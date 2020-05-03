Убийственный тандем: Россия опередила США в создании супероружия XXI века, — NI (ВИДЕО)

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ITON.TV рассказал о причинах, побудивших американцев и другие западные страны признать высокие тактико-технические возможности современных видов российских вооружений.

Крупнейшее издание Вашингтона The National Interest опубликовало статью, в которой говорится о предстоящих запусках противокорабельной ракеты с субмарины.

По мнению автора Калеба Ларсона, эксперта по международной политике из Школы международной политики Вилли Брандта, «Ясень» является суперсовременной платформой для будущих запусков «Циркона». Причём, с ней также можно запускать ракеты «Калибр» и «Оникс».

«„Циркон“ вооружён обычными боеголовками, но это вряд ли имеет значение. Полёт со скоростью более 5 Махов обеспечивает столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка проделает огромную дыру в авианосце», — говорится в публикации.

Издание считает тандем «Ясеня» и «Циркона» смертельно опасным для сил противника, поскольку вычислить субмарину под водой практически невозможно. И Яков Кедми с этим согласился.

«”Ясень” с “Цирконом” — это очень серьёзный успех российского флота и российского оружия, который нарушает баланс с Соединёнными Штатами.

“Циркон” с ракетами, которые будут стоять на суше против морских целей или использоваться с самолёта, если посчитают это необходимым, — это серьёзное оружие.

Например, “Калибр”, который сегодня, и новый “Калибр”, который должен быть после того, как закончится его испытание и он войдёт в строй, у него уже радиус действия — 4,5 тыс. км с ядерной боеголовкой. А скорость и способность маневрирования выше. Но особенность “Циркона” в том, что перед попаданием в цель он уходит вверх и попадает в цель вертикально. То есть, когда ракета идёт сверху вертикально со скоростью — 9 скоростей звука (11113,2 км/ч — прим. РВ), её ничем нельзя сбить.

Во-вторых, кинетическая энергия такова, что если взять и в боеголовку поставить бетон и железо и она ударится в палубу эсминца, то она его расколет надвое, без взрывчатки. Кинетика, физика!.. На такой скорости её невозможно ни остановить, ни сбить, ничего. Это действительно проблема технологическая. И в России её решили.

Теперь американцы должны решить как можно быстрее и эффективнее, как этому противостоять. Параллельно они будут пытаться сделать то же самое для себя, чтобы быть способными», — отметил Кедми.

Напомним, разрабатывать «Циркон» начали ещё в 2011. Ракета предназначена использоваться для поражения надводных кораблей противника, оснащённых системами противовоздушной и противоракетной обороны, которые могут эффективно перехватывать современные сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты.

Во время первых испытаний со стрельбой по наземной мишени в январе 2020 года был осуществлён пуск ракеты с фрегата «Адмирал Горшков». Цель была поражена с расстояния в 500 километров.

До 2021 года испытания «Циркона» должны завершить, после чего его передадут на вооружение российским вооружённым силам.

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