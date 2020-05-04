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Просить милости у Богов?

19:14. 4 мая 2020 68 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xLoN1xI5hO8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 30555 26573
    Вячеслав 4 мая 2020 в 20:15

    Славяне НИЧЕГО не вымаливают у своих Богов… Они воздают им хвалы и гимны… Наши Боги сами знают, что нужно славянам…

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