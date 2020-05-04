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Известный телеведущий приравнял советских людей к нацистам. Комменатрий Андрея Фурсова

20:51. 4 мая 2020 248 просмотров 22 коммент. Опубликовал:

Накануне Дня Победы в интернете активно распространяется видео с репликой
телеведущего Владимира Познера, которая фактически приравнивает советских людей к нацистам. Прокомментировать это мы попросили известного историка Андрея Фурсова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GMR_76copMA

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22 Комментария » Оставить комментарий


  • 30587 26605
    Вячеслав 4 мая 2020 в 21:06

    Эта низкопробная зануда библейского разлива уже достаточно надоела своими грязными пасквилями… Эта падлa уже лет 30 собирается свалить отсюда и всё никак не решается этого сделать, как будто ожидает решительного пинка…

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    6
  • 1870 1730
    KT 4 мая 2020 в 21:18

    С Познером всё ясно.
    А вот по поводу свиней неправда.Свиньи чистоплотные животные,они никогда не гадят там где живут,просто человек создает им такие условия существования.А вот для коровы, пасущейся на огромной территории,нет проблем что бы лечь в дер.ьмо.

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  • 10178 8884
    Руса 4 мая 2020 в 21:43

    “Что посеешь, то и пожнешь.”
    Наше государство пожинает плоды либералов-рефрматоров, продолжая
    их политику, которая разрушает страну изнутри.

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    -1
    • 16930 1148
      РусофилРуса 4 мая 2020 в 21:49

      Да!
      Скорее верните тоталитаризм и ГУЛАГ.
      И короновирус какой-то не настоящий,либералистический.
      Верните большевистский ТИФ и ХОЛЕРУ.
      Всех кто пользуется буржуйским интернетом к стенке паскудников.
      Тогда хаживём

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  • 41450 20842
    Степаныч 4 мая 2020 в 21:58

    Надо поздера приравнять к террористам,и замочить в сортире как и положено,-овно к овну.)))Так то в принципе по новым поправкам он давно уже несколько статей заработал как провокатор,разводят гоев на два лагеря вместе с зуганоидами,ищут заместо себя хомячков на пушечное мясо.)

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    2
    • 16930 1148
      РусофилСтепаныч 4 мая 2020 в 22:08

      Путин о репрессиях:

      Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан.
      ——
      И Путина приравняешь ?

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      • 41450 20842
        СтепанычРусофил 4 мая 2020 в 22:17

        У тебя как у тех оленей что плакат рисовали.)))Приравнять,значит согласиться что мы тоже первые нападали,и имели расовую теорию уничтожения неполноценных наций.Тебе к слову троечка как провокатору,у ж.допоздера лучше получается,хотя школа то вроде одна.)

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        2
        • 16930 1148
          РусофилСтепаныч 4 мая 2020 в 22:24

          Согласиться что ГУЛАГ это ПЛОХО.
          И Степаныч туда нихрена не стремится.
          Но НЕ приравнивать.
          И дурачком не притворяйся

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          • 41450 20842
            СтепанычРусофил 4 мая 2020 в 22:36

            Тебя опять несет русофоб.)Где тут тебе про гулаг.Он что был все 73 года совецкой власти.В свое время на сьезде осудили и репрессии и культ личности,но не приравняли подлое нападение нациков к перегибам в раскулачивании и чисткам.К слову чистки были и у гитлера,коммунистов,только ни один идиот поздер не приравнял эти чистки,к злодейскому нападению к примеру испанцев на тенотчитлан в мексике.Таким идиотством только почему то наши доморощенные провокаторы страдают,хотя почему доморощенные,и жюдопоздер и ты в принципе из одного заокеанского корытца хлебают,как и каммуняки впрочем.)))

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            1
          • 16930 1148
            РусофилСтепаныч 4 мая 2020 в 22:47

            А где у Познера про НАПАДЕНИЕ?
            Послушай ещё раз.
            Или ты меня решил так дёшево по цыгански развести?
            Или не знал что Фурсов на Америку работает?
            А вот Познеру платит ГОСУДАРСТВО РФ.
            Кстати в тысячу раз больше чем тебе.

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            1
          • 1870 1730
            KTРусофил 4 мая 2020 в 23:02

            Даааа, Степеныч не цене.))Так выходит для России Познер важнее?

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            1

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