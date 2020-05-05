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“Небо над русской землей”

17:28. 5 мая 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вышли две новые серии документального проекта ко Дню Победы, который выкладывают на канале МО РФ.
Пятая серия "Небо над русской землей" посвящена войне в воздухе, а шестая "На воде и под водой" – войне на море.





1-я и 2-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5835619.html
3-я и 4-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5838871.html

Плюс еще.


Подъем Знамени Победы над Севастополем.


Индивидуальные парады для ветеранов ВОВ в Севастополе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5843253.html

Метки: авиация, великая отечественная война, Видео, война на море, день победы, документальное кино, история, мо рф

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