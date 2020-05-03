Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2020
- 13:54 ВАЖНО: Ракетный обстрел посёлка в ЛНР.
- 09:59 За каждый обстрел Донбасса каратели ВФУ получают дополнительную тысячу гривен в сутки.
- 08:24 СРОЧНО: Горловка под огнём оккупантов.
- 03:00 «Альбатрос» и «Тритон» на страже воздушных рубежей Донбасса: у врага потери в живой силе и технике.
- 02:00 «В украинских окопах вместо рыцарских шлемов — кастрюли»: Сладков о сволочах и мерзавцах на Донбассе.
- 00:30 После встречи «нормандской четвёрки» ВСУ усилили удары по ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Глава ЛНР сделал заявление по ситуации на фронте (ВИДЕО).
- Вчера 21:55 2 мая был первый массированный штурм Славянска, — военкор вспомнил эпизод с лётчиком сбитого вертолёта.
- Вчера 15:28 Раненый ребёнок и погибшая: результаты увеличения интенсивности обстрелов ЛДНР украинскими боевиками.
ВАЖНО: Ракетный обстрел посёлка в ЛНР
Военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что с позиций украинских оккупантов во двор жилого дома пгт Фрунзе упала противотанковая управляемая ракета.
Инцидент произошёл в 10:55. Дом 63 по улице Советов — это центр поселка.
По счастливой случайности жертв нет.
«Жители Фрунзе задают естественный вопрос: какой же танк рассмотрели „упыри“ у молодой семьи в огороде», — написал он на странице в соцсети.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня утром ВСУ обстреляли окраины Горловки, повредив жилые дома.
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За каждый обстрел Донбасса каратели ВФУ получают дополнительную тысячу гривен в сутки
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СРОЧНО: Горловка под огнём оккупантов
Сегодня утром украинскими оккупантами был открыт огонь по Горловке и её окрестностям, в результате чего были повреждены жилые дома.
Об этом «Русской Весне» рассказал глава администрации города Иван Приходько.
Пострадал посёлок шахты 6/7, где по адресу улица Конева, д. 40 осколок снаряда попал в летнюю кухню, а также повреждена линия электроснабжения. Пострадавших нет.
Кроме того, в результате попадания снаряда в дом 37 по улице Конева повреждено остекление четырёх деревянных оконных блоков, разрушен забор — дыра 4 метра.
Как сообщала «Русская Весна», вчера в ЛНР обстрелом ВСУ был ранен ребёнок.
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«Альбатрос» и «Тритон» на страже воздушных рубежей Донбасса: у врага потери в живой силе и технике
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении с позиций 93-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Новотошковское по приказу Брыжинского из вооружения БМП был обстрелян н. п. Донецкий.
В результате обстрела женщина 1951 г. р. получила осколочное ранение правого предплечья. Пострадавшая была доставлена в Центральную клиническую больницу г. Кировск, где ей была оказана необходимая помощь.
Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа «Фантом-2».
Благодаря единой системе управления средствами РЭБ и ПВО «Альбатрос К», а также умелым действиям расчёта станции помех «Тритон-М1» БЛА противника был своевременно обнаружен и сбит.
После ликвидации беспилотника противник прекратил огонь.
Ещё один беспилотник противника кустарного производства типа «Спектратор» был сбит вчера в районе н. п. Калиновка при попытке ведения разведки в интересах преступников 30-й ОМБр.
Информация, обнаруженная на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.
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Мы обращаем внимание международных наблюдателей ОБСЕ на любопытную закономерность. Несмотря на работу в зоне «ООС» девятнадцати групп журналистов украинских и зарубежных телеканалов в СМИ никогда не проходит информация об обстрелах со стороны ВФУ, в результате которых страдают мирные жители. Командование соединений ВФУ целенаправленно не допускает журналистов к районам, откуда ведутся преступные обстрелы.
