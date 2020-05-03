Новости Украины и Новороссии 03 мая 2020

Жилищные условия троллей 83-го Центра ИПCО

Жилищные условия троллей 83-го Центра ИПCО

Представляем вашему вниманию список офицеров 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.Как не трудно заметить, большая часть из них либо использует служебное, либо съемное жилье.Также представлены личные телефоны «дочерей офицеров», позвонив по которым, вы можете пожелать им удачи в получении новой жилплощади и поинтересоваться, так ли все однозначно в кабинетах Оперативного Командования «Юг», где не только решается вопрос с производством фейков про «ужасы жизни в Крыму», но и идет борьба за улучшение жилищных условий.Редакция ИА "АСД" https://asd.news/articles/ukraina/telefony-docherey-ofitserov-sso-vsu/ – цинкВ общем, явно недоплачивают героям дивана и клавиатуры. Хотя с учетом того, как они работают, наверное по мощам и елей.Плюс еще.Хакеры из "Берегини" опубликовали личные данные большого поклонника НАТО, подполковника Мазепы, переписка https://bg14.org/2020/04/22/voennyj-turizm-v-vsu-na-uchebu-po-blatu-za-kordon-s-jeskortom-a-v-nato-za-magnitikami-i-pobuhat/ которого гуляла по Телеграму пару недель назад, с яркими описаниями жизнив "панов-офицеров" за пределами парадных сюжетов о могуществе ВСУ.Ознакомиться можно тут https://bg14.org/2020/04/30/podpolkovnik-mazepa-aleksej-alekseevich/ Судя по содержанию, ломанули его учетки в соц.сетях.Там же до кучи выложен утащенный откуда-то секретный документ https://bg14.org/2020/04/30/sekretnyj-dokument-upravlenija-grazhdansko-voennogo-sotrudnichestva-vsu/ управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подписанный полковником Ноздрачевым, который ставит в документе задачи по укреплению связей с НАТО. Волнуюсь за документы НАТО с грифом "SECRET", которые проходили через полковника Ноздрачева.А это сам полковник Ноздрачев, укрепляющий связи с НАТО. Подробнее с ним можно познакомиться вот здесь https://bg14.org/2020/04/30/polkovnik-nozdrachev-aleksej-alekseevich/

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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно?

Поляки любят признавать свои исторические ошибки еще меньше, чем украинцы, почти вся национальная история которых состоит из ошибок, так что деваться особо некуда. Однако польский парламент официально осудил операцию «Висла» 1947 года — своего рода этническую чистку, в рамках которой украинцев насильственно выселяли из приграничных с СССР районов. Правда, это было сделано в формулировке «не имеющее оправдания преступление коммунизма» и во времена местной «перестройки» — тогда же, когда СССР взял на себя ответственность за Катынь. Национал-патриоты в Польше по-прежнему считают, что «Висла» было не преступлением, а антитеррористической операцией, в крайнем случае, чем-то, к чему Варшаву обязала Москва, что является довольно наглым враньем.

В любом случае, общественная организация Союз украинцев в Польше апеллирует именно к официальному осуждению операции «Висла» польским государством (и в общем-то имеет на это полное право). В очередную годовщину со дня ее начала от Варшавы потребовали вернуть украинским наследникам землю тех участков, с которых согнали их предков, или выплатить за них компенсацию.

И все бы ничего, если бы заодно польские украинцы не потребовали «защиты памяти» не только безвинных жертв операции «Висла» (а они были), но и «солдат украинского вооруженного подполья». С поправкой на контекст это примерно то же, как если бы от России потребовали уважать память боевиков Басаева.

От Сана до Хрена

Первая мировая война, изначально вспыхнувшая в «пороховом погребе Европы» — на Балканах, в конечном итоге привела к падению нескольких империй, появлению нескольких национальных государств и образованию нового «порохового погреба» уже в восточной Европе. Эти разные регионы объединяло то, что этносы там жили чересполосицу — тут поляки, там чехи, здесь украинцы, на ними опять поляки, следом лемки — и так далее.

