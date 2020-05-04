Записки анестезиолога-реаниматолога. Часть 6
Здравствуйте, дорогие друзья! Подписчики и мимо проходящие) Всех горячо приветствую! Простите за столь долгий перерыв в постах, особо нового ничего не было, да и времени на создание длиннопостов тоже не находилось.
Но в наш мир пришла «корона». И представители моей профессии стали всё чаще мелькать на экранах мониторов и ТВ. А специалисты анестезиолого-реанимационной службы так вообще стали востребованы везде и всюду. Нас и так немного в принципе, кадровый дефицит реаниматологов и в мирное время достаточно высок, а тут так вообще.
Ни для кого не секрет, что медиков поголовно ссылают в COVID-центры на спасение населения от этой напасти. Эта участь не миновала и меня. Но вы знаете, мне очень повезло. Повезло в том плане, что мы, реаниматологи нашего отделения, наш очень дружный коллектив, всей гурьбой оказались в одном стационаре и в одном реанимационном отделении, борющимся с COVIDом. Работать плечом к плечу, всё же куда комфортнее с тем, кого хорошо знаешь.
Сейчас много где пишут об этом вирусе, в том числе и здесь. Многое правда. Я, являясь непосредственным участником всех этих событий и, находясь «на передовой», тоже хочу с вами поделиться увиденным.
Пневмония есть. И она в самом деле «злая». Пример вам: утром, около 9:30 утра, пациент, мужчина 37 лет, в профильном инфекционном отделении (там лежат больные со средней степенью тяжести течения пневмонии) начал страдать от нехватки воздуха уже на кислороде. Одышка больше 40 в минуту. Сатурация (насыщение крови кислородом) уже на кислороде 77%. Норма на воздухе 95-100% у здоровых. По КТ лёгких – поражение 80% лёгочной ткани. Переводим в ОРИТ (Отделение реанимации и интенсивной терапии). Настраиваем Вентиляцию через лицевую маску. Пример на фото из интернета.
Такая маска плотно прилегает к лицу и позволяет давать пациенту более высокую концентрацию кислорода, чем простые канюли в нос и еще несколько параметров. Эдакая промежуточная стадия между полноценной ИВЛ и самостоятельным дыханием. Помогло. Сатурация поднялась до 92%. Но к 14 часам пациент ухудшился и «загремел на трубу» (Был интубирован трубкой в трахею и переведен на ИВЛ)… Медикаментозная седация, и полная релаксация. В кино это называют искусственной комой. За этот промежуток, между поступлением в ОРИТ и интубацией ни лежание на боках, ни на животе не помогли. На аппарате выставляются жесткие режимы. Высокая концентрация кислорода. Но сатурация выше 95% не поднимается. Сутки вентиляции значимого эффекта не дали. Наложили трахеостому. (дырочку в трахее сделали, это необходимо для продленной вентиляции лёгких). К вечеру вторых суток ИВЛ сатурация балансирует в районе 80% на 100% концентрации кислорода. Стоит на 10 секунд отключить от аппарата, чтобы отсосом убрать из трахеи слизь, которая неизбежно там скапливается и мешает полноценной вентиляции, как сатурация рушится до 20% и оооочень долго поднимается. Компенсаторные механизмы организма фактически полностью исчерпаны. В два часа ночи пациент скончался.
То есть прошло 3 дня от «да чёт кашляю и одышка, когда в туалет хожу» до смерти. Три дня. 37 лет. Сопутствующей патологии как таковой нет. Крепкий молодой мужчина. И это при том, что мы ему пытались помочь и всеми усилиями старались избежать трагического финала. Без ИВЛ это были бы сутки.
Реанимации переполнены. Реанимационные отделения делают из обычных профильных отделений. Стоит кого-то выписать, на его место тут же кладут нового. Врачей не хватает. Медсестер и подавно. По норме на одну медсестру в реанимации не более 3 пациентов. Если больные на ИВЛ, то не более двух. По факту одна сестра бегает между 12-15 больными. Ясное дело, что требовать от них своевременного и качественного исполнения своих обязанностей в принципе нереально. Обычный день проходит так: к 8:30 приходишь в отделение, переодеваешься в одноразовое нательное хлопковое белье и идёшь укомплектовывать себе СИЗ. Сам костюм (бывает с бахилами и без. С бахилами получше), шапочка, респиратор, 2 пары перчаток… Антизапотевателем обрабатываешь внутри маску, обязательно сделать несколько глотков обычной воды и сходить в туалет. Даже если не хочешь. Надо. Одеваешься и вперед в красную зону. Работы вагон и маленькая тележка. Некогда присесть от слова совсем. Координация с чистой зоной только по рации. Документацию не изучить. Все истории болезней в чистой зоне, да и те сделаны тяп-ляп, анамнез неизвестен, что и как с больным – непонятно. Пока примерную картину происходящего поймешь, уже и выходить пора. Время пролетает незаметно. 4 часа (это по норме) работаешь, потом 4 часовой отдых. Потом снова 4 часа работа в красной зоне и снова 4 часов отдыха.
