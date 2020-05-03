Песни войны “Марш Артиллеристов” (Сталин дал приказ)

Песни войны “Марш Артиллеристов” (Сталин дал приказ)
11:48. 3 мая 2020 Нет просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них.
Популярная песня наших отцов и дедов во время ВОВ и после.
Когда было праздничное застолье, пели ее с оригинальным текстом,
с именем Сталина вопреки изменениям слов в период хрущевщины.