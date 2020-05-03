В Москве побит рекорд по числу заболевших за сутки — 5948 случаев заражения выявлено в столице.

Всего за минувшие 24 часа в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек.

А в Москве за весь период вспышки вылечилось более 7 тысяч человек.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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