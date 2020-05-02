Открытым текстом 01.05.2020

День труда и его героев

День международной солидарности трудящихся учреждён в Соединённых Государствах Америки в память о столкновении рабочей демонстрации с полицией в Чикаго 4 мая 1866 года. Потом было ещё немало подобных событий, так что установили дату 1 мая.

В последние полвека солидарности поубавилось. Открытым текстом вспоминаю: уже в 1970-е годы лозунги, розданные советским демонстрантам, никто из нас не читал, не говоря уж о том, чтобы задуматься над их содержанием. Профсоюзы ещё тогда выглядели чем-то аморфным, ведающим разве что путёвками в санатории да пионерские лагеря.

После падения Союза праздник и вовсе стал не политическим, а метеорологическим. Мы в Российской Федерации отмечаем День весны и труда.

Но открытым текстом сообщаю: впереди неизбежен большой передел мира. Выиграют большие проекты — прежде всего инфраструктурные. Много ли у нас тех, кто готов ради мирового первенства выкладывать последние силы? Не безвольных работников из других частей расколотой в девяносто первом году России, а тех, кто выйдет на работу на совесть, уверенный, что страна позаботится о нём и его семье?

Об этом же праздник солидарности трудящихся! То, как мы переживаем коронавирус, показывает, что героев труда у нас миллионы! Те, кто сейчас рискует здоровьем (а может статься, и жизнью), чтобы страна жила не хуже, чем возможно в экстремальных обстоятельствах.

На селе сезон неотложных работ, чтобы пополнить запасы всего, чем мы кормимся сейчас. Заводы выпускают не только маски да аппараты искусственной вентиляции лёгких, но и почти всё нужное в повседневной жизни, и учатся всё новому. Волонтёры — на непредвиденные задачи.

Этот массовый порыв надо использовать с умом, направив на проекты космического масштаба! Эти люди — наш шанс выйти из мирового кризиса, обострённого пандемией, но порождённого задолго до неё!

Они, чей день мы сегодня отмечаем, — гарантия лучшего будущего. Не олигархи, даже не мелкий и средний бизнес. А именно люди труда. Вокруг них бизнес и строится! Их и поздравляю с праздником, чьё наносное метеорологическое значение меняет на актуальное политическое сама жизнь!

Одессу жгли по плану

Завтра — шестая годовщина погрома Одессы понаехавшими боевиками.

2 мая 2014 года несколько тысяч боевиков из числа приехавших футбольных фанатов собрались вместе с местными, включая так называемую самооборону Майдана, в центре Одессы, где затеяли драку с антимайдановцами. Оттуда они двинулись на площадь Куликово Поле около вокзала, где разгромили палаточный лагерь противников государственного переворота 22 февраля.

Те, кто был в лагере, попытались укрыться в Доме профсоюзов на площади. Там, судя по всему, их ждала вооружённая засада. Чтобы скрыть явные следы убийств, трупы поджигали, а заодно забросали всё здание бутылками с бензином. По официальным данным, погибло 48 антимайдановцев.

Открытым текстом сообщаю: готовить поджог и массовое убийство майданутые начали сразу после демонстрации на день освобождения Одессы от фашистов 10 апреля 1944 года: праздновать семидесятилетие вышел на улицы чуть ли не весь город. Тогда-то киевские и днепропетровские террористы испугались Одессы. И решили запугать всю страну.

Открытым текстом сообщаю: в Одессу не только целенаправленно везли тысячи убийц. В Доме профсоюзов заблаговременно отключили воду и перерезали пожарные шланги. Массовое сожжение готовилось заранее! Это доказано не только похвальбой множества соучастников преступления. Но и их же собственноручными видеосъёмками, где видно, как именно десятки человек убиты или сожжены заживо.

А то, что погром крышевали с самого верху тогдашнего укрополитикума, видно хотя бы из того, что милиция и пожарные, даже прибыв на Куликово Поле, около часа не подходили к побоищу, пока сами убийцы не насытились кровью.

Никого из убийц и погромщиков не задержали. Арестовали только чудом выживших в Доме профсоюзов. Несколько из них всё ещё под следствием.

А что же европейцы, по сей день воспевающие ужас Холокауста? Наложили на Украину санкции за паралич следствия? Гаагский трибунал начал расследование?

Ни боже мой!

Бывший активист партии регионов и пламенный борец за равноправие русского языка, скоропостижно перебежавший в переворотчики, Алексей Алексеевич Гончаренко показывал боевикам, какие двери закрыть, чтобы не выпустить погибающих, в тот же день выложил в Интернет свои фото на фоне обгорелых трупов и в прямом телеэфире хвастался, как Одессу спасли от русских.

И что? Он нерукопожатен хотя бы в Парламентской ассамблее Совета Европы? Да нет же, еврочиновники спокойно пожимают его смердящие трупами руки. Он депутат Верховного совета Украины, входит в порошенковскую «Европейскую солидарность».

Открытым текстом спрашиваю: Европа, оно тебе надо?

Молчит Европа. Не замечает ни кровь Одессы, ни тех провокаторов, кто в феврале 2014-го расстреливал в спину своих же единоверцев.

Среди убийц — грузины, сторонники бывшего президента Саакашвили. Несколько лет назад они открытым текстом признались в своих преступлениях и на Майдане, и во многих других, включая соучастие в убийстве Одессы.

Открытым текстом отмечаю: Запад старательно делает вид, что не заметил ни печатные интервью, ни документальные фильмы, где по минутам расписаны эти зверства! Не замечает! Потому что не хочет.

Через пару лет после сокрушения германской военной машины Западная Европа и Северная Америка перестали искать нацистских палачей, а некоторым даже помогли бежать. Тогда их нашли другие. Израильские разведчики. Многих уничтожили на месте. Эйхмана доставили в Израиль для сурового суда и — главное! — подробного рассказа об организации убийства миллионов евреев.

Пора отрезвить тех, кто — как Гончаренко, Коломойский, Турчинов — думает, что массовое убийство сойдёт им с рук.

Открытым текстом напомню: 10 апреля 1944-го за несколько часов между бегством немцев с румынами и входом в город наших войск одесситы собственноручно повесили тех пособников оккупантов, кто не успел сбежать с хозяевами. Полагаю, тем, чьи руки в одесской крови, лучше умереть, не дожидаясь, пока от них отвернутся нынешние заокеанские хозяева.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-01-05-2020/