1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
09:22. 3 мая 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
31 августа. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой во время экскурсии по газоперекачивающей станции. Нижневартовск
Июльский дождь на Ленинском проспекте
8 сентября. Нижневартовск. Первый секретарь ЦК КПСС беседует с работниками компрессорной станции
2 октября. Михаил Горбачев в Париже. Париж приветствовал нового советского лидера Михаила Горбачева и его жену Раису, которые совершали свой первый официальный визит на запад
3 октября. Раиса Максимовна Горбачева с мужем в мэрии Парижа с мэром Парижа Жаком Шираком и его женой Бернадетт
3 октября. Михаил Горбачев на пресс-конференции в Елисейском дворце
3 октября. Раиса Горбачева на показе мод с Ивом Сен-Лораном
9 октября. Ливийский лидер полковник Муаммар Каддафи прибыл в Москву с официальным дружественным визитом
9 октября. Ливийский лидер полковник Муаммар Каддафи прибыл в Москву с официальным дружественным визитом
10 октября. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с лидером ливийской революции полковником Муаммаром Каддафи
10 октября. Ливийский лидер Муамар Каддафи участвует в пресс-конференции в МИД СССР в Москве
На Лубянской площади
На трибуне Мавзолея Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и Михаил Горбачев
1 декабря. Выставка домов. Одноэтажный двухкомнатный садовый домик
2 декабря. Елена Боннер получила визу, позволяющую ей покинуть Советский Союз на срок в три месяца
3 декабря. Михаил Горбачев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, обменивается рукопожатием с Робертом Габриэлем Мугабе, президентом и первым секретарем Африканского национального союза Зимбабве
9 декабря. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и министр иностранных дел Лесото Махеле после подписания соглашения о культурном и научном сотрудничесте
Старый «Опель», Ленинград.
15 декабря. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко встречает президента Ирака Саддама Хусейна в аэропорту Внуково
25 декабря. Егор Лигачев, секретарь ЦК КПСС, посещает Нефтяные Камни, расположенные в Каспийском море недалеко от столицы Азербайджана Баку
27 декабря. М.С. Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС; А.А.Громыко, член политбюро ЦК КПСС и председатель президиума Верховного Совета СССР; Н.Я. Рыжков, член политбюро КПСС и председатель совета министров ссср; Э.А. Шеварднадзе,член Политбюро ЦК КПСС и министр иностранных дел СССР. Встреча в Большом Кремлевском дворце с главами дипломатических миссий, аккредитованных в СССР