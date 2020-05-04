Известный телеведущий приравнял советских людей к нацистам. Комменатрий Андрея Фурсова
Накануне Дня Победы в интернете активно распространяется видео с репликой
телеведущего Владимира Познера, которая фактически приравнивает советских людей к нацистам. Прокомментировать это мы попросили известного историка Андрея Фурсова.
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Эта низкопробная зануда библейского разлива уже достаточно надоела своими грязными пасквилями… Эта падлa уже лет 30 собирается свалить отсюда и всё никак не решается этого сделать, как будто ожидает решительного пинка…
А чё ему сваливать?Он там нах никому не нужен и платить ему там никто не будет,а здесь у него всё в шоколаде.
Мне как-то пох и Познер и Фурсов.
Но Познер ПРОТИВ и ГУЛАГа и концлагерей а Фурсов ЗА?
Всё это долбанный Путинизм и Ленин “за ширмочкой”.
А по идее Фкрсову надо организовать ГУЛАГ который он так оправдывает.
Можно даже не убивать.
Просто 15 лет.
Просто так
Почему Фурсову, а не Вам?
Я не оправдываю Сталинидзе и его ГУЛАГ.
Это жуть.
Кому НЕ жуть стоит туда попасть.
Чем те мерзости, которые Вы восхваляете, лучше ГУЛАГа?
А ты был в ГУЛАГЕ?
Вот пятнашку отсидишь а потом сравнишь и расскажешь что лучше а что хуже.
А пока ты овно сцыкливое диванное.
Кто бы про сцикливость говорил. Вам бы сударь перечитать свои комментарии. Кроме животного страха за свою жизнь, в них ещё можно отыскать только злобу ко всем и вся. Видно сильно Вас в детстве напугали.
Так ты когда планируешь в ГУЛАГ отправиться?
Баки не заговаривай.
Обещал так выполняй.
-Киса скажите
-Да уж!
Манипулятор Вы знатный, но недалекий.
Люди делятся на 10 типов, на тех кто знает двоичную систему исчисления и кто не знает.
С Познером всё ясно.
А вот по поводу свиней неправда.Свиньи чистоплотные животные,они никогда не гадят там где живут,просто человек создает им такие условия существования.А вот для коровы, пасущейся на огромной территории,нет проблем что бы лечь в дер.ьмо.
Вы видимо никогда не имели дело со свинками. Грязь для них ЛЕЧЕБНАЯ любая.
Имел.Грязь да.Но не какашки.
“Что посеешь, то и пожнешь.”
Наше государство пожинает плоды либералов-рефрматоров, продолжая
их политику, которая разрушает страну изнутри.
Да!
Скорее верните тоталитаризм и ГУЛАГ.
И короновирус какой-то не настоящий,либералистический.
Верните большевистский ТИФ и ХОЛЕРУ.
Всех кто пользуется буржуйским интернетом к стенке паскудников.
Тогда хаживём
Надо поздера приравнять к террористам,и замочить в сортире как и положено,-овно к овну.)))Так то в принципе по новым поправкам он давно уже несколько статей заработал как провокатор,разводят гоев на два лагеря вместе с зуганоидами,ищут заместо себя хомячков на пушечное мясо.)
Путин о репрессиях:
Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан.
——
И Путина приравняешь ?
У тебя как у тех оленей что плакат рисовали.)))Приравнять,значит согласиться что мы тоже первые нападали,и имели расовую теорию уничтожения неполноценных наций.Тебе к слову троечка как провокатору,у ж.допоздера лучше получается,хотя школа то вроде одна.)
Согласиться что ГУЛАГ это ПЛОХО.
И Степаныч туда нихрена не стремится.
Но НЕ приравнивать.
И дурачком не притворяйся
Тебя опять несет русофоб.)Где тут тебе про гулаг.Он что был все 73 года совецкой власти.В свое время на сьезде осудили и репрессии и культ личности,но не приравняли подлое нападение нациков к перегибам в раскулачивании и чисткам.К слову чистки были и у гитлера,коммунистов,только ни один идиот поздер не приравнял эти чистки,к злодейскому нападению к примеру испанцев на тенотчитлан в мексике.Таким идиотством только почему то наши доморощенные провокаторы страдают,хотя почему доморощенные,и жюдопоздер и ты в принципе из одного заокеанского корытца хлебают,как и каммуняки впрочем.)))
А где у Познера про НАПАДЕНИЕ?
Послушай ещё раз.
Или ты меня решил так дёшево по цыгански развести?
Или не знал что Фурсов на Америку работает?
А вот Познеру платит ГОСУДАРСТВО РФ.
Кстати в тысячу раз больше чем тебе.
Даааа, Степеныч не цене.))Так выходит для России Познер важнее?