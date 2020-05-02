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Прогноз уровня безработицы в странах G20 в 2020 году (%)

09:49. 2 мая 2020 145 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10103815.html

Метки: 2020, безработица, прогноз

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