Упоминания Тартарии в российских источниках

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Из аннотации. „Очень часто сторонники официальной версии истории говорят, что Великая Тартария – это всего лишь государство Золотая Орда, а словом Тартария называли монголо-татарское иго в Европе. Они показывают карты максимум до 16 века и говорят, что европейские картографы просто были не в курсе, что там происходило на Востоке, и просто пользовались более ранними картами.В реальности оказалось, что Тартарию упоминали не только европейские историки и картографы, но и российские. Об этом и пойдет речь в этом ролике.Почему я записал этот ролик? Для научного обоснования существования Тартарии как реального государства в прошлом, необходимы веские аргументы.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5003222.html