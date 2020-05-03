Не факт! Александр Попов против Гульельмо Маркони: кто изобрел радио

Выпуск 177



Право считаться родиной радио вот уже более века оспаривают Россия и Великобритания. Русский ученый-физик Александр Попов и итальянец Гульельмо Маркони, получивший признание на английской земле, вели свои исследования примерно в одно время. Более того, схемы их приборов очень похожи. Так кто же прав? И как борьба за это открытие повлияла на ход всей военно-политической истории первой половины XX века?



Ведущий программы Арарат Кещян не только провел историческое расследование, но и поставил несколько собственных опытов по физике. В результате он узнал, правда ли, что Попов сконструировал радиоприбор раньше Маркони? Действительно ли Маркони заимствовал конструкцию своего радиоприбора у Попова? И был ли итальянец участником операции военно-промышленного шпионажа британской разведки?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kS3SagF3cno