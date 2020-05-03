В Москве побит рекорд по числу заболевших за сутки
В Москве побит рекорд по числу заболевших за сутки — 5948 случаев заражения выявлено в столице.
Всего за минувшие 24 часа в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек.
А в Москве за весь период вспышки вылечилось более 7 тысяч человек.
«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1588491849
Может вирус с самолета распыляют вместе с химтрейломи?!
Об этом предполагали давным давно, с тех пор как химтрейлы с набором солей бария и других химикатов
впервые появились в небе над многими странами. И что характерно, вначале зарубили отечественное самолётостроение, а потом с Боингов стали распылять химтрейлы и никто им не мешает.
Надеемся на лучшее, но предполагаем худшее.
Может вирус с самолета распыляют вместе с химтрейломи?!
А что может то кое быть по кабинету министров видно и думе видно что нас купировали в 91м!
Так это и по конституции видно: там прописано внешнее управление, российские дебилы с этим согласны…
Зашибись, когда имеешь собственные СМИ! Хошь правду пишешь, хошь – враньё! Дебилы всё равно верят…
На мой взгляд с любым вирусом все просто.Самолетов не надо.Дети всегда чьи то.Зашел в детсад, прыснул из баллончика пару раз куда надо, точно так же в школу..Дети пришли домой, заразили родителей, родители на службе заразили сослуживцев.Просто и эффективно.Вертолеты с самолетами излишни. Попшикал в общественном месте за малую мзду-получи Покупателей Пилюль в десятки раз превышающий здравый смысл.А дальше истерика по ящику и в сми-караул, все умирают, спасайся..Прививки, это спасение!!! Все простенько до невозможности.
Один итальянский учёный- патологоанатом, отслеживающий пострадавших от « короновируса», пришёл к заключению, что это не вирус, а действие распыляемого вещества с нервно-паралитическим действием, используемого в малых концентрациях…распыляется в местах скопления людей, а также с дронов…
Попадая в нос, парализует нервные рецепторы…человек перестаёт ощущать запахи ( первый признак)…нос перестаёт выполнять защитную функцию и вся пыль ,грязь, бактерии попадают в бронхи( начинается кашель)…Далее вещество попадает в лёгкие, парализуя их функцию ( начинается удушье)… При этом аппарата ИВЛ не помогают, а усугубляют ситуацию и малоэффективны…
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