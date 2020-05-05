1908-1912. Части русской армии в Средней Азии. Часть 1
09:06. 5 мая 2020 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Группа военных
02. Группа военных
03. Топографическая съемка
04. Работа отряда по отделке шпал узкоколейной железной дороги
05. Нивелировка местности для прокладки узкоколейки
06. Устройство насыпи для железной дороги
07. Группа военных топографов
08. Группа военных-топографов
09. Устройство насыпи
10. Локомотив с груженными платформами на насыпи
11. Отряд солдат на ученье
12. Группа военных
13. Отряд военных с флажками на штыках
14. Отряд военных с флажками на штыках
15. Работа по укладке рельс
16. Отряд военных у локомотива
17. Группа военных на фоне гор
18. Группа военных на фоне гор
19. Трое военных на брёвнах у здания казармы
20. Взвод солдат у здания казармы
21. Здание казармы
22. Здание казармы
23. Туркмены у войлочной кибитки
24. Группа туркменов
25. Кибитки в песках
26. Песчаная степь
27. Отряд на работе по укладке рельс
28. Штабеля рельс
29. Паровоз на узкоколейке
30. Паровоз на узкоколейке