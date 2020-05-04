Последствия либеральных «реформ» в экономике, экономической науке России, Мира

Специалистов по финансовому проектированию, планированию, межотраслевым балансам и моделированию с использованием всего многообразия статистических методов просто нет. Прав акад. С. Глазьев, говоря, что «…экономистов-профессионалов смыло волнами реформ..». Полагаться на западные экономические школы Россия тоже не может, т.к. профессиональных экономистов там нет. Лучшим доказательству этому служит тот факт, что западные экономисты за столетие в 30-й раз пропустили очередной мировой кризис 2013-2014 гг.

В условиях ограниченных ресурсов, регулярных мировых кризисов у организаций, отраслей, регионов, правительства РФ стоят проблемы объективного анализа, текущего, стратегического планирования, контроля реальной экономики. Для реализации этих задач нужны экономисты-профессионалы, но их в стране практически нет, несмотря на огромное количество выпускников экономических ВУЗов, центров подготовки/переподготовки экономистов.

Рассмотрим последствия либеральных «реформ» в экономике, экономической науке России и всего Мира .



В тоже время по данным акад. Н. Федоренко мировые кризисы в СССР прогнозировали с 1927 г., а по данным генерала разведки Генерального Штаба Русской Армии А. Нечволодова с 1906 г., т.е. уже более 100 лет.

Коллектив фонда «Ноосфера», продолжая традиции АН СССР, прогнозирует мировые кризисы, цветные революции с 1995г. и публикует регулярно все модели прогноза кризисов в интернете.

Методики коллектива межотраслевого анализа, планирования, контроля, в том числе по прогнозу кризисов устойчиво работают, но требуют современной, специальной подготовки и обучения экономистов.

По статистическим данным Минобрнауки РФ, Росстата среднегодовой объем финансирования на обучение, подготовку и переподготовку экономистов, бюджетного, грантового, целевого финансирования экономических исследований составляет около 2 млрд. долл. США в год или 60-80 млрд. руб.



В экономических ВУЗах, факультетах, академических институтах, исследовательских центрах декларируется высокое качество обучения, переподготовки и исследований. В России финансируется только либеральная экономическая школа и запрещается иметь другое мнение.

Однако это не согласуется ни с трагическим состоянием экономики России, ни с мнениями ведущих экономистов об удручающем состоянии экономического образования, экономической науки:

«..Проведенный анализ диссертационных работ свидетельствует.. В стране запущен развал державы, а они в своих «научных» работах этот либеральный хаос совершенствуют..»

Акад. Н. Федоренко (1995 г.).



«..Вырисовывается очевидный парадокс: экономическая ситуация в стране из года в год ухудшается, а экономическая наука при этом успешно развивается и почти процветает..»

д.э.н. И. Дрогобыцкий (1995 г.).



«…Современное либеральное экономическое образование это конвейер по производству дураков…»

д.э.н. В. Катасонов.

Мнение отечественных лидеров, русских, советских экономистов совпадает с оценками западных ведущих экономических организаций, исследовательских центров, ассоциаций экономистов, экономических научных журналов «О крахе либеральной, неолиберальной экономической науки, образования Запада».

Результаты исследований американской ассоциации экономистов (1972-1981 гг.) показали, что удельный вес псевдонаучных экономических работ составляет 97%, и только 3% имеют актуальность, новизну и практическую значимость. В редакционной статье ведущего экономического еженедельника по поводу выпущенных в 1981 г. ежегодных записок Американской экономической ассоциации, говорилось:

«..Унылая картина.. Экономистам стало особенно ясно, насколько интеллектуально отстала их профессия» [Business Week. 1982. 18 Jan.].

Положение в экономической науке России ужасающее – только 1% – это реальные экономические работы, а 99% – это псевдонаучные экономические работы. В советское время эти 99% «экономические» работы были бы не допущены даже на предзащиту, а авторы этого «экономического» бреда были бы просто уволены за некомпетентность.

На западе уже никого не удивляют регулярные забастовки студентов-экономистов элитных ВУЗов по поводу плохого обучения, оторванного от реальной экономики.

В.К. Дмитриев – основоположник мировой экономики XX-XXI веков, межотраслевого баланса, международной системы национальных счетов ООН еще в 1895 г. писал, что западные либеральные экономисты, марксисты «…одни неизвестные пытаются определить другими неизвестными…».

На основании вышеизложенного предлагаем на базе идеологий, концепций, методологий русского космизма, русского циклизма, русской трудовой экономической, финансово-банковской школ, русской ноосферной экономики, динамической ноосферно-синергетической производственно-мотивационной концепции, нейронных моделей научного коллектива Фонд «Ноосфера» создать Федеральный научно-отраслевой центр (Центр) по практическим экономическим исследованиям реальной экономики по анализу, планированию, контролю на всех иерархических уровнях управления, с обязательной функцией по подготовке и переподготовке экономистов, руководителей организаций всех отраслей, регионов, министерств, правительства РФ.

АК фонда «Ноосфера»

(С.Е. Дорошко, Г.П. Самарина и др.)



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