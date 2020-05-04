Известный телеведущий приравнял советских людей к нацистам. Комменатрий Андрея Фурсова

Накануне Дня Победы в интернете активно распространяется видео с репликой

телеведущего Владимира Познера, которая фактически приравнивает советских людей к нацистам. Прокомментировать это мы попросили известного историка Андрея Фурсова.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GMR_76copMA