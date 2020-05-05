Америка больше не будет прежней. Анатолий Клёсов

Что такое РНК-генеалогия и как она может помочь эпидемиологам в их деле. Что сейчас происходит за океаном, как американцы воспринимают ситуацию и как она скажется на будущем. Об этом и многом другом рассказывает доктор химических наук, профессор Анатолий Клёсов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZI4kDEWm5y8