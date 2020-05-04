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Госсекретарь США потребовал от КНР взять на себя ответственность за пандемию

22:36. 4 мая 2020 62 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: 1tv.ru

Похожая ситуация сейчас во всем мире. Врачи борются за жизни на фоне неумолимого роста числа подтвержденных случаев заражения COVID-19. Накануне оно перевалило за три с половиной миллиона, а за последние часы диагноз поставили ещё пяти тысячам. Скончавшихся без малого четверть миллиона.

Америка переживает самые тяжелые потери, но успевает искать виноватых. Основная мишень — Китай. Дональд Трамп планомерно настаивает — власти Поднебесной совершили «чудовищную ошибку» на раннем этапе борьбы с вирусом, а затем пытались все замять.

Госсекретарь Майк Помпео пошел дальше и в эфире телеканала ABC заявил, что Пекин должен взять на себя ответственность за пандемию: «Комитет по разведке продолжает работать, и я могу вам доложить — у нас уже громадный объем доказательств того, что вирус был получен в лаборатории города Ухань. Из документов, которые я видел, с большой долей вероятности следует, что COVID-19 искусственного происхождения».

Американская дипломатия себе не изменяет: все формулировки обтекаемые. Никаких документов Помпео не показал.

Один из самых высоких темпов заражения, по данным ВОЗ, сохраняется в Белоруссии. Так называемый удельный прирост, то есть показатель на сто тысяч человек, выше, чем в той же Великобритании. Небольшие цифры объясняются ничтожным объемом тестирования. Другими словами, если взять два миллиона проб, то количество зараженных в республике может возрасти катастрофически. Все это следствие не принятых адекватных мер физического дистанцирования. Ситуацию ещё может переломить перенос массовых мероприятий и минимизация необязательных перемещений граждан.

Источник: https://nstarikov.ru/gossekretar-ssha-potreboval-ot-knr-vzjat-na-sebja-otvetstvennost-za-pandemiju-115229

Метки: чит.клуб

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