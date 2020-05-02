Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 мая 2020

За последние несколько дней в сети и западных СМИ стали появляются фото и видеокадры, на которых идет активная транспортировка нефти из подконтрольных курдам территорий на восточном брегу реки Евфрат, на земли, находящиеся под управлением официального Дамаска.

По словам западных средств массовой информации, многие члены Сирийских Демократических Сил совместно с большинством арабских шейхов, имеющих непосредственное отношение к нефтедобыче на занятых американцами месторождениях, занимаются контрабандой нефтепродуктов. Более того, объемы так называемой контрабанды настолько велики, что для решения этой проблемы в срочном порядке прибыл специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, который провел экстренное совещание с проамериканским руководством и начальством местной службы безопасности «Асайиш».

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

При всей серьезности проблемы для американцев ситуация достаточно комичная с точки зрения международных отношений. Дело в том, что с юридической точки зрения территории за восточным берегом реки Евфрат являются частью Сирии, под юрисдикцией официального Дамаска.

Правительство Сирийской Арабской республики и проживающий на ее территории народ — единственные, кто имеют право распоряжаться недрами своей земли. С правовой точки зрения ситуация выглядит следующим образом, члены курдских Сирийских демократических сил совместно с большинством арабских шейхов, де-факто являются аналогом нефтедобывающих компаний. Да, без зарегистрированной фирмы, но делают по сути тоже что и «Шелл» или «Бритиш петролеум», то есть осуществляют нефтедобычу в регионе.

После этого данное «курдо-арабское предприятие востока Сирии» продает добытый ресурс государству по сдельной цене, а правительство в свою очередь реализует нефтепродукты по-своему усмотрению. Обыкновенные деловые отношения, которые ведут все нефтегазовые компании по всему миру.

С точки зрения международных и простых торгово-рыночных отношений здесь нет никаких нарушений. Что же так переживают США? Ответ прост. По их мнению, курды вместе с арабами продают американскую нефть! Они отдают Дамаском ресурсы, добытые на сирийской земле, а США их считают своими. Деятельность курдо-арабского нефтяного бизнеса, абсолютно нелегального по мнению Вашингтона, мешает американцам «абсолютно законно» воровать сирийскую нефть.

Фарс? Да, фарс чистой воды. Но именно политика США, продажность членов международных организаций, променявших правду на доллар, позволяет американцам безнаказанно грабить целые народы по всему миру.

А за арабов и курдов можно только порадоваться. Пусть сейчас их объединяет не вековая дружба, а общее дело. Но именно с рабочих отношений нередко начинается крепкая дружба, и, может быть, с совместного курдо-арабского нефтяного промысла начнется объединение Сирии.

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