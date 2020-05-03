“Родина-мать” после ремонта
16:55. 3 мая 2020 148 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Перед Днем Победы успели в срок завершить реставрацию монумента "Родина-мать" в Сталинграде.
В свое время она достаточно причудливо выглядела в строительных лесах.
По ссылке еще фото с реставрационных работ https://colonelcassad.livejournal.com/5306822.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5838633.html
Ура! Молодцы реставраторы, строители, архитекторы и все, кто принимал участие.Спасибо вам!
Спасибо,место силы.Сталинград!