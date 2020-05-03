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“Родина-мать” после ремонта

16:55. 3 мая 2020 148 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Перед Днем Победы успели в срок завершить реставрацию монумента "Родина-мать" в Сталинграде.



В свое время она достаточно причудливо выглядела в строительных лесах.


По ссылке еще фото с реставрационных работ https://colonelcassad.livejournal.com/5306822.html


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5838633.html

Метки: Видео, памятники, сталинград

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