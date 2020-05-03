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Песни войны “Марш Артиллеристов” (Сталин дал приказ)

11:48. 3 мая 2020 Нет просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-h9zhl68DFA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10128 8838
    Руса 3 мая 2020 в 15:29

    Популярная песня наших отцов и дедов во время ВОВ и после.
    Когда было праздничное застолье, пели ее с оригинальным текстом,
    с именем Сталина вопреки изменениям слов в период хрущевщины.

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