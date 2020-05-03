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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2

09:22. 3 мая 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1


31 августа. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой во время экскурсии по газоперекачивающей станции. Нижневартовск


Июльский дождь на Ленинском проспекте


8 сентября. Нижневартовск. Первый секретарь ЦК КПСС беседует с работниками компрессорной станции


2 октября. Михаил Горбачев в Париже. Париж приветствовал нового советского лидера Михаила Горбачева и его жену Раису, которые совершали свой первый официальный визит на запад


3 октября. Раиса Максимовна Горбачева с мужем в мэрии Парижа с мэром Парижа Жаком Шираком и его женой Бернадетт


3 октября. Михаил Горбачев на пресс-конференции в Елисейском дворце


3 октября. Раиса Горбачева на показе мод с Ивом Сен-Лораном


9 октября. Ливийский лидер полковник Муаммар Каддафи прибыл в Москву с официальным дружественным визитом


9 октября. Ливийский лидер полковник Муаммар Каддафи прибыл в Москву с официальным дружественным визитом


10 октября. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с лидером ливийской революции полковником Муаммаром Каддафи


10 октября. Ливийский лидер Муамар Каддафи участвует в пресс-конференции в МИД СССР в Москве


На Лубянской площади


На трибуне Мавзолея Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и Михаил Горбачев


1 декабря. Выставка домов. Одноэтажный двухкомнатный садовый домик


2 декабря. Елена Боннер получила визу, позволяющую ей покинуть Советский Союз на срок в три месяца


3 декабря. Михаил Горбачев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, обменивается рукопожатием с Робертом Габриэлем Мугабе, президентом и первым секретарем Африканского национального союза Зимбабве


9 декабря. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и министр иностранных дел Лесото Махеле после подписания соглашения о культурном и научном сотрудничесте


Старый «Опель», Ленинград.


15 декабря. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко встречает президента Ирака Саддама Хусейна в аэропорту Внуково


25 декабря. Егор Лигачев, секретарь ЦК КПСС, посещает Нефтяные Камни, расположенные в Каспийском море недалеко от столицы Азербайджана Баку

27 декабря. М.С. Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС; А.А.Громыко, член политбюро ЦК КПСС и председатель президиума Верховного Совета СССР; Н.Я. Рыжков, член политбюро КПСС и председатель совета министров ссср; Э.А. Шеварднадзе,член Политбюро ЦК КПСС и министр иностранных дел СССР. Встреча в Большом Кремлевском дворце с главами дипломатических миссий, аккредитованных в СССР

Источник: https://humus.livejournal.com/7196899.html

Метки: история, Россия, фото

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