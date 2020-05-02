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Ситуация будет достаточно длительная

12:15. 2 мая 2020 98 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Наш местный губернатор вчера порадовал общественность заявлениями о том, что текущие ограничительные меры в Севастополе могут продлиться аж до осени

«Очень хочется… просто взять и отключить картинку: всё, мы раз и вернулись к прежней жизни — всё отменилось, всё по-прежнему. Вот такого не произойдет ни после 11 мая, ни после 1 июня. Ситуация будет достаточно длительная. Просто нужно научиться жить в новых условиях», — сказал Михаил Развожаев в прямом эфире местного телеканала.
По его словам, и после отмены режима самоизоляции должны соблюдаться такие меры безопасности, как ношение масок в общественном транспорте и в магазинах, дезинфекционные мероприятия, ограничение необязательных передвижений и контактов. В этом случае, если не допустить массового одновременного заражения людей, система здравоохранения, мощности которой сейчас наращиваются, сможет справиться.
«Но понятно, что нельзя расслабляться: рубильник одномоментно не выключится, и шторы одновременно не откроются. Может, это трудно осознать, но это длительное время, несколько месяцев, возможно, до осени придется жить в таком режиме», — сказал врио губернатора, пояснив, что речь идет не о режиме полной самоизоляции, а «повышенной готовности и постепенного выхода наших учреждений, частного сектора, торговли — не только той, которая сейчас разрешена».

https://sevkor.ru/rubilnik-ne-vyklyuchitsya-do-oseni-razvozhaev-o-vyhode-sevastopolya-iz-rezhima/ – цинк

Разумеется, такие сроки означают, что туристический сезон в этом году прямо скажем не удастся.
Также всерьез стоят вопросы обеспечения населения средствами защиты (начиная с медицинских масок и заканчивая антисептиками), а также обеспечения функционирования экономики в условиях длительных ограничений, когда для существенной части населения будет остро стоять проблема работы и банального заработка денег, так как ситуация на рынке труда ухудшается.

Пока что, в рамках частичных послаблений, обещают открыть магазины стройматериалов, сервисы по ремонту техники, а также различные непродуктовые магазины.
Спортивные школы, автошколы и прогулочные катера в ближайшее время работать не будут.
Маски в общественном транспорте и в магазинах обязательны, на улице по желанию.

Ниже, фото центра города в условиях самоизоляции. Для начала мая непривычно малолюдно.



























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5835495.html

Метки: коронавирус, медицина, развожаев, севастополь, фотографии

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