На практике, из-за отсутствия необходимого количества персонала с утра уходишь туда на 5-6 часов. Выходишь, перекусить там, хлебнуть воды (не кофе и не чая, а просто ВОДЫ) и через 2 часа снова наверх. 4 часа работа, 4 часа отдых. Итого за сутки у тебя 3 «погружения». Поспать не удается вообще. Банально некогда. Да и негде. Да и всеми любимую врачами «писанину» никто не отменял. Поэтому в промежутках, когда по идее б отдохнуть, ты за компом хреначишь эти дневники. Зачастую по принципу Ctrl+C Ctrl+V. Но даже на это уходит колоссальное количество времени.
Противовирусных препаратов, антибиотиков, седативных, вазопрессоров в достатке. Наборов для трахеостом, для установки центральных вен, диализных комплектов много. Всё в достатке. Как и СИЗов, непосредственно. Мы работаем в таких масках, как на фото
Они удобны, вроде как неплохо защищают. Но есть, кто и надевает простые плотные респираторы поверх обыкновенных медицинских масок и очки. Есть свои плюсы и там и там. В полнолицевой маске невозможно нос почесать. В респираторах можно. Глаз не почешешь никак вообще. Порой это прям реальная проблема. А, ну в респираторах потом уши отваливаются после суток.
Также нам привозят воду, продукты. То 5 коробок Роллтонов привезут, То огромный контейнер замороженных хотдогов. То какой-то ресторан еды навезёт. Леруа Мерлен на пасху прислал 7 больших коробок куличей. Их там было очень много. Очень. Хватило всем и не по одному, остальная половина, по-моему, засохла.
В чём-то, видите, хорошо, в чём-то не очень. С одной стороны, приятно. О медиках сейчас так заботятся, кормят хорошо, в 4* отеле номер выделили, зарплаты обещают хорошие (пока не получал). Но условия работы ТАМ, в красной зоне, приближены к боевым. Порой из говна и палок собираешь агрегаты, лишь бы работало, об эстетике не идет и речи. Соорудить плевральный дренаж из банки с физраствором, мочевого катетера, капельницы и «подключички» – те ещё «очумелые ручки».
А плохо то, что вынужден изолироваться от всех своих родных, дурацие пропуска ещё эти, 100500 докладов и отчетов… Но отрыв от семьи, родителей, пожалуй, самая большая проблема. Видеть родных нужно не через экран смартфона в гостиничном номере. Трёхлетняя дочурка с трудом понимает, почему папа не приходит домой. Еще и так вышло, что разгар пандемии пришелся на конец срока беременности моей жены.
Хорошо, есть друзья, которые вызвались помочь нам доставить супругу в роддом. А мои родители забрали на дачу дочурку.
А сегодня я второй раз стал отцом. Родилась здоровая девочка. И пусть она будет здорова) Вот только забрать мою жену и новоиспеченную дочь из роддома приедет не глава семьи, увы.
Так что берегите себя, своих близких и родных. Я очень хочу домой!!! Не болейте!!
Источник: https://pikabu.ru/story/zapiski_anesteziologareanimatologa_chast_6_7421785
Реальный ужас и комментировать неинтересно. То ли дело конспирология…
Ну от поноса умирают ещё экзотичнее ))
Так что хорошо что это эпидемия лёгочная а не диарейная ))
Потому можно устраивать спектакли которые хорошо смотрятся в КАДРЕ.
