Ты уволен! Константин Сёмин // АгитПроп 03.05.2020

Любой капиталистический кризис – это в первую очередь кризис перепроизводства. Ведь синоним капитализма — анархия. Когда в канавы сливают непроданное молоко, когда сжигают продукты, когда утилизируют электронику — это мало кого трогает. Но когда выясняется, что товаром, скоропортящимся, дорогим и нередко совершенно ненужным товаром стал человек – каждый из вас: шахтер, гастарбайтер, учитель, врач или даже предприниматель — это все меняет, не правда ли?





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0-fh2MmWXHw