Так, в результате проведённого опроса местных жителей, боевики 93-й бригады не пустили группу журналистов «5 канала» под руководством Ковалёвой Виктории в населённый пункт Новотошковское, откуда каратели ВФУ совершили преступный обстрел территории Республики.
Также стоит отметить, что 29 апреля нашей разведкой было зафиксировано размещение трех боевых бронированных машин вблизи н. п. Новотошковское. Мы не исключаем, что именно из этого вооружения боевики ВСУ обстреливают наши населенные пункты.
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Нашей разведкой продолжают вскрываться факты размещения тяжелого вооружения ВФУ в жилых кварталах населенных пунктов, невзирая на Минские договорённости.
Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено прибытие трех противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» на позиции 30-й бригады вблизи н. п. Попасная, Александрополье и Викторовка.
В зоне ответственности 93-й ОМБр ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского вблизи н. п. Нижнее боевики разместили две БМП-1, шесть БМП-2 и БМП-1КШ.
Подлые обстрелы подтверждают игнорирование противником каких-либо норм морали и соблюдения гуманитарного права, что демонстрирует мировой общественности полное неподчинение вооружённых формирований Украины президенту Зеленскому.
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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВФУ в зоне карательной операции.
Так, по данным наших источников, в ночь с 30 апреля на 1 мая военнослужащий 1-го механизированного батальона 93-й бригады ВФУ старший солдат Николенко в результате несоблюдения техники безопасности стал виновником пожара в блиндаже на окраине н. п. Новотошковское.
В результате пожара Николенко получил ожоги средней степени тяжести. Во время оказания медицинской помощи пострадавшему было выявлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе разбирательства установлено, что старший солдат Николенко находился в блиндаже совершенно один, из-за чего больше никто не пострадал.
Со слов сослуживцев, Николенко регулярно заступал на передовые позиции в нетрезвом состоянии, но командир взвода закрывал глаза на данные факты в связи с почтенным возрастом военнослужащего — 53 года.
В связи с низкой укомплектованностью 93-й бригады личным составом, составляющей 57% от штатной численности, вызванной нежеланием молодёжи проходить службу в подразделениях ВФУ, командование бригады вынужденно брать на службу всех желающих, невзирая на возраст.
Так, более 30% контрактников 93-й бригады составляют военнослужащие от сорока до пятидесяти лет, 5% — это пожилые люди старше пятидесяти лет, как правило, склонные к алкоголизму.
Также, наши источники из 93-й бригады сообщили о ещё одной небоевой потере своего подразделения в районе н. п. Крымское. И в этот раз жертвой чрезмерного употребления спиртных напитков стал очередной «старик-разбойник» 1-го механизированного батальона 93-й бригады сержант Мельник, 1969 года рождения.
Престарелый «воин света» не заметил патрона в патроннике во время чистки оружия, в результате чего получил огнестрельное ранение и был доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк, где также было установлено высокое содержание алкоголя в крови военнослужащего.
В связи с небоевыми потерями, вызванными регулярными случаями употребления спиртных напитков военнослужащими бригады, в зону ответственности соединения прибыла комиссия штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства в отношении командира бригады Брыжинского.
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Сегодня минуло ровно шесть лет со дня трагедии в Одессе, где с молчаливого согласия майданной власти от рук националистов погибло около ста человек. Этот день навсегда останется в нашей памяти как пример того, на что способны украинские националисты!
Однако, данная трагедия ничему не научила политическое руководство Украины. И сегодня националисты всех мастей вольготно чувствуют себя на территории Украины!
Так, по данным наших источников, члены праворадикальных организаций С14, «Тризуб»* и ДУК «Правый сектор»*, игнорируя режим ЧС, введённый на территории Украины в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, беспрепятственно перемещаются по стране, используя предоставленные МВД пропуска.
Националисты открыто призывают граждан Украины вступать в ряды вооружённых ячеек, привлекая СМИ для рекламы своих группировок.
Нам стало известно о проведении полевых учений организаций С14, «Тризуб» и ДУК «Правый сектор», которые готовят провокации в преддверии священного праздника — 75-летия Великой Победы над нацизмом!
