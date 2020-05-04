Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Творчество

Над полем боя. Сильные духом. Выпуск 26

19:15. 4 мая 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eAwx1arx_RQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
...подразделений. В поле боя изменилась обстановка и...Для них был сильнейший психологический стресс. ... которых виден год выпуска, а также монеты..., вырабатывается особый дух героического ханжества и...мы снисходительно посмеивались над стряпней западных ...
Бэкграунд, выпуск-234 за 12 ноября 2011
...поэтому мы открываем выпуск с материала, которые...вау!» Хиллари Клинтон над трупом Муаммара Каддафи)...мясом» мятежников на поле боя. Бои за Триполи были... но это мощные сильные богатые процветающие государства...людоедские идеи, противоречит духу демократии и букве...
Бэкграунд, выпуск-271 за 25 августа 2012
...вопрос. Сирийскому народу очень сильно помогли устроить эту кровавую... что их город в поле боя превратили именно приезжие. Корреспондент ...еще сохраняет полный контроль над всеми ключевыми точками мировой...которая в массе своей на дух не переносит ни физический,...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
...находился в прекрасном расположении духа. Если саудовский король...организации» для дальнейшей расправы над ними. «Комиссии по ...жаркие сражения на этом поле боя состоялись минувшим летом. ...» и продемонстрировал, как сильно одесситы соскучились по настоящему,...
Бэкграунд, выпуск-305 за 25 мая 2013
... за надругательство над религиозными святынями…»За...в результате автоматизации поля боя, будет снижаться ...бразды правления. Самые сильные, умные и ...нашему славянскому народу духа общности и ... я просмотрел очередной выпуск уже полюбившейся аналитической...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2015
... отвечать, но мы сильнее и бьем сразу. Координаты... появились снимки летающих над полем боя российских самолётов-разведчиков Ил...небольшой высоте, маневрируют, выпуская тепловые ловушки и ..., бомбардировки подорвали боевой дух террористов, заставив тысячи...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)