Прогноз уровня безработицы в странах G20 в 2020 году (%)
09:49. 2 мая 2020 145 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Бесполезно спорить с неверующим, говоря, что откровения существуют: если бы он убедился в этом, он бы давно уже был верующим.
В Мексике минимальная безработица?
ха-ха.
Графики Лёня Голубков рисовал?
А Вы не знали, что там находятся крупнейшие наркокартели? А там где картели, там и наем работников. Вот Вам уже и 50 процентов трудоустроенных мексиканцев.