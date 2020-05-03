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Упоминания Тартарии в российских источниках

19:17. 3 мая 2020 216 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Из аннотации. „Очень часто сторонники официальной версии истории говорят, что Великая Тартария – это всего лишь государство Золотая Орда, а словом Тартария называли монголо-татарское иго в Европе. Они показывают карты максимум до 16 века и говорят, что европейские картографы просто были не в курсе, что там происходило на Востоке, и просто пользовались более ранними картами.

В реальности оказалось, что Тартарию упоминали не только европейские историки и картографы, но и российские. Об этом и пойдет речь в этом ролике. 

Почему я записал этот ролик? Для научного обоснования существования Тартарии как реального государства в прошлом, необходимы веские аргументы.

И здесь нам нужно пользоваться теми же методами и инструментами, которыми пользуются официальные историки.”



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5003222.html

Метки: археология, Евразия, игнатенко, история, крым, орда, Россия, Скифы, Тартария

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