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1908-1912. Части русской армии в Средней Азии. Часть 1

09:06. 5 мая 2020 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Группа военных
01. Группа военных

02. Группа военных
02. Группа военных

03. Топографическая съемка
03. Топографическая съемка

04. Работа отряда по отделке шпал узкоколейной железной дороги
04. Работа отряда по отделке шпал узкоколейной железной дороги

05. Нивелировка местности для прокладки узкоколейки
05. Нивелировка местности для прокладки узкоколейки

06. Устройство насыпи для железной дороги
06. Устройство насыпи для железной дороги

07. Группа военных топографов
07. Группа военных топографов

08. Группа военных-топографов
08. Группа военных-топографов

09. Устройство насыпи
09. Устройство насыпи

10. Локомотив с груженными платформами на насыпи
10. Локомотив с груженными платформами на насыпи

11. Отряд солдат на ученье
11. Отряд солдат на ученье

12. Группа военных
12. Группа военных

13. Отряд военных с флажками на штыках
13. Отряд военных с флажками на штыках

14. Отряд военных с флажками на штыках
14. Отряд военных с флажками на штыках

15. Работа по укладке рельс
15. Работа по укладке рельс

16. Отряд военных у локомотива
16. Отряд военных у локомотива

17. Группа военных на фоне гор
17. Группа военных на фоне гор

18. Группа военных на фоне гор
18. Группа военных на фоне гор

19. Трое военных на брёвнах у здания казармы
19. Трое военных на брёвнах у здания казармы

20. Взвод солдат у здания казармы
20. Взвод солдат у здания казармы

21. Здание казармы
21. Здание казармы

22. Здание казармы
22. Здание казармы

23. Туркмены у войлочной кибитки
23. Туркмены у войлочной кибитки

24. Группа туркменов
24. Группа туркменов

25. Кибитки в песках
25. Кибитки в песках

26. Песчаная степь
26. Песчаная степь

27. Отряд на работе по укладке рельс
27. Отряд на работе по укладке рельс

28. Штабеля рельс
28. Штабеля рельс

29. Паровоз на узкоколейке
29. Паровоз на узкоколейке

30. Паровоз на узкоколейке
30. Паровоз на узкоколейке

Источник: https://humus.livejournal.com/7199894.html

Метки: история, Россия, средняя азия, туркестан, фото

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