Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 мая 2020

Турецкие намерения по аннексии северо-западной части Сирии с каждым днем становятся все более явными.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Интересно, что потомки Ататюрка грамотно используют различные информационные поводы для реализации своих планов. Так, 28 апреля произошел страшный теракт на территории занятого турецкими боевиками Африна, унесший жизни более 40 мирных жителей. Не успели пожарные потушить огонь от подорванного во время террористической атаки бензовоза, как турецкое правительство обвинило в содеянном курдское подполье.

Якобы курды таким образом пытаются отомстить за их изгнание из Африна. Доводы о том, что курдам это не нужно и подобные действия им крайне невыгодны, никак не убедили Турцию. Вместо этого протурецкие боевики к вечеру 1 мая нарастили группировку, состоящую более чем из 250 автомобилей, с установленным на них крупнокалиберным вооружением недалеко от границ курдских поселений на северо-западе Сирии.

Не исключено, что произошедший теракт будет использован Анкарой для окончательного решения «курдского вопроса» на севере Сирийской Арабской Республики.

Не забывает Турция и о другом направлении своих интересов, а именно: южных районах Идлибской зоны деэскалации, где закрепились боевики «Джебхат ан-Нусры»*. За последние месяцы отношения между террористами и их турецкими спонсорами достаточно сильно испортились. Во многом это связано с тем, что Анкаре в нынешних политических реалиях крайне неудобен факт какой-либо связи с террористическими группировками, которые тем более не оправдали вложенных в них инвестиций.

И тут турки решили через серию мероприятий легализовать новую военную операцию в Идлибе, направленную против своих бывших подчиненных. Началось все с сокращения направляемой Турцией помощи южным районам Идлибской зоны деэскалации, что вынудило представителей «Фронта ан-Нусра» искать альтернативные источники дохода.

Поняв, что срезанием проводов и разбором на металл вышек линий электропередач много не заработаешь, террористы пытались наладить торговлю с подконтрольными Дамаску территориями. И это входило в планы Анкары. Решение главарей «Джебхат ан-Нусры» спровоцировало волну протестов, переросших в массовые беспорядки со стороны подконтрольных Анкаре жителей провинции Идлиб. Серия организованных Турцией провокаций привела к жертвам среди мирного населения. Что опять на руку туркам.

По всем турецким информационным каналам и некоторым подчиненным Турции арабским СМИ каждый день сообщается о жертвах среди мирного населения от рук «Нусры», что в свою очередь подготавливает население к началу операции против злодеев-террористов. Вишенкой на торте должна стать большая провокация, которая оправдает Турцию в глазах всего мирового сообщества.

По имеющимся данным, в районы соприкосновения позиций террористов и протурецких формирований уже прибыли члены организации «Белые каски», а также профессиональные журналисты. Не нужно быть супераналитиком, чтобы понять, что эта связка означает спланированную крупную провокацию, помощью которой боевики «Фронта ан-Нусра» будут обвинены в очередном бесчеловечном преступлении.

Казалось бы, Анкара намеревается сделать правое дело — покончить с терроризмом в Идлибе. Однако турки никогда не отличались благородством.

Истинная цель искоренения ими «Джебхат ан-Нусры» не борьба с терроризмом, а банальный захват их территорий в Идлибской зоне деэскалации. Если кто-то считает, что после уничтожения террористов освобожденные от них территории отойдут правительству Сирии, то он очень сильно ошибается. Захваченные турками территории попросту будут переданы протурецким бандам Сирийской Свободной Армии, что по факту обозначает их переход под контроль Анкары.

Как мы видим, Анкара мастерски использует имеющиеся ресурсы, не в последнюю очередь информационные, для создания условий, которые позволят ей абсолютно легально в глазах мировой общественности аннексировать земли Сирийской Арабской Республики и избавиться от тех, кто мешает в этом Турции. При этом все будет обставлено так, что во всех жертвах, которые будут сопровождать данный процесс, будут виноваты кто угодно, но только не потомки Ататюрка.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.