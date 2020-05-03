1985. Брайан Викандер в Советском Союзе
09:23. 3 мая 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва. Проспект Маркса
Москва. Внешний вид гостиницы «Космос»
Москва. Женщина идет мимо огромного плаката
Москва. Наглядная агитация к празднику
Москва. Станция «Белорусская»
Москва. Уличная сцена
Ленинград. Дети пересекают улицу возле Исаакиевского собора
Ленинград. Исаакиевский собор
Ленинград. Памятник Петру
Самарканд. Ансамбль Шах-Зинда
Байкал. Листвянка. Женщина в дверном проёме
Байкал. Листвянка. Маленькая девочка
Байкал. Листвянка. Женщина с тележкой
Байкал. Листвянка.
Байкал. Листвянка. Два мальчика возле изгороди
Байкал. Листвянка, пристань
Байкал. Свято-Никольская церковь
На берегу Байкала
Иркутск. Набережная Ангары
Иркутск. Набережная. Речной вокзал
Иркутск. Образцы деревянной застройки города
Иркутск. Глазковское предместье
Иркутск. Портрет мужчины
Иркутск. Сквер Кирова. На первомайской демонстрации
Иркутск. Парад ветеранов