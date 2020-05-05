Несколько слов о совести, знаниях и празднике 9 мая

Меня, уверен, как и многих, возмутила ситуация, которая недавно произошла в Коми, в городе Усинск, где на плакате, посвящённому 9 мая, каким-то образом, оказался финский солдат вместо советского. Я даже сделал подборку из фото предыдущих ляпов, с немецкими и американскими солдатами и техникой вместо советских, обращая внимание на то, что, к сожалению, подобные инциденты в последние годы участились.





Но, оказалось, что есть ещё одна, не менее важная проблема, актуальная именно для наших дней.

Некоторые «предприниматели» в погоне за сиюминутным заработком и хайпом стали предлагать защитные маски с символикой праздника Победы, и даже с орденами времён Великой Отечественной Войны. При желании, вы без особого труда можете найти эти «предложения» в любом поисковике или соц. сетях.

Не нужно объяснять, что подобная продукция является неуместной, а её «применение по назначению» позорит не только самих «потребителей», но и всех причастных к Великому празднику. По сути, всех россиян.

Опасна эта ситуация ещё и потому, что, в связи с переносом торжественных мероприятий, приуроченных к празднику Победы, а также с необходимостью носить защитные маски, недопустимый «хайп» не спадёт после 9 мая.

Я обращаюсь в первую очередь к этим горе-предпринимателям. Призываю вас думать головой, прежде чем выставлять такую продукцию на всеобщее обозрение и пытаться на этом заработать. Тема войны и Победы — не та, ради которой стоит козырять якобы модным аксессуаром. Уверен, вы сможете получить свою прибыль и без этого.

Во-вторых, я обращаюсь ко всем неравнодушным в этой ситуации людям, кто также считает её вопиющей, и призываю отреагировать на неё в своих соц. сетях и среди своего окружения.

В-третьих, прошу отреагировать согласных с моей позицией журналистов, блогеров, редакции телеграм-каналов.

В-четвёртых, считаю, что своё отношение должны высказать представители политических партий и общественных организаций.

И, наконец, в-пятых, помимо общественного порицания, считаю, что должна быть дана правовая оценка подобных действий со стороны соответствующих структур.

Ярослав Игнатовский — политконсультант, политолог, эксперт

Источник: https://nstarikov.ru/neskolko-slov-o-sovesti-znanijah-i-prazdnike-115248