«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении с позиций 93-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Новотошковское по приказу Брыжинского из вооружения БМП был обстрелян н. п. Донецкий.

В результате обстрела женщина 1951 г. р. получила осколочное ранение правого предплечья. Пострадавшая была доставлена в Центральную клиническую больницу г. Кировск, где ей была оказана необходимая помощь.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа «Фантом-2».

Благодаря единой системе управления средствами РЭБ и ПВО «Альбатрос К», а также умелым действиям расчёта станции помех «Тритон-М1» БЛА противника был своевременно обнаружен и сбит.

После ликвидации беспилотника противник прекратил огонь.

Ещё один беспилотник противника кустарного производства типа «Спектратор» был сбит вчера в районе н. п. Калиновка при попытке ведения разведки в интересах преступников 30-й ОМБр.

Информация, обнаруженная на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

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Мы обращаем внимание международных наблюдателей ОБСЕ на любопытную закономерность. Несмотря на работу в зоне «ООС» девятнадцати групп журналистов украинских и зарубежных телеканалов в СМИ никогда не проходит информация об обстрелах со стороны ВФУ, в результате которых страдают мирные жители. Командование соединений ВФУ целенаправленно не допускает журналистов к районам, откуда ведутся преступные обстрелы.

Так, в результате проведённого опроса местных жителей, боевики 93-й бригады не пустили группу журналистов «5 канала» под руководством Ковалёвой Виктории в населённый пункт Новотошковское, откуда каратели ВФУ совершили преступный обстрел территории Республики.

Также стоит отметить, что 29 апреля нашей разведкой было зафиксировано размещение трех боевых бронированных машин вблизи н. п. Новотошковское. Мы не исключаем, что именно из этого вооружения боевики ВСУ обстреливают наши населенные пункты.

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Нашей разведкой продолжают вскрываться факты размещения тяжелого вооружения ВФУ в жилых кварталах населенных пунктов, невзирая на Минские договорённости.

Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено прибытие трех противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» на позиции 30-й бригады вблизи н. п. Попасная, Александрополье и Викторовка.

В зоне ответственности 93-й ОМБр ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского вблизи н. п. Нижнее боевики разместили две БМП-1, шесть БМП-2 и БМП-1КШ.

Подлые обстрелы подтверждают игнорирование противником каких-либо норм морали и соблюдения гуманитарного права, что демонстрирует мировой общественности полное неподчинение вооружённых формирований Украины президенту Зеленскому.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВФУ в зоне карательной операции.

Так, по данным наших источников, в ночь с 30 апреля на 1 мая военнослужащий 1-го механизированного батальона 93-й бригады ВФУ старший солдат Николенко в результате несоблюдения техники безопасности стал виновником пожара в блиндаже на окраине н. п. Новотошковское.

В результате пожара Николенко получил ожоги средней степени тяжести. Во время оказания медицинской помощи пострадавшему было выявлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства установлено, что старший солдат Николенко находился в блиндаже совершенно один, из-за чего больше никто не пострадал.

Со слов сослуживцев, Николенко регулярно заступал на передовые позиции в нетрезвом состоянии, но командир взвода закрывал глаза на данные факты в связи с почтенным возрастом военнослужащего — 53 года.

В связи с низкой укомплектованностью 93-й бригады личным составом, составляющей 57% от штатной численности, вызванной нежеланием молодёжи проходить службу в подразделениях ВФУ, командование бригады вынужденно брать на службу всех желающих, невзирая на возраст.

Так, более 30% контрактников 93-й бригады составляют военнослужащие от сорока до пятидесяти лет, 5% — это пожилые люди старше пятидесяти лет, как правило, склонные к алкоголизму.

Также, наши источники из 93-й бригады сообщили о ещё одной небоевой потере своего подразделения в районе н. п. Крымское. И в этот раз жертвой чрезмерного употребления спиртных напитков стал очередной «старик-разбойник» 1-го механизированного батальона 93-й бригады сержант Мельник, 1969 года рождения.

Престарелый «воин света» не заметил патрона в патроннике во время чистки оружия, в результате чего получил огнестрельное ранение и был доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк, где также было установлено высокое содержание алкоголя в крови военнослужащего.

В связи с небоевыми потерями, вызванными регулярными случаями употребления спиртных напитков военнослужащими бригады, в зону ответственности соединения прибыла комиссия штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства в отношении командира бригады Брыжинского.

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Сегодня минуло ровно шесть лет со дня трагедии в Одессе, где с молчаливого согласия майданной власти от рук националистов погибло около ста человек. Этот день навсегда останется в нашей памяти как пример того, на что способны украинские националисты!

Однако, данная трагедия ничему не научила политическое руководство Украины. И сегодня националисты всех мастей вольготно чувствуют себя на территории Украины!

Так, по данным наших источников, члены праворадикальных организаций С14, «Тризуб»* и ДУК «Правый сектор»*, игнорируя режим ЧС, введённый на территории Украины в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, беспрепятственно перемещаются по стране, используя предоставленные МВД пропуска.

Националисты открыто призывают граждан Украины вступать в ряды вооружённых ячеек, привлекая СМИ для рекламы своих группировок.

Нам стало известно о проведении полевых учений организаций С14, «Тризуб» и ДУК «Правый сектор», которые готовят провокации в преддверии священного праздника — 75-летия Великой Победы над нацизмом!

Мы обращаемся к гражданам Украины! История показала, к чему приводит идеология нацизма! Не дайте себя обмануть! Не участвуйте в мероприятиях, организованных нацистами! Не дайте трагедии повторится вновь!

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*Запрещённая в России экстремистская организация.