке, его доходах и налогах постепенно должны быть объединены со сведениями о его «инфекционном статусе», «получении человеком вакцин», «подлежащем получению базовом доходе», и такие сведения целесообразно включать в глобальные базы данных.

Стратегия конспироструктур, стоящих за Генри Киссинджером, явно направлена на последовательное объединение национальных информационных ресурсов во всемирное «Цифровое Государство», в необходимости которого нас так долго убеждали российские мытари и ростовщики.

И российских «цифровизаторов», собравших обширное цифровое досье на граждан России, однажды попросят дать ключи доступа к собранным базам данных, тогда и они сами, и дети их, и имущество станут прозрачными для той незримой силы, в распоряжении которой будут все необходимые рычаги управления человеческой волей.

Понимают ли правители Государства Российского, что государственный суверенитет проще всего потерять, играя на поле хозяев «Больших Данных», позволяя «цифровизации» из сферы управления экономическими процессами вторгаться в личную сферу человека?! Понимают ли они, что однажды у власти может возникнуть необходимость опереться на Российский Народ, а такого народа уже не будет, а будет затравленное бедностью и «цифровыми репрессиями» население?! Понимают ли?!... Думаю, что пришло время для подобных вопросов!

Источник: https://cont.ws/@Limpopo70/1662192