Все врачи как космонавты в скафандрах а не по уши в ******
Профессиональное, хорошо замаскированное, но враньё. Дебилы ведутся на такое гарантированно. Например: очень хорошо описан процесс так называемого лечения в реанимации, зато не указано, с какого хрена чел туда попал. Анестезиолог это может знать только со слов врача, который чела туда направил, а сам занимается только стандартной процедурой (исключительно по инструкции, что он и сделал со своим киентом, которого замочил. Я с интересом прочитал, как он его убивал, потому что уже читал других профессиональных врачей, и тут всё совпадает). Кроме того, этот доктор умолчал, а это всё равно, что соврал, что более 90% людей, попавших на ИВЛ, откидывают сандалии, даже если абсолютно здоровы (впрочем, про здоровых он мог и не знать). ИВЛ, кстати, и придумывался для того, чтобы культурненько людей мочить. В-третьих, корона объявляется как само собой разумеющееся, а это тоже враньё: чтобы установить наличие в организме вируса, всё равно какого, нужно взять образцы, поместить их в специальную среду, чтобы вырастить ДОСТАТОЧНОЕ количество материала, пригодного для идентификации, сделать анализ на электронном микроскопе, установить последовательность генов и сравнить её с эталоном. Идиоту понятно, что это займёт хренову тучу времени, по факту около двух месяцев, и бешеных бабок. Кому это надо?.. Родственникам умерших?.. А это только одна из причин, по которой НИКТО и никогда таких анализов не делает, особенно, когда никаких проблем нарисовать любые цифры в СМИ, которые принадлежат, например, пиндосам, нету. А главная причина, по которой никто никаких анализов на корону не делает, это то, что фуфлоковид вообще не идентифицирован! Всё просто, как у Геббельса: повтори ложь в СМИ 1000 раз, и в неё поверит даже самый недоверчивый (дебил).
Можно это фуфло и дальше размазывать по асфальту, только это займёт времени и места в два раза больше, чем доктор наваял. В этом, кстати, и состоит преимущество лжи: опровергать ложь хлопотнее, чем лгать…
Вообще то о коронавирусе только в заголовке, а так описание гибели от пневмонии. Сколько можно повторять, от коронавирусной инфекции не умирают, просто она убивает иммунитет напрочь и потом смерть от пневмонии. ИВЛ вообще это последний шанс потому и смертность почти 90%.
это не доктор-это медицинский брат.То что тут что не так..согласен..ну умер один от воспаления легких,извините в России от этого недуга по более умирают и карантина ни кто не устраивал.
Ну, так и есть. Что сказать… не болейте.
Не болеть невозможно поэтому ЖИЗНЕННО необходимо иметь знакомого НЕ ГЛУПОГО врача которому доверяешь.
Не кто-то в интернете написал а давно знакомый и подкормленный спец.
Иначе сам сдохнешь или убьют.
Кстати у мужика которого спасали от КОВИТ возможно болезнь крови и поэтому кровь плохо переносит кислород. Кто-то проверял?
И ещё ТЫСЯЧА диагнозов при которых чел. задыхается.
Но если ему сунуть в горло ЗАРАЖЁННУЮ трубку (через которую час назад дышал больной) он умрёт от ковит
Если честно то в статье одно нытье. 4 часа на отдых это норм, родных не видеть это тоже норм. Мы в командировках и по 6 месяцев и по 1 году в таком режиме и ни чего,некоторые мужики и по пять лет дома не были, ни кто не застрелился.А вот про клятву гиппократа многие уже из врачей и не помнят.Да и лечить многие не хотят или по-просту не умеют, убедился на личном опыте. Есть конечно хорошие врачи и медперсонал, но таких очень мало.Сейчас все упирается в товарно рыночные отношения, и про бесплатную и хорошую медицину можно забыть.
А ВЫ ?
ВЫ бесплатно работаете?
Вы почему от врачей требуете БЕСПЛАТНО?
ЗАПЛАТИ
И будет другое отношение.
Ты если ТЕБЕ предложат БЕСПЛАТНО поработать как к этому отнесёшься?
Врачам не стали платить ДЕСЯТЬ ОКЛАДОВ.
Что нет денег у страны?
