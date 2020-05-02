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Россия — Германия: разница режимов самоизоляции. Николай Стариков. ФАН-ТВ

21:53. 2 мая 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: riafan.ru

Впервые передача «По-Стариковски» записана по Skype. Гостем стал главный редактор журнала «World Economy», профессор Александр Сосновский, который живет в Берлине.

Собеседники поговорили о том, как отличаются друг от друга ограничительные меры, введенные из-за коронавируса в России и Германии.

Александр Сосновский отметил, что в Германии запрещено находиться на улице группам более двух человек. Однако есть некоторые уловки, которые используют мигранты, чтобы нарушить это правило.

Поговорили и о финансовой поддержке граждан государством, работе предприятий, проблемах беженцев, а также о дефиците товаров на полках продовольственных магазинов, и о росте цен. Сосновский рассказал, сколько в Германии стоят защитные маски. Не обошлось и без прогноза того, когда в России и Германии может начаться ослабление карантинного режима.

Автор: Сергей Петров

Источник: https://nstarikov.ru/rossija-germanija-raznica-rezhimov-samoizoljacii-nikolaj-starikov-fan-tv-115163

Метки: чит.клуб

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