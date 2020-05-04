Стало известно, кто травит российских военных в Италии: сломить вирусологов не выйдет (ВИДЕО)

Российские военные медики оказали Италии эффективную помощь в борьбе с коронавирусом. Это ожидаемо взбудоражило «партнеров» Москвы из структур НАТО, ведь оказанная Риму помощь со стороны США или Европы выглядела, мягко говоря, скромной.

И как же обычно в таких случаях поступает Запад? Конечно, запускает антироссийскую пропаганду. В СМИ сразу повалили русофобские пасквили. Так, газета La Stampa выпустила примитивную агитку в стиле времен Холодной войны, однако некоторые медиа её подхватили.

Согласитесь, довольно глупый аргумент, мол, помощь российских вирусологов расшатывает сплоченность западного мира. А то ведь вдруг Италия решит отменить антироссийские санкции. Разумеется, ни логики, ни смысла в этих выпадах нет никаких.

Это всего лишь дешевая попытка компенсировать свою куцую помощь через очернение российской миссии.

Правда, «порох» в этих «орудиях» гибридной войны явно отсырел, ибо Россия уже показала, что не имеет камня за пазухой.

Но ожидать всеобщую любовь в ответ на оказанную помощь было бы глупо. Однако со стороны Италии возможны некоторые позитивные шаги, несмотря на старания злопыхателей. К травле русских вирусологов подключились и соцсети, где гуляет картинка с перечислением стран, оказавших поддержку.

Разумеется, Россия на ней идет далеко не в первом эшелоне стран, в отличие от США, которые не то, чтобы другим помочь, но и сами себя защитить не могут. Думаю, несложно догадаться, откуда исходит инициатива, учитывая то, что Италия — один из важных членов НАТО.

Конечно, альянс видит в России «стратегического противника», однако русский менталитет таков, что, несмотря на «палки в колесах», помощь будет оказываться и дальше.

Как верно отметил Армен Гаспарян, здесь не произошло ничего принципиально нового.

Российские военные специалисты продолжают обеззараживать те объекты, где размещены наименее защищенные граждане Италии — больницы, дома престарелых, госпитали и детские сады.

И ведь это не первый раз, когда итальянская сторона получает от Москвы помощь. Вспомнить хоты бы землетрясение в городе Мессина.

Но что же делать с черным пиаром?

Просто не обращать внимания, ведь итальянские либеральные СМИ уже давно проиграли всё, в частности доверие людей, заметивших подозрительную проворность по направлению американских демократов.

Очевидно, что подобные медиа далеко не голос народа, как бы красиво это ни пыталась подать западная машина пропаганды.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»