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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 мая 2020

20:41. 2 мая 2020 181 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Встреча на въезде в Камышли



Российская военная полиция заблокировала передвижение американского патруля к востоку от Камышли и помешали им заехать в город.















Очевидно, что это не первый и не последний такой эпизод, пока оккупация США части северо-восточной Сирии будет продолжаться.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Что скрывает лагерь Рукбан



Вышел новый большой сюжет от военкоров Anna-News. На сей раз он посвящен лагерю Рукбан в районе оккупированного США Ат-Танфа, где помимо американских военных, оперируют группы подготовленных на территории Иордании и Ат-Танфа боевиков, некоторые из которых не так давно бежали на территорию Асада. В сюжете представлены интервью тех, кто побывал в Рукбане и живописует прекрасную жизнь свободную от "Тирании Асада".



Аннотация:

Про лагерь Рукбан в Сирии слышали многие. Между собой сирийцы называют его "лагерем смерти". Десятки тысяч людей нашли здесь убежище, спасаясь от ИГИЛ (запрещена в РФ). Они были вынуждены выживать посреди голой пустыни. С тех пор в лагере мало что изменилось. В Рукбане нет капитальных строений, а гуманитарной помощи катастрофически не хватает. Из-за бедственного положения узники лагеря готовы пойти на все, чтобы прокормить свои семьи, и этим стали пользоваться американские военные с расположенной рядом базы Ат-Танф… В нашем материале вы сможете узнать о неприглядных реалиях жизни в лагере Рукбан. А также об истинной подоплеке нахождения американцев в этом районе.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Спутники фиксируют: «сирийцы воруют американскую нефть!» — в САР примчался спецпредставитель США (ФОТО)

Спутники фиксируют: «сирийцы воруют американскую нефть!» — в САР примчался спецпредставитель США (ФОТО) | Русская весна

За последние несколько дней в сети и западных СМИ стали появляются фото и видеокадры, на которых идет активная транспортировка нефти из подконтрольных курдам территорий на восточном брегу реки Евфрат, на земли, находящиеся под управлением официального Дамаска.

По словам западных средств массовой информации, многие члены Сирийских Демократических Сил совместно с большинством арабских шейхов, имеющих непосредственное отношение к нефтедобыче на занятых американцами месторождениях, занимаются контрабандой нефтепродуктов. Более того, объемы так называемой контрабанды настолько велики, что для решения этой проблемы в срочном порядке прибыл специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, который провел экстренное совещание с проамериканским руководством и начальством местной службы безопасности «Асайиш». 

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

При всей серьезности проблемы для американцев ситуация достаточно комичная с точки зрения международных отношений. Дело в том, что с юридической точки зрения территории за восточным берегом реки Евфрат являются частью Сирии, под юрисдикцией официального Дамаска.

Правительство Сирийской Арабской республики и проживающий на ее территории народ — единственные, кто имеют право распоряжаться недрами своей земли. С правовой точки зрения ситуация выглядит следующим образом, члены курдских Сирийских демократических сил совместно с большинством арабских шейхов, де-факто являются аналогом нефтедобывающих компаний. Да, без зарегистрированной фирмы, но делают по сути тоже что и «Шелл» или «Бритиш петролеум», то есть осуществляют нефтедобычу в регионе.

После этого данное «курдо-арабское предприятие востока Сирии» продает добытый ресурс государству по сдельной цене, а правительство в свою очередь реализует нефтепродукты по-своему усмотрению. Обыкновенные деловые отношения, которые ведут все нефтегазовые компании по всему миру. 

С точки зрения международных и простых торгово-рыночных отношений здесь нет никаких нарушений. Что же так переживают США? Ответ прост. По их мнению, курды вместе с арабами продают американскую нефть! Они отдают Дамаском ресурсы, добытые на сирийской земле, а США их считают своими. Деятельность курдо-арабского нефтяного бизнеса, абсолютно нелегального по мнению Вашингтона, мешает американцам «абсолютно законно» воровать сирийскую нефть. 

Фарс? Да, фарс чистой воды. Но именно политика США, продажность членов международных организаций, променявших правду на доллар, позволяет американцам безнаказанно грабить целые народы по всему миру. 

А за арабов и курдов можно только порадоваться. Пусть сейчас их объединяет не вековая дружба, а общее дело. Но именно с рабочих отношений нередко начинается крепкая дружба, и, может быть, с совместного курдо-арабского нефтяного промысла начнется объединение Сирии.

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Спутники фиксируют: «сирийцы воруют американскую нефть!» — в САР примчался спецпредставитель США (ФОТО) | Русская весна
Спутники фиксируют: «сирийцы воруют американскую нефть!» — в САР примчался спецпредставитель США (ФОТО) | Русская весна
Спутники фиксируют: «сирийцы воруют американскую нефть!» — в САР примчался спецпредставитель США (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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