А кто сказал, что я бесплатно работал или они бесплатно работают? И получают квалифицированные специалисты в разы больше, чем те же служивые. Разница ещё в том, что врачи в отличии от служивых людей, ещё могут подработать, в частных клиниках, кабинетах, чем они и занимаются, а за бесплатно к ним фиг попадёшь. И работа намного безопасней у них будет. И вообще, за что они зарплату получают? Меня 10 лет лечили не могли вылечить, травма на службе, нога перестала функционировать в полном объёме, а два года назад они мне матушку чуть не убили, простую операцию для грамотного специалиста по установке кардиостимулятора не смогли провести, она сутки в коме пролежала и они ни чего ни кому не сказали, так же как и про переломы рёбер и ключицы, которые они сломали при реанимации, и при выписки опять же промолчал и ни где не сделали запись. Результат, не работает левая рука и боли постоянные. И за что им платить? Они давно в большинстве своём забыли про клятву данную по окончании институтов!!!
у вас либеральное мышление,.если челу сразу начни платить то он сразу так заработает,а навыки и знания потом,в процессе работы(((так?
Брахман, а это тогда как понимать?
https://www.mk.ru/social/2020/05/02/vskrylas-podopleka-virusnogo-video-monakha-pafnutevborovskogo-monastyrya.html
Где-то читал ,что держать пациента на ИВЛ при короновирусе бессмысленно и вредно, потому что уже в альвеолах нарушен газообмен и при подаче кислорода сосуды сужаются. ПОэтому из 10 -8 пациентов умирают. Видел даже рисунок где альвеола наполовину уже заполнена гиалуроновой кислотой и газообмена в ней нет. Эффект матового стекла – это фиброз тканей и разрушение лёгких.
Скажу по секрету ( это не моё мнение, а одного очень известного врача) , все врачи в основном дилетанты, воспринимающие человеческий организм в виде разделанной туши-голова, сердце, печень и т.д.. Необходимо техническое образование по крайней мере первые два года, чтобы врач воспринимал в целом весь человеческий организм в его взаимосвязи внутренней и внешней с окружающей средой.
Поэтому такие врачи искренне считающие, что спасают пациента, на самом деле убивают его.
Об этом известно , но информация не афишируется.
О чём это говорит?
https://www.mk.ru/social/health/2020/04/09/amerikanskiy-vrach-rasskazal-o-vrede-ivl-pri-lechenii-ot-koronavirusa.html
Не помогает, а убивает! Медики отказываются использовать аппараты ИВЛ для больных
https://bloknot.ru/v-mire/ne-pomogaet-a-ubivaet-mediki-otkazy-vayutsya-ispol-zovat-apparaty-ivl-dlya-bol-ny-h-koronavirusom-666147.html
Но если ты нарушаешь протокол ВОЗ и не применяешь ИВЛ , а больной умрёт, то ты можешь быть записан в преступники.
ВОЗ финансируемая СОросами и Гейтсами превратилась во Всемирную Организацию захоронения. А у нас Лавров высказался: “Лавров назвал несправедливыми нападки в адрес ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения на всех этапах кризиса действовала профессионально, отметил глава МИД РФ.”
Трамп отказался платить в ВОЗ, а Лавров, как большой медицинский специалист, нет.
Все умозаключения наличного бытия имеют предпосылки друг друга.-это из философии..уверент-так и в медицине
Важна не только пассивная профилактика (маски, мытьё рук и т.д.), но и активная, связанная с ощелачиванием организма. Увеличение кислорода в крови, а может и перекиси водорода, как внутреннего механизма борьбы организма с инфекциями. Присутствия микроэлементов, в первую очередь Йод, (синий йод), хлористый магний, медь, цинк (меди цина!)
https://obane.info/organizm/koronavirus-i-jod.html
https://cont.ws/@newscom.md/1570935
Лимонный сок с мёдом. PH Лимонного сока 2+- 0,3 . Проявляя кислотные свойства он разрушает вирусы при первых признаках проявления болезни. ПОэтому профилактика после посещения метро. Доза 0,5 лимона в день.
Я пробовал и по лимону в день . Никаких побочных эффектов не заметил.
ПРополис жевать, и пить по 5 и более капель спиртового настоя прополиса. говорят создаёт плёнку мешающую проникновению короновируса в клетки горла, трахеи.
Может у кого есть свои соображеия профилактики.
В комнате периодическое озонирование и увлажнение воздуха смесью воды и перекиси водорода.
У меня аллергия весенняя пропала, которая мучила 39 лет. Как говорится век живи, век учись.
“Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он всё-таки выздоровел.” Толстой. “Война и Мир”
при системе капитализма–нас ждёт ещё интереснее моменты..с медициной и образованием уже разобрались.что дальше,на очереди?