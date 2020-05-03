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Уничтожение американской ДРГ в Венесуэле

21:28. 3 мая 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Венесуэльская армия и военная контрразведка предотвратили проникновение на территорию Венесуэлы подготовленной ЦРУ ДРГ, которая должна была на катерах проникнуть на территорию Венесуэлы и действуя в контакте с оперативным центром в Колумбии, осуществить серию убийств высокопоставленных чавистов в интересах возобновления попыток государственного переворота с целью свержения Мадуро. В ходе спецоперации FANB, 8 подготовленных США террористов были убиты, двое взяты в плен и уже дают показания. Один из них – работает на DEA. Изъято 6 автомобилей, 10 единиц стрелкового оружия, боеприпасы, средства связи, спутниковый телефон, моторная лодка, на которой террористы пытались проникнуть в Венесуэлу из Колумбии вдоль побережья штата Ла-Гуайра.


Роберт Колина (позывной "Пантера"). Руководитель группы ликвидированный в ходе задержания.
Дезертировал из рядов Национальной Гвардии Венесуэлы, примкнул к поддерживаемым США заговорщикам, действовал в составе группы наемников на территории Колумбии, которая занималась подготовкой боевиков в одном из лагерей на территори Колумбии.
Весьма вероятно, был руководителем одной из групп наемников, которая должна была вторгнуться в Венесуэлу, во время "прорыва гуманитарной помощи из Колумбии".
Вот здесь https://twitter.com/dquinterotv10/status/1257003941847498754 видео из лагеря подготовки ЦРУ на территории Колумбии, часть персонажей с видео венесуэльские спецы вчера завалили.


А это он же вместе с Гуайдо.


https://twitter.com/hashtag/VARGAS?src=hashtag_click – кадры из района спецоперации. Слышна стрельба и шум вертолетов.


Один из арестованных террористов.


Фрагменты спецоперации.
Для поимки террористов задействовали также членов Боливарианской милиции и местных жителей.






Судя по наличию машин, для прибытия группы уже была проведена подготовка на месте, что говорит о том, что действовала уже внедренная в Венесуэлу ячейка террористов, которая накапливала оружие и транспортные средства.

















В целом, США вновь обделались в Венесуэле, а сама практика засылки убийц и террористов лишний раз показывает, что те методы, которые США еще с 60х годов предпринимали против Кубы, они также продолжают предпринимать и против Венесуэлы. К международному праву и законности это конечно не имеет никакого отношения, речь идет о финансирование и организации террористической деятельности на территории другого государства. И в этом плане США были, есть и остаются главным спонсором терроризма среди всех государств, которые этим занимаются. Впрочем, это не является большим секретом еще со времен истории "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5839149.html

Метки: венесуэла, колумбия, мадуро, США, терроризм, фотографии, цру, южная америка

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