Мы обращаемся к гражданам Украины! История показала, к чему приводит идеология нацизма! Не дайте себя обмануть! Не участвуйте в мероприятиях, организованных нацистами! Не дайте трагедии повторится вновь!
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*Запрещённая в России экстремистская организация.
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«В украинских окопах вместо рыцарских шлемов — кастрюли»: Сладков о сволочах и мерзавцах на Донбассе
Известный военкор Александр Сладков рассказал «окопную» правду о тех, кто шестой год подряд уничтожает народ Донбасса.
«ДОНБАСС. В украинских окопах рыцарей нет. Война с народом — удел сволочей и мерзавцев.
Знаете, что делают украинские командиры? Они жалуются на обстрелы со стороны ДНР и ЛНР. Во всевозможные инстанции. На несуществующие обстрелы. Жалуются, а потом заявляют, что начинают стрелять в ответ.
Да, они бьют по позициям военных ДНР и ЛНР, разносят их в щепки, зная, что ответки не будет. Всем известно, что донецким воюющим командирам Большим Штабом стрелять запрещено.
Но, украинские военные бьют и по мирным сёлам. Это я сейчас не контрпропагандой занимаюсь, это правда, и я пытаюсь понять, остались ли на киевской стороне рыцари? Которые бы сказали: ведение огня по мирным сёлам и городам — абсолютное преступление? Есть рыцари, или нет?
Выходит, что нет. Вместо рыцарских шлемов — кастрюли.
С рыцарями всё понятно. Они есть, но, скажем так… Они не проявляют себя. А вы, кстати, знакомы с этимологией слова „мерзавец“, которое я упомянул в названии.
На Руси была казнь — заливали человека водой на морозе. Должность распорядителя такой казни и называлась — „мерзавец“. А какова этимология слова „сволочь“? Объясню. На Руси казнили четвертованием. Палач отрубал несчастному руки-ноги. Должность работника, который сволакивал части тел с плахи, так и называлась — „сволочь“. Всё это не обзывательства, это должности.
Вот на таких должностях и стоят в украинской армии командиры, занимающиеся организацией убийств мирных жителей. Нет среди них рыцарей. Есть мерзавцы и сволочи», — написал Сладков в своём телеграм-канале.
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После встречи «нормандской четвёрки» ВСУ усилили удары по ДНР (ВИДЕО)
30 апреля состоялась встреча министров иностранных дел в «Нормандском формате», где обсуждался вопрос режима прекращения огня на Донбассе.
Однако, 1 мая украинские боевики снова открыли огонь по территории Республики. Убитая украинскими карателями мирная жительница Спартака, поврежденные украинскими обстрелами семь домов и один автомобиль мирных жителей Гольмовского и Ясного, обесточенное Сигнальное — печальный итог первых суток после встречи глав МИД стран-участниц «нормандского формата».
Так, в 5:40 1 мая киевские каратели произвели обстрел из 82-мм минометов по поселку Гольмовский.
В результате чего было повреждено 6 домостроений по адресам: ул. Аренского, д. 21, 24, 27, 29, ул. Фотиева д. 19, 21, ул. Генерала Антонова д. 28 — гражданский автомобиль.
Также в этот день в поселке Ясное был поврежден жилой дом по адресу ул. Валова, д. 21. В 14:35 украинским снайпером была убита женщина 1970 г. р., в поселке Спартак и в 17:25 повреждение получила линия электропередач в н. п. Сигнальное, на пересечении улиц 1 Мая и Мира.
О последствиях обстрелов — в репортаже Народной милиции Донецкой Народной Республики. Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой НМ ДНР.
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Глава ЛНР сделал заявление по ситуации на фронте (ВИДЕО)
В Луганской Народной Республике праздничное настроение первомая омрачено очередными преступлениями украинской армии против мирных жителей. Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением по поводу подлых ударов киевских карателей.
