Ведущий – меч, ведомый – щит. Сильные духом. Выпуск 25

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У самураев это звучит по-другому – дух идёт впереди меча… Так говорил и великий мастер меча Миямото Мусаси, автор книги “Пять Колец”.