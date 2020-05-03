Ты уволен! Константин Сёмин // АгитПроп 03.05.2020
Любой капиталистический кризис – это в первую очередь кризис перепроизводства. Ведь синоним капитализма — анархия. Когда в канавы сливают непроданное молоко, когда сжигают продукты, когда утилизируют электронику — это мало кого трогает. Но когда выясняется, что товаром, скоропортящимся, дорогим и нередко совершенно ненужным товаром стал человек – каждый из вас: шахтер, гастарбайтер, учитель, врач или даже предприниматель — это все меняет, не правда ли?
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