«В то время, когда в Луганской Народной Республике объявлен строгий режим самоизоляции и граждане вынуждены находиться дома, спасаясь от вируса, ВСУ целенаправленно стреляют по жилым районам.
Сегодня утром прицельный огонь велся из минометных орудий 120-го калибра по поселку Золотое-5. При обстреле осколки снарядов попали в дом многодетной семьи с пятью детьми, в результате чего была ранена семилетняя девочка. Кроме того, вечером 1 мая осколочное ранение получила жительница поселка городского типа Донецкий.
Хладнокровие, с которым украинская армия истребляет жителей Донбасса, сравнимо с жестокостью и беспощадностью нацистов в годы Великой Отечественной войны. Последователи бандеровцев продолжают кровавые традиции своих кумиров.
Сегодняшние события в Донбассе перекликаются с еще одним чудовищным проявлением украинского фашизма — в Одессе 2 мая 2014 года. Прошло шесть лет с момента жестокой и бесчеловечной расправы нацистских карателей над мирными жителями Одессы, но виновные до сих пор не наказаны. Народ Донбасса разделяет боль утраты одесситов и скорбит по невинным жертвам украинской агрессии.
Мы не имеем права замалчивать происходящее и будем продолжать доносить всему мировому сообществу правду о преступных деяниях украинской власти. Убийство мирных людей на совести президента Зеленского и его предшественника Порошенко, и они должны понести наказание по всем принципам правосудия», — заявил Пасечник.
Как сообщала «Русская Весна», в результате непрекращающихся обстрелов ВСУ по территории Республики 1 и 2 мая были ранены мирные жители, в том числе семилетняя девочка.
Подробности ранения девочки из многодетной семьи сообщил подполковник запаса Армии ЛНР Андрей Марочко.
«В момент обстрела в жилом доме находилось 5 несовершеннолетних детей: два 3-х месячных ребенка, 4 года, 6 лет, 9 лет.
Представительством ЛНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ трижды запрашивался у ВС Украины режим соблюдения прекращения огня на время фиксации последствий обстрелов, работы бригады скорой помощи по эвакуации раненого ребенка и работы пожарной команды МЧС по ликвидации возгораний.
С целью фиксации последствий обстрелов в район ул. Почтовая в 11.50 прибыл патруль СММ ОБСЕ, но несмотря на уведомление украинской стороны об их работе в данном районе, с подконтрольной ВС Украины стороны (н.п. Золотое-4) в районе места нахождения патруля СММ ОБСЕ зафиксировано 6 разрывов минометных мин.
В результате данного нарушения режима прекращения огня с украинской стороны, патруль СММ ОБСЕ по соображениям безопасности покинул н.п. Золотое-5 (Михайловка), не осуществив фиксацию последствий НРПО», — написал Марочко в своём телеграм-канале.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Народной милиции ЛНР.
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2 мая был первый массированный штурм Славянска, — военкор вспомнил эпизод с лётчиком сбитого вертолёта
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своём авторском Telegram-канале поделился воспоминанием об одном событии, которое произошло 2 мая 2014 года на Донбассе.
«Мало кто помнит, но в день, когда в Одессе в Доме профсоюзов живьем жгли людей, Славянск подвергся первому массированному штурму. С авиацией, техникой, артиллерией.
А к тому времени город реально защищали обычные ополченцы, многие не то, что без боевой — без элементарной военной подготовки.
Врезался в память эпизод, как к зданию СБУ подвезли раненого летчика сбитого украинского вертолета.
„Держись, капитан, еще поживем!” — кричал ему ополченец с позывным „Рысь”, оказывая первую медицинскую помощь.
Из больницы Славянска его забрала мать. Естественно, вернувшись на родную Ивано-Франковщину, рассказывал о злобных сепаратистах, простреливающих ноги. Ну да Бог судья. Интересно, карьеру-то хоть сделал?»
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Раненый ребёнок и погибшая: результаты увеличения интенсивности обстрелов ЛДНР украинскими боевиками
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