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Ведущий – меч, ведомый – щит. Сильные духом. Выпуск 25

17:57. 3 мая 2020 146 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nDxMxL4guZI

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 30542 26560
    Вячеслав 3 мая 2020 в 18:07

    У самураев это звучит по-другому – дух идёт впереди меча… Так говорил и великий мастер меча Миямото Мусаси, автор книги “Пять Колец”.

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