Такая ситуация породила еще несколько войн (как отдельных, так и «в составе» Второй мировой), ирриденту со стороны национальных меньшинств и этнические чистки. С учетом совсем недавнего прошлого, ожесточение между поляками и украинцами оказалось особенно сильным.

С концом большой войны и пересмотром государственных границ «погреб» решено было «разминировать» — убрать ту самую чересполосицу, что и произошло в разных странах с разной степенью жестокости. В том, что касается «обмена населением» между Польшей и СССР, преступные инциденты были сведены к минимуму, поскольку переселение было проектом одновременно двух государств — мы вам ваших, вы нам наших.

Со стороны Польши договоренности пришлось выполнять в значительно более нервной обстановке. Хотя ее территория сильно сократилась пользу украинской, белорусской и литовской ССР, те самые пресловутые «недобитые бандеровцы» считали, что сократилась недостаточно — нужно еще. Для них война за собственное национальное государство не закончилась, и был введен даже специальный термин — Закерзонье или Закерзонский край, то есть «исконно украинская земля», находящаяся в Польше за линией Керзона. Так фамилия британского лорда появилась в патриотической украинской топонимике.

Второе название Закерзонья — военный округ «Сан», что отсылает нас к строчке из государственного гимна Украины «от Сана до Дона». Слово «военный» в данном случае принципиально — практически уничтоженная в СССР, УПА продолжала вести боевые действия против ослабленных внутренними противоречиями польских властей. При «обмене населением» они резко интенсифицировались: боевики убивали польских чиновников и военных, уничтожали транспортную инфраструктуру и сжигали дома тех, кто согласился на переезд в СССР. А если выпадала возможность, то и дома местных поляков — за то, что они поляки. Запугивание украинцев с целью, чтобы они даже не помышляли покинуть Закерзонье, шло отдельной строкой. Националисты охотились за т.н. счетными комиссиями, составлявшими списки на переезд, — карать «предателей» предполагалось «по списку».

Все это заметно усложнило намеченное предприятие, но не отменило его. По итогам «обмена населением» из ПНР в СССР перебазировались более полумиллиона человек, из СССР в ПНР — вдвое больше. Однако на приграничных территориях оставалось еще порядка 150 тысяч украинцев — тех, кто отказался выезжать в Советский Союз по тем или иным причинам, включая угрозы со стороны националистов. Их села оставались своего рода базой для боевиков УПА, где они вербовали новые штыки, получали снабжение и при необходимости прятались.

По сути, часть территории Польши ее властями не контролировалась — во многих украинских селах заправляли бандиты. Именно поэтому руководство советской Украины, где тоже продолжался отлов бандеровцев, официально отказалось от предложения поляков забрать к себе еще 150 тысяч человек сверх принятых ранее. Таких отказников резонно посчитали лояльными УПА — потенциальной пятой колонной. И Варшава решила действовать самостоятельно.

Последней каплей стала смерть генерала Кароля Сверческого. Он был коммунистом и советским офицером, воевавшим против Франко, но в 1943-м вновь стал польским военнослужащим, возглавив силы, лояльные к СССР. Убил генерала Сверчевского майор УПА по кличке Хрен — и это не шутка.

Кровавый поток «Вислы»

Всего в «Висле» были задействованы порядка 20 тысяч польских военных, а сама операция разделилась на две части.

Первая — это переселение украинцев вместе со скотом и скарбом в другие районы Польши. На сборы давалось максимум двое суток, при этом расселяли людей в разные пункты — рассеивали по стране, рассчитывая на их дальнейшее «ополячивание». Иногда это приводило к разделению семей — близкие родственники могли оказаться в сотнях километрах друг от друга.

На новом месте людей ждали дома и «компенсационные» участки земли, но нужно понимать, что поляки, особенно — польские военные относились к украинцам без особой симпатии. Как следствие, людям подсовывали откровенно дрянные халупы и безжизненные почвы, их грабили, иногда насиловали и даже убивали.

Вторая часть предполагала удар по оставшимся отрядам УПА с их полным уничтожением. «Бандеровцы» оборонялись, но довольно бездарно — их боевые потери вдесятеро превышают польские: более 600 человек были убиты, более 800 взяты в плен. Также поляки задержали порядка полутора тысяч украинцев по подозрению в связях с сепаратистами. Многих из них впоследствии отпустили, других — судили. Всего было вынесено порядка 120 смертных приговоров, еще 170 человек умерли за время заключения в фильтрационном лагере.

Для УПА и ее политической организации — ОУН это означало разгром: с украинскими карателями на территории Польши было покончено навсегда. Очень немногим удалось не просто бежать, но и добраться до пункта назначения — оккупированной американцами части Австрии, поскольку советские и чехословацкие войска поджидали бандеровцев на своей территории.

Эти люди не просто «служили Гитлеру». Важнее, что они жили разбоем, организовывали теракты, участвовали в этнических чистках и терроризировали мирное население (включая своих же — украинцев), имея целью отхватить себе кусочек Польши и соединить ее с «освобожденной от советской власти Украиной», где к тому времени вообще не осталось крупных отрядов УПА.

Именно этих людей Союз украинцев в Польше (в большинстве своем состоящий не из потомков жертв операции «Висла», а из понаехавших впоследствии) называет «солдатами украинского вооруженного подполья», требуя уважения к их памяти.

Это такая национальная черта украинцев — тащить за собой свой патриотический мусор и искренне удивляться, почему Канада не в восторге от нацистов, а Польша от сподвижников Бандеры, терроризировавшего ее с конца 1920-х годов.

Но сам по себе украинский извод польского гонора не отменяет того, что по сути операция «Висла» была этнической чисткой, которой сопутствовали невинные жертвы и семейные трагедии. Официальное признание этого поставило польских национал-патриотов в довольно неудобное положение. Но часть из них из этого положения выкрутились, напирая на то, что объединяет их с украинцами — на ненависть к России во всех ее проявлениях. Поэтому в польских СМИ вы можете найти и интеллигентские раскаянья за «Вислу», и однозначную поддержку операции, и утверждения о том, что произошедшее не просто стало преступлением именно коммунистической (а не польской) власти, но и было спровоцировано или даже непосредственно организовано из Москвы.

Впрочем, о том, что и те, и другие «братья-славяне» с особым удовольствием и при любой возможности обвинят «москалей» в любом своем, чужом или полностью выдуманном преступлении, мы знаем уже давно.

Дмитрий Бавырин

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США открыли охоту на олигарха: Зеленский может сменить Коломойского на Ахметова (ВИДЕО)

Украинский журналист Глеб Ляшенко в эфире канала Klymenko Time рассказал о том, зачем глава СБУ Иван Баканов посещал США и встречался с руководством ФБР. По его словам, речь шла об уголовном преследовании и возможной экстрадиции Игоря Коломойского. Так, чтобы получить финансовую помощь из-за океана, Зеленскому нужно вывести Коломойского из игры и якобы ФБР уже подготовила необходимые документы для доставки Коломойского в США в качестве фигуранта уголовного дела. «В США на Коломойского действительно открыто как минимум одно уголовное дело. Американские СМИ сообщают, что некий сталелитейный завод в штате Огайо пострадал от серии крупномасштабных и согласованных мошеннических схем, организованных украинскими бизнесменами Коломойским и Боголюбовым — бывшими владельцами „ПриватБанка“. Сам Игорь Валерьевич недоумевает: почему американская Фемида на него набросилась? Говорит, что законы США не нарушал», — рассказал Ляшенко. Между тем руководство «ПриватБанка», который сегодня принадлежит правительству Украины, год назад подало иск в американский суд. Кроме Коломойского и Боголюбова, по делу проходят граждане США из 19 компаний, которые якобы связаны с грязными деньгами Коломойского и Боголюбова. «Их обвиняют в построении чёрных схем, с помощью которых удалось отмыть 470 миллиардов долларов. Если это правда — Коломойский один из крупнейших мировых аферистов, — добавил Ляшенко. — Однако, сам Игорь Валерьевич называет аферистом не себя, а Рудольфа Джулиани, адвоката и соратника Дональда Трампа». По мнению журналиста, «Коломойский подталкивает Зеленского к открытой войне с американцами». Олигарх как бы ставит ультиматум президенту: «Выбирай: или я, или Америка?» и активно выступает за сближение с Россией. «Отношения Коломойского и Зеленского сильно ухудшились. В кабинете президента Игоря Валерьевича не видели уже очень давно. На этом фоне произошло удивительное сближение Зеленского с заклятым другом Коломойского — Ринатом Ахметовым», — отметил Ляшенко. Он добавил, что «Ахметов удивительным образом выстраивает выгодные для себя отношения с любой властью»: с Кучмой, с Ющенко, с Януковичем, с Порошенко. Ему удалось договориться даже с ДНР. Очевидно, что Ахметов отодвинул Коломойского и взял под контроль Зеленского. И сейчас основной вопрос — что будет с Коломойским? «Он враг Джулиани, враг МВФ, враг Ахметова и, похоже, что уже враг и Зеленского. Казалось бы, перспективы у Бени не радужные, но не будем его хоронить раньше времени. Есть у Коломойского одна особенность: выскакивать как чёрт из табакерки в самый неожиданный момент. Уверен, у Бени в рукаве ещё припасена парочка козырей», — подытожил блогер. Читайте также: Вместо Кабмина: Саакашвили нашли новую должность

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Украинский клип о карантине взрывает Сеть (ВИДЕО)

Киевский музыкант Тарик Незалежко и украинская журналистка и ведущая блога «Ясно. Понятно» Олеся Медведева нанесли сразу «тройной удар» — по коррупции, украинским чиновниками и пропаганде в СМИ, — спев песню «Карантин». Клип вышел весьма креативный. Как отметила у себя на странице в соцсети Олеся Медведева, они с Тариком Незалежко решили таким образом «разбавить серые карантинные будни и призвать власть к ответственности». «Формат неожиданный, но мы всегда выходим за рамки», — поделилась участница дуэта. Сам текст в большей степени стёбный и очень ярко описывает то, что сейчас происходит в «незалежной». «Звенящая тишина, пустые улицы. Арт-хаус покруче, чем в фильмах Кустурицы. От новостей плохих уже передоз — опасный вирус поражает мозг. Масла в огонь подливают избранники: “У нас всё плохо, но не поддавайтесь панике! Да, пока что у нас ничего нет, но то, чего нет, нам подвезут в обед”. Пустые разговоры 24/7. “Дефицит — это последствия серых схем”, “А пани Ницой пишет украиномовнi казки…”. В ж*пу Ницой, дайте людям маски! Слушая новости, снимай лапшу с уха. Лучше цитировали бы Винни-Пуха! Маски в аптеке очень странный предмет: в новостях они есть, а в наличии нет! Гречка, соль, туалетная бумага — Это то, что хочешь ты, это то, что нам надо. Карантин, пандемия! Все кричат: “Аве Мария!” Мир нашему дому! Мы с этого вируса снимем корону! Депутатам нашим ночью не спится — однозначно придётся в Украине лечиться. Не так был страшен “план “Шатун”, как медреформа от пани Супрун. “Доктор, доктор! Дайте совет! Как нам прожить ещё хотя бы пару лет? Ну, чтобы здоровым и активным быть, нужно в автобус 11-м не заходить!”. Гречка, соль, туалетная бумага — Это то, что хочешь ты, это то, что нам надо. Карантин, пандемия! Все кричат: “Аве Мария!” Мир нашему дому! Мы с этого вируса снимем корону!». Далее, если так можно сказать, «соло» Олеси Медведевой о том, что «накипело»: «А теперь тем ВИПам, которые прихватили вирус в Куршавеле, придётся лечиться в той стране, которую они раздевали, разворовывали и уничтожали последних 20 лет, убивали медицину в обычных больницах, за границу теперь не уедешь! Ты не спрячешься, придётся думать, как помочь своей родине. Ведь от этого твоя жизнь зависит. А что будет с экономикой? Уже придумали, как бизнес поддерживать? Как людям не умереть с голоду, как своих детей им прокормить? Ваши обещания обратно лезут! Пора работать на страну уже — мать твою!». Нового вроде бы мы ничего не услышали: всё те же чиновники, всё та же коррупция. Ну, разве что гречка и туалетная бумага к ним добавились, и маски, которых на Украине, со слов авторов клипа, нет в наличии — «но вы держитесь!». Но всё же очень интересно, услышат ли глас народа власть имущие Украины? Или, как всегда, уши лапшой вместо берушей законопатят? Читайте также: Зрада: Сокурсник Путина рассказал, что Трамп готов слить Украину России уже этим летом

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2 мая в Одессе как пролог гражданской войны в России — мнение

Политэмигрант и участник «Русской Весны» Константин Долгов — о сегодняшней трагичной годовщине событий в Одессе. «Шесть лет назад началась гражданская война в России. Да, вы не ослышались. В России. События на Украине — это гражданская война в России, ПОКА ЧТО вынесенная за пределы нынешней территории Российской Федерации. Когда 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли восставших русских (я не про национальность сейчас), руководство РФ было поставлено перед выбором — вмешиваться и спасать соотечественников, либо выразить озабоченность устами лавровых. Был выбран второй вариант и эту ошибку уже не исправить никогда. Когда было принято решение о возвращении Крыма в родную гавань, была надежда, что по крымскому пути последуют и другие: Харьков, Одесса, Донецк, Луганск и так далее. Вплоть до Киева, который, я напомню, мать городов русских. Русских! Надежда теплилась аккурат до мая, пока не сожгли Одессу. РФ на помощь не пришла. Надежда умерла. Чуть позже она умрёт второй раз — на Донбассе, когда было остановлено наступление на Мариуполь и приняты капитуляционные для нас „минские соглашения”. Те, кто говорит, что Одессу и Харьков не стоит освобождать, потому что люди там этого не заслужили — подонки и лицемеры. Если бы так ставился вопрос в годы Великой Отечественной, то не был бы освобождён НИ ОДИН населённый пункт. Потому что нигде и никогда безоружные люди не смогут самостоятельно победить направленную против них регулярную армию и карательные батальоны. Могла бы Красная Армия победить без партизанского движения? Да. Может быть война продлилась бы на полгода больше. А партизанское движение без Красной Армии? Нет, потому что люди могут партизанить только зная, что это ИМЕЕТ СМЫСЛ, что где-то там, на востоке страны, сражается ИХ АРМИЯ, отступает, несёт потери, но учится, крепнет и когда-нибудь придёт на помощь. Потому что армия ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ всегда приходит на помощь своим. РФ не пришла на помощь. Ни в Харьков, ни в Одессу. РФ выразила озабоченность. Одесситы и харьковчане поняли: никакой НАШЕЙ АРМИИ, которая придёт на помощь, нет. Потрясённые массовым сожжением людей в Доме профсоюзов, которое сошло карателям с рук — они в ужасе опустили свои руки. И только мерзавец может их винить в этом. Если плевать на русских (я не про национальность) в Одессе и в Харькове — значит, точно так же плевать на русских в Костроме и Саратове. А последние события показывают, что и на русских в Москве тоже плевать (привет QR-кодам). Но, может быть, события на Украине — это их внутреннее дело? Нет, друзья. Это наше общее внутреннее дело. События на Украине — даже отношение к ним — чётко разделяет граждан по принципу наш или не наш. Когда толстопузый чиновник, сидя в московских гостиных, рассуждает с такими же, как он, что не нужно было возвращать Крым — он проводит между собой и нами черту. Там, за этой чертой, много „мнений”. Кто-то говорит, что освобождение Харьков и Одессы „невыгодно”. Кто-то призывает перестать тратить деньги на помощь русским Донбасса. Кто-то в ответ на любое притеснение русских за пределами нынешней РФ лишь выражает озабоченность. Имя таким — легион. Когда у тебя есть участок, в центре участка дом, по периметру горят деревья, но ты ничего не делаешь, чтобы их потушить — рано или поздно твой дом тоже загорится. Пока что горит за пределами участка под названием РФ. Но запах гари всё ближе. Двадцатые годы. Всё повторяется. А может быть и не заканчивалось никогда. Но в отличие от тех времён у нас нет ни своего Ленина, ни своей партии, нет ни-че-го. Именно поэтому мы обречены. Но ещё поживём малёхо. Ушёл одобрять поправки в Конституцию». Читайте также: Белоруссия в большой опасности: в мире бьют тревогу

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