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В Москве побит рекорд по числу заболевших за сутки

10:44. 3 мая 2020 193 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
В Москве побит рекорд по числу заболевших за сутки | Русская весна

В Москве побит рекорд по числу заболевших за сутки — 5948 случаев заражения выявлено в столице.

Всего за минувшие 24 часа в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек.

А в Москве за весь период вспышки вылечилось более 7 тысяч человек.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1588491849

Метки: Новости

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 0 0
    Егор 3 мая 2020 в 11:53

    Может вирус с самолета распыляют вместе с химтрейломи?!

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    • 3080 2688
      прохожийЕгор 3 мая 2020 в 12:12

      Об этом предполагали давным давно, с тех пор как химтрейлы с набором солей бария и других химикатов
      впервые появились в небе над многими странами. И что характерно, вначале зарубили отечественное самолётостроение, а потом с Боингов стали распылять химтрейлы и никто им не мешает.
      Надеемся на лучшее, но предполагаем худшее.

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  • 0 0
    Егор 3 мая 2020 в 11:57

    Может вирус с самолета распыляют вместе с химтрейломи?!
    А что может то кое быть по кабинету министров видно и думе видно что нас купировали в 91м!

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  • 13294 8256
    Maleos 3 мая 2020 в 12:16

    Зашибись, когда имеешь собственные СМИ! Хошь правду пишешь, хошь – враньё! Дебилы всё равно верят…

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  • 6528 5062
    Мирослава 3 мая 2020 в 14:20

    На мой взгляд с любым вирусом все просто.Самолетов не надо.Дети всегда чьи то.Зашел в детсад, прыснул из баллончика пару раз куда надо, точно так же в школу..Дети пришли домой, заразили родителей, родители на службе заразили сослуживцев.Просто и эффективно.Вертолеты с самолетами излишни. Попшикал в общественном месте за малую мзду-получи Покупателей Пилюль в десятки раз превышающий здравый смысл.А дальше истерика по ящику и в сми-караул, все умирают, спасайся..Прививки, это спасение!!! Все простенько до невозможности.

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  • 11983 6736
    Lada 3 мая 2020 в 15:12

    Один итальянский учёный- патологоанатом, отслеживающий пострадавших от « короновируса», пришёл к заключению, что это не вирус, а действие распыляемого вещества с нервно-паралитическим действием, используемого в малых концентрациях…распыляется в местах скопления людей, а также с дронов…
    Попадая в нос, парализует нервные рецепторы…человек перестаёт ощущать запахи ( первый признак)…нос перестаёт выполнять защитную функцию и вся пыль ,грязь, бактерии попадают в бронхи( начинается кашель)…Далее вещество попадает в лёгкие, парализуя их функцию ( начинается удушье)… При этом аппарата ИВЛ не помогают, а усугубляют ситуацию и малоэффективны…
    Как вам